￼Die WHO und das WEF koordinieren in der Schweiz ihren globalen Reset

Jedes Jahr verbringt die selbsternannte herrschende Klasse eine Woche in Davos in der Schweiz, um über ihre Zukunftsvisionen zu diskutieren und darüber, wie sie dem Rest der Welt ihre Ambitionen aufzwingen kann

Sie glauben, dass sie die Zukunft selbst gestalten können. Sie glauben, dass sie, die Anwesenden in diesem Raum, die ganze Macht haben. Und sie glauben, dass der Rest der Welt, diejenigen, die kein Abzeichen des Davos-Forums tragen dürfen, kein Mitspracherecht haben.

Zu ihren Plänen gehört es, Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verfolgen. Sie wollen erfassen, wohin Sie reisen, wie Sie reisen, was Sie essen und alle anderen Ressourcen, die Sie in Ihrem täglichen Leben nutzen.

Zu Beginn wird Ihnen die individuelle Verfolgung des CO2-Fußabdrucks als Möglichkeit verkauft, ein verantwortungsvoller Bürger zu sein und Ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu verfolgen. Im Laufe der Zeit wird Ihr Kohlenstoff-Fußabdruck Teil Ihres Sozialkredits sein und dazu dienen, Ihren Lebensstil einzuschränken.

Sie geben auch offen zu, dass ihre Pläne für die Bevölkerung schmerzhaft sein werden. Wir müssen zum Beispiel mit Engpässen bei Nahrungsmitteln und Energie rechnen, weil sie beschlossen haben, dass gesellschaftliche Veränderungen schneller stattfinden müssen, als der „grüne“ Technologiesektor mithalten kann.

Jedes Jahr steigt die Weltelite in ihre Privatjets und begibt sich nach Davos in der Schweiz, wo das jährliche Davoser Forum des Weltwirtschaftsforums (WEF) stattfindet. Hier verbringt die selbsternannte herrschende Klasse eine Woche damit, über ihre Zukunftsvisionen zu diskutieren und darüber, wie sie ihre Ambitionen dem Rest der Welt aufzwingen kann.

Wie der Fox-News-Moderator Jesse Watters erklärte, werden die Teilnehmer schon dort in klare Klassen eingeteilt. Sie müssen nicht nur eine persönliche Einladung erhalten, um teilnehmen zu können, sondern wenn Sie erst einmal da sind, wird auf Ihrem Namensschild klar ersichtlich sein, welcher „Eliteklasse“ oder „Unterklasse“ Sie angehören.

Wenn Sie ein hinreichend wohlhabender VIP sind, erhalten Sie ein weißes Namensschild mit einer blauen Linie. Wenn Sie mit einem VIP verheiratet sind, erhalten Sie einen einfachen, weißen Ausweis. Wenn man nur zur Entourage gehört, bekommt man ein grünes Abzeichen (man möchte nicht, dass sich die wahre Elite – die Planer und Strategen des WEF – versehentlich unter die Bediensteten mischt und mit ihnen Ideen austauscht).

Die Zukunft wird von ihnen gebaut, nicht von uns

Wenn Sie daran zweifeln, dass diese Personen glauben, sie hätten das Recht, die Welt zu beherrschen und Entscheidungen für die gesamte Menschheit zu treffen, dann hören Sie sich einfach die Eröffnungsrede von WEF-Gründer Klaus Schwab an:

Die Zukunft geschieht nicht einfach so. Die Zukunft wird GEBAUT, von UNS. Durch eine mächtige Gemeinschaft, wie sie hier in diesem Raum repräsentiert wird.

Diese drei kurzen Sätze sagen uns eine Menge. Sie glauben, dass die Zukunft von ihnen gestaltet werden kann. Sie glauben, dass sie, die Anwesenden in diesem Raum, die ganze Macht haben. Und sie sind der Meinung, dass der Rest der Welt, diejenigen, die kein Abzeichen des Davoser Forums tragen dürfen, kein Mitspracherecht haben.

