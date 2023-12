快乐带来力量 – Der elektrisch-chinesische KdF-Wagen

StartseiteUncategorized快乐带来力量 – Der elektrisch-chinesische KdF-Wagen

7. Dezember 2023Egon W. Kreutzer

PaD 47 /2023



German Foreign Policy berichtet ausführlich über die Pläne von Volkswagen, mit der (kompletten?) Elektromobilität der Marke, einschließlich der Entwicklungsabteilungen, die Flucht aus Deutschland, im Grunde sogar aus der EU und dem ganzen Wertewesten anzutreten, um sich im chinesischen Hefei eine neue Heimat zu suchen.

Keine andere Marke steht so klar für das deutsche Wirtschaftwunder nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Volkswagen. Während Borgward, NSU und Glas, Grundig und Loewe, Quelle und Neckermann, auch Nixdorf, längst wieder untergegangen sind, hat sich Volkswagen bis zuletzt gehalten, bis zur Schnapsidee, die beste Antriebstechnologie der Welt in die grüne Tonne zu treten und im Autoland Deutschland, bei gleichzeitiger Abschaltung der Kernkraftwerke und dem Ausstieg aus der Kohle, in den hierzulande nicht zu gewinnenden Wettkampf um die Elektromobilität einzusteigen.

Im Sommer dieses Jahres sorgte VW-Markenchef Thomas Schäfer bei den rund