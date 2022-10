Große Unternehmen konditionieren die breite Öffentlichkeit darauf, im Westen als Teil der Einführung des „Great Reset“ ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild zu akzeptieren.

In einer wirklich bemerkenswerten und unverschämten Bloßstellung der Rechte und Freiheiten der Menschen führte ABC Finance Limited vor der Pandemie eine Umfrage durch, in der gefragt wurde, wie die Bürger in Großbritannien die Idee des Social Credit Scoring sehen.

ABC Finance ist ein im Jahr 2000 gegründetes Privatunternehmen mit Sitz in Staffordshire, Großbritannien. Sie arrangiert Immobilienfinanzierungen für Gewerbe- und Wohnbauten. Mit weniger als zehn Mitarbeitern konzentriert es sich auf eine „ Familienunternehmensmentalität der Fürsorge “ für seine Kunden.

Expose-news.com berichtet: Die meisten würden argumentieren, dass die Aufhebung aller Rechte und Freiheiten durch eine soziale Bonitätsbewertung nach chinesischem Vorbild keine „Mentalität der Fürsorge“ ist. Aber nach dem Erscheinen ihrer Umfrage „ Ist das Vereinigte Königreich bereit für ein Sozialkreditsystem? “, das scheint das zu sein, was sie fördern.

Wir sind alle mit „Kredit-Scores“ vertraut, bei denen Finanzinstitute verfolgen, wie verantwortungsbewusst Sie mit Ihrem hart verdienten Geld umgehen, um Ihnen einen Wert zuzuweisen, der die Kredite und Karten bestimmt, die Sie beantragen können.

Ein neues Bewertungssystem, das in China erprobt wird (das bis zum 2020 zur Standardpraxis werden soll) und derzeit in Europa in Erwägung gezogen wird, wird jedoch weit weniger diskutiert, obwohl es möglicherweise zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens wird. Überleben des Social Credit Score, ABC Finance Limited, unbekanntes Datum

„Soll bis 2020 zur Standardpraxis werden“ impliziert, dass diese Umfrage vor 2020 durchgeführt wurde, zu einer Zeit, als sogar die britische Regierung die Rechte und Freiheiten des Einzelnen zu schätzen schien. Wie vielen von uns war bewusst, dass in Europa vor der Einführung des Covid-Arms der Vierten Industriellen Revolution ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild erwogen wurde?

ABC Finance erzählt uns weiter, welche Pläne damals in Erwägung gezogen wurden:

Dieses System überwacht viel mehr als nur Ihr finanzielles Geschick. Es umfasst Regierungs- und Finanzinstitute, die Ihr tägliches Verhalten bewerten – sowohl online als auch per CCTV-Überwachung – und wurde als „Sozialkredit-Score“ bezeichnet.

Im Wesentlichen würde alles, von der Art und Weise, wie Sie Ihr Geld ausgeben und sich in den sozialen Medien verhalten, bis hin zu den Personen, mit denen Sie Umgang haben, Ihre Punktzahl beeinflussen und ob Sie belohnt oder bestraft werden.

Überleben des Social Credit Score, ABC Finance Limited, unbekanntes Datum

Also führte ABC Finance eine Umfrage durch, um abzuschätzen, ob das Vereinigte Königreich dafür bereit war, nicht um abzuschätzen, ob die Öffentlichkeit damit einverstanden war oder nicht, sondern auf der Grundlage, dass es sich um vollendete Tatsachen handelte .

Es gibt keine Angaben darüber, wie viele Personen teilgenommen haben, wie die Umfrage durchgeführt wurde, ob die Befragten einen Querschnitt der Gesellschaft abdeckten oder wo die Befragten lebten. Ohne diese Basisinformationen ist es nicht möglich zu sagen, ob 5 oder 500 Personen teilgenommen haben, ob sie alle für ABC Finance gearbeitet haben oder ob sie beispielsweise vorher oder noch in China gelebt haben. Wir könnten sogar spekulieren, dass keine Umfrage durchgeführt wurde und dass die Ergebnisse erfunden wurden, um eine Ideologie zu fördern. In Anbetracht dessen behaupteten sie:

66 % der Befragten gaben an, dass sie ihr tägliches Verhalten (sowohl online als auch offline) ändern würden.

75 % sagten, sie würden den Kontakt mit jemandem beenden oder zumindest darüber nachdenken, dies zu tun, was sich negativ auf ihre soziale Bewertung auswirken würde.

78 % betrachteten die Vorstellung, als guter Bürger bewertet zu werden, mit starken negativen Emotionen.

Die Grafik der Zusammenfassung der Umfrageergebnisse von ABC Finance verwendete die inzwischen sehr bekannten