Wir sind nicht mächtig genug, nicht klug genug oder nicht wohlhabend genug, um an der Planung teilzunehmen. Die Menschen in diesem Raum sind diejenigen, die die Entscheidungen für alle anderen treffen.

Sie wollen Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen

Wie Watters feststellte, „schmieden sie ganz offen einige der verrücktesten Pläne, von denen Sie je gehört haben, wie z. B. die Verfolgung Ihres Kohlenstoff-Fußabdrucks“. Mit anderen Worten, sie wollen verfolgen, wohin Sie reisen, wie Sie reisen, was Sie essen und alle anderen Ressourcen, die Sie in Ihrem täglichen Leben nutzen.

Diese Technologie ist noch nicht im Handel erhältlich, aber man sagt uns, dass sie bald verfügbar sein wird. Zunächst wird sie Ihnen als eine Möglichkeit verkauft, als verantwortungsbewusster Bürger Ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu verfolgen. Schließlich wird Ihr Kohlenstoff-Fußabdruck Teil Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit sein und auf jede erdenkliche und unvorstellbare Weise gegen Sie verwendet werden.

Machen Sie sich nichts vor: Die sogenannte „vom Menschen verursachte Klimakrise“ ist ein Trick, um die Weltbevölkerung dazu zu bringen, den Lebensstil aufzugeben, an den wir uns gewöhnt haben, auch wenn er noch so bescheiden ist.

Man soll seinen Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen und einschränken, während diese selbsternannten Eliten keine Skrupel haben, sich in ihre Privatjets zu setzen. Man sollte meinen, dass sie zumindest so bescheiden sein sollten, dass sie kommerziell fliegen, aber nein. Dafür sind sie zu wichtig. Immerhin sind sie die Baumeister der Zukunft.

Die gescheiterten Planer machen weiter

Natürlich wurde auf dem Treffen auch über die Reaktion auf eine Pandemie diskutiert. Obwohl es ihnen nicht gelungen ist, eine der vorhergesagten Pandemien zu verhindern – und es gab mehrere -, glauben sie immer noch, dass sie die einzigen sind, die es schaffen können.

Sie geben auch offen zu, dass ihre Pläne für die Bevölkerung schmerzhaft sein werden. Wir müssen zum Beispiel mit einer Verknappung von Lebensmitteln und Energie rechnen. Und warum? Weil sie beschlossen haben, dass gesellschaftliche Veränderungen schneller stattfinden müssen, als der technologische Fortschritt mithalten kann.

Nur ein Beispiel: Derzeit gibt es keine brauchbaren Alternativen zu dieselbetriebenen Maschinen, die im Baugewerbe und in der Landwirtschaft eingesetzt werden, aber das wird sie nicht davon abhalten, ihre „grüne“ Agenda umzusetzen.

Sie betonten auch, dass der „Inflationsdruck“ es „wert“ sei. Aber der Durchschnittsbürger, der es sich nicht leisten kann, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, und dessen Kinder vor Hunger weinen, wird kaum zustimmen, dass die vorzeitige Umsetzung der grünen Agenda diese Art von Leiden wert ist.

Wollen Sie wissen, was ihre Lösung ist? Sie setzen ihren Lebensstil fort und verlangen gleichzeitig, dass Sie auf Annehmlichkeiten wie Klimaanlagen und Heizungen oder Autofahren und Überseeflüge verzichten, bis der grüne Energiesektor aufholt. Dabei vergessen sie, dass bis dahin viele Millionen Menschen verhungert sein werden und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zusammengebrochen sein wird.

Sie betonen auch, dass der „Inflationsdruck“ es „wert“ sei. Lohnenswert für wen? Für sie selbst natürlich, denn der Durchschnittsbürger, der es sich nicht leisten kann, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, und dessen Kinder vor Hunger weinen, wird kaum zustimmen, dass die vorzeitige Umsetzung der grünen Agenda diese Art von Leid wert ist. Das ist wirklich extrem töricht.

Watters bittet den Senator von Kentucky, Rand Paul, um einen Kommentar zu den Geschehnissen in Davos, und wie Paul anmerkt, ist eine der größten Gefahren einer Eine-Welt-Regierung, dass sie nicht gewählt wird.

Schauen Sie sich nur an, wie schlecht die Regierung funktioniert, wenn man die Vertreter wählen darf, die man eigentlich will, sagt er. Die Leute in Davos, die ihre eigene Weltregierung bilden wollen und dies auch vorhaben, vertreten niemanden außer sich selbst. Man kann sie nicht reinwählen. Man kann sie nicht abwählen. Und sie sind niemandem Rechenschaft schuldig.

Die ernannte Eliten haben keine Ahnung von der grundlegenden Wirtschaft

Das Leben in einer isolierten Blase ist offenbar auch gefährlich für den Intellekt. Wie Paul feststellte, geben diese Eliten der Inflation tatsächlich die Schuld an der Gier, was gefährlich ignorant ist und beweist, dass sie wirklich nicht qualifiziert sind, irgendetwas zu managen, geschweige denn eine globale Wirtschaft.

Wenn Sie in einer dritten Klasse wären, würde ich Ihnen eine schlechte Note geben, wenn Sie mir sagen würden, dass die Inflation durch Gier verursacht wurde“, sagt Paul. „Das ist die dümmste, unplausibelste und faktenwidrigste Erklärung, die jemand vorbringen kann. Die Inflation wird durch eine Erhöhung der Geldmenge verursacht … Die Federal Reserve druckt es, um es zu leihen; es überflutet die Wirtschaft und treibt die Preise in die Höhe. Wenn Sie das nicht verstehen, wird es auch nicht besser werden. Meine Vorhersage ist, dass es vor November noch viel schlimmer werden wird.

Weltgesundheitsorganisation kämpft um das globale Gesundheitsmonopol

Natürlich sind die globalen Volkswirtschaften nicht das Einzige, was von diesen Milliardärsparasiten zerstört wird. Sie wollen auch die Verantwortung für die globale Gesundheitsversorgung übernehmen, und zu diesem Zweck versucht die Weltgesundheitsorganisation jetzt, die Mitgliedsstaaten dazu zu bringen, einem Pandemievertrag zuzustimmen, der der WHO die vollständige Autorität über die Pandemieplanung und -bekämpfung gibt, selbst wenn ihre Entscheidungen gegen nationale Gesetze und Bürgerrechte verstoßen.

Da trifft es sich gut, dass China kürzlich in den Exekutivrat der WHO gewählt wurde. Kein einziges Mitgliedsland hat gegen die Ernennung Einspruch erhoben. Wie der Spectator-Kolumnist Ross Clark feststellt, ist die Wahl Chinas ein weiterer Beweis dafür, dass die WHO „jede Glaubwürdigkeit verloren hat“. Darüber hinaus weist Clark darauf hin, dass das einzige europäische Land im Exekutivrat der WHO die Slowakei ist, die auch eine der höchsten COVID-19-Todesraten aufweist.

Nachhaltige Finanzierung“ der WHO könnte reine Fiktion sein

Die Leitung und Koordinierung des internationalen Gesundheitswesens ist teuer, wie man sich vorstellen kann. Deshalb hat die Weltgesundheitsversammlung, das Leitungsgremium der WHO, einen Beschlussentwurf (A75/9) angenommen, in dem der Plan für eine „nachhaltige Finanzierung“ der WHO dargelegt wird.

In einem Begleitdokument mit dem Titel „A Healthy Return – Investment Case for a Sustainably Financed WHO heißt es, dass Investitionen in die WHO „eine Rendite von mindestens 35 US-Dollar für jeden investierten US-Dollar bieten“.

Wie ein Twitter-Nutzer namens Critical Sway feststellte, basiert diese Renditebehauptung auf „komplexen ökonomischen Berechnungen“, die „enorme Geldsummen, weltweit laufende Projekte über das nächste Jahrzehnt“ und „eine unkalkulierbare Anzahl unbekannter und unwägbarer Variablen“ einbeziehen. Die Modelle für diese Berechnungen wurden von Mitarbeitern der Victoria-Universität in Melbourne, Australien, erstellt und von der WHO selbst finanziert.

Mit anderen Worten, die Behauptung über die Kapitalrendite könnte völlig frei erfunden sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass „dieser Haufen nicht in der Lage war, ein einziges Virus über einen Zeitraum von zwei Jahren genau zu modellieren.

Aktuelles zu den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften

Zusätzlich zum Pandemievertrag der WHO stimmte die Weltgesundheitsversammlung kürzlich über eine Reihe von Änderungen zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften ab, die von der Regierung Biden vorgeschlagen worden waren. Diese Änderungen hätten die Mitgliedsstaaten ihrer Souveränität beraubt und der WHO eine noch nie dagewesene Befugnis verliehen, Ihre medizinischen und bürgerlichen Freiheiten im Namen der Biosicherheit einzuschränken.

Die WHO hat jedoch 12 der 13 vorgeschlagenen Änderungen am 25. Mai 2022 vorübergehend zurückgezogen. Das heißt aber nicht, dass sie vom Tisch sind. Eine weitere Anhörung zu diesen Änderungen wurde für den 16. und 17. Juni 2022 angesetzt. Nach Angaben des Liberty Counsel haben eine Reihe afrikanischer Staaten, Iran, Malaysia und Brasilien aus verschiedenen Gründen Einwände gegen die Änderungen erhoben.

Berichten zufolge wollen die afrikanischen Staaten, dass die vorgeschlagenen IHR-Änderungen in den Pandemievertrag integriert werden, anstatt sie einzeln zu verabschieden.

Wir sind also noch nicht über den Berg. Wir müssen weiterhin Druck auf die US-Delegation in der Weltgesundheitsversammlung ausüben, um diese Änderungen abzulehnen. Einige Länder haben sich dafür ausgesprochen, der WHO die Befugnis zu erteilen, eine weltweite allgemeine Gesundheitsversorgung vorzuschreiben, und dies ist ein weiterer Grund, sich für die nationale Souveränität einzusetzen und den Pandemievertrag der WHO abzulehnen.

Werden Sie heute aktiv, um die Freiheit für morgen zu bewahren!

Wie von der Organic Consumers Association berichtet:

Abriegelungen und Anordnungen sind schon schlimm genug, wenn sie von lokalen Beamten verhängt werden. Zumindest können sie sich nicht vor unseren Protesten verstecken. Wir können uns dort versammeln, wo sie arbeiten und leben, und wir können sie bei der nächsten Wahl abwählen. Viel schlimmer wäre es, wenn die Verbote und Auflagen von Genf aus durch eine nicht gewählte, von Unternehmen kontrollierte Bürokratie verhängt würden … und genau daran arbeiten die Pharmakonzerne jetzt.

MASSNAHMEN! Sagen Sie der US-Delegation bei der Weltgesundheitsversammlung, dass Sie deren Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften ablehnen! Nach Angaben des Weltgesundheitsrates würden diese Änderungen dem Generaldirektor der WHO die Kontrolle über die Ausrufung eines öffentlichen Gesundheitsnotstandes in einem beliebigen Mitgliedstaat übertragen – auch gegen den Willen des Mitgliedstaates …

Nach den vorgeschlagenen Änderungen hätten die USA nur 48 Stunden Zeit, um auf eine Risikobewertung der WHO zu reagieren und Hilfe vor Ort anzunehmen oder abzulehnen, so dass sie gezwungen wären, sich zu fügen oder mit einer Verurteilung durch die WHO und möglicherweise mit Sanktionen seitens unfreundlicher Staaten rechnen müssten. Schlimmer noch: Nach den Änderungen könnte die WHO auf der Grundlage geheimer Informationen aus anonymen Quellen den Gesundheitsnotstand ausrufen …

Die Korruption in der WHO war laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 bereits die „größte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit unserer Zeit“. Wir brauchen keine US-amerikanischen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften, die es den Pharmaunternehmen noch leichter machen, ihren Einfluss geltend zu machen. Die vorgeschlagenen IHR-Änderungen zielen darauf ab, eine globalistische Architektur der weltweiten Gesundheitsüberwachung, -berichterstattung und -verwaltung zu etablieren“, so der Weltgesundheitsrat. „Im Einklang mit einer Top-Down-Sicht der Governance wird die Öffentlichkeit keine Gelegenheit haben, Beiträge oder Kritik zu den Änderungen zu leisten. Dies ist natürlich ein direkter Verstoß gegen die Grundprinzipien der Demokratie.

Die Anti-Corporate-Globalization-Bewegung hat den Versuch der Welthandelsorganisation, eine globale Diktatur zu errichten, in der eine von den größten Unternehmen der Welt geführte Bürokratie die lokale Demokratie außer Kraft setzen könnte, zunichte gemacht. Jetzt versucht die Weltgesundheitsorganisation, wie die regionalen Handelsabkommen, die die WTO ersetzt haben, eine Mini-WTO zu werden, nur für die Pharmaindustrie, um sich über nationale Gesetze zur Sicherheitsprüfung und Regulierung von Medikamenten und Impfstoffen hinwegzusetzen – über Pandemie-Notfallzulassungen. Wir müssen jetzt handeln!

Der Weltgesundheitsrat hat diesen Prozess durch ein Formblatt erleichtert, das Sie bei Bedarf leicht abändern können. Das Formular finden Sie hier. Sobald Sie die Felder ausgefüllt und nach Ihren Wünschen geändert haben, wird das Schreiben per Knopfdruck automatisch per E-Mail an das US-Gesundheitsamt für globale Angelegenheiten gesendet.

Wie man unregierbar wird

Auch wenn die Schwabs und Gateses dieser Welt unbesiegbar und zu mächtig erscheinen, um sie zu besiegen, sollten wir nicht in solche mentalen Fallen tappen. Denken Sie immer daran, dass auf jeden einzelnen von ihnen buchstäblich viele Millionen von uns kommen.

Sie können uns ihre Ambitionen nicht aufzwingen, wenn wir sie nicht lassen. Sie brauchen unsere Erlaubnis und Zusammenarbeit, um über uns zu herrschen. Ein Teil der Antwort besteht also darin, sich unregierbar zu machen. Ich spreche nicht von Anarchie, Gewalt oder „außer Kontrolle geraten“. Ich meine die Bildung von Parallelsystemen, die völlig außerhalb ihres Kontrollnetzes funktionieren.

Eine Gesellschaft, die sich hauptsächlich auf physisches Bargeld verlässt, ist zum Beispiel für Technokraten unregierbar, weil sie die Einnahmen und Ausgaben aller nicht verfolgen können. Eine Gesellschaft, die sich weigert, Ortungsgeräte mit sich zu führen, ist für Technokraten unregierbar, weil sie nicht wissen, wo Sie sind oder was Sie tun.

Sie brauchen all diese Datenpunkte, um ein Profil von Ihnen zu erstellen, um eine digitale Identität von Ihnen zu schaffen. Und ohne diese digitale Identität kann die künstliche Intelligenz nicht vorhersagen, was Sie denken oder wie Sie auf einen bestimmten Reiz reagieren werden. Je weniger Daten sie über uns haben, desto weniger regierbar werden wir.

Top-Down-Regelungen sind ein gescheitertes Modell der Governance

In einem Artikel vom 2. Mai 2022 hat Michael Driver einige der offensichtlichen Schwächen der globalen Kabale hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass wir eigentlich viel Grund haben, optimistisch zu sein. Hier ein längerer Auszug als üblich aus diesem lesenswerten Artikel:

Ich mache mir keine Sorgen, dass das Weltwirtschaftsforum seine erklärten Ziele für 2030 erreichen wird … Wenn sich die Geschichte reimt, dann singt sie geradezu vom Scheitern solch grandioser Projekte. Die Geschichtsbücher sind übersät mit den Leichen zentralisierter Top-down-Ideen. Der Grund, warum wir nicht genug über die Unmöglichkeit des Großen Sprungs nach vorn von Klaus Schwab sprechen, ist, dass die Opposition sich desselben Mangels an grundlegendem Verständnis schuldig gemacht hat. Die Opposition geht von der fehlerhaften Annahme aus, dass dieses Projekt machbar ist.

In Wirklichkeit ist die Zukunft nicht gestaltbar. Worauf wir uns alle vorbereiten sollten, ist das Scheitern des WEF-Programms. Dies sollte ein Grund zu tiefem Optimismus sein. Einfach ausgedrückt: Das Universum arbeitet gegen die zentralisierte Top-down-Systemisierung. Sie“ schwimmen gegen die teleologische Flut der Schöpfung – eine undurchdringliche Zukunft, die Unvermeidlichkeit des Neuen, während wir auf der Welle der ontologischen Emergenz surfen, mit Dezentralisierung als Schlüssel zur Entwicklung von Lösungen durch freie und offene Debatte.

Der Mensch plant und Gott lacht – ist ein jiddisches Sprichwort. Nun, sie muss über die Ansammlung von Milliardären und führenden Politikern der Welt, die sich in einem falschen Dorf in der Schweiz versammelt haben und fleißig ihre eigenen Fäden zusammennähen, geradezu lachen. Wie David in Psalm 59,8 sagt: „Aber du, Herr, wirst über sie lachen: Du wirst alle Völker zum Gespött machen. Spott und Hohn sind hier die richtigen Reaktionen, nicht völlige Panik. Sie werden keinen Erfolg haben; Iron Mike hatte Recht, als er sagte: ‚Jeder hat einen Plan, bis er ins Gesicht geschlagen wird‘ …

Schwab und seine Ansammlung von Befehls- und Kontrolltechnokraten haben die Ideen von Stalin, dem Vorsitzenden Mao, Pol Pot und demjenigen, der den Geschäftsplan von WeWork geschrieben hat, übernommen und in neue Kleider gekleidet. Diese fadenscheinigen Gewänder sind mit Worten wie „Stewardship“ getarnt, was in Wirklichkeit die Abwesenheit von Demokratie bedeutet; „Nachhaltigkeit“, was grob übersetzt bedeutet: „Ihr esst Käfer, während wir das Wagyu flambieren“; „Inklusivität“, was ein großer Club ist, in dem ihr nicht Mitglied seid, und „Gerechtigkeit“, die Vermögenswerte an Milliardäre und damit verbundene Parasiten umverteilt …

Jeder Plan fällt auseinander, wenn man an seinen Annahmen rüttelt. Der Great Reset basiert auf der impliziten Annahme, dass alles in der Natur durch Technologie bekannt, geordnet und kontrolliert werden kann. Eine verdrehte Fantasie, die sie künstliche Intelligenz nennen. Eine allgemeine Theorie, von der sie behaupten, dass sie für jeden und alles überall gilt. Der Globalismus von oben ist nur eine weitere in einer langen Reihe von Erzählfantasien, die bis zu den gescheiterten Ideologien des letzten Jahrhunderts zurückreichen – Kommunismus, Faschismus, religiöser Fundamentalismus und so weiter. Unser wichtigstes Ziel sollte es sein, das Schicksal der Opfer dieser Misserfolge zu vermeiden …

Werden Sie wütend, dann beginnen Sie mit der Ablehnung. Beginnen Sie mit der Präsentation und Förderung von dezentralisierten, von Grund auf neu entstehenden Philosophien. Fangen Sie mit dem Optimismus an. Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte; sie stehen am Abgrund.

Quellen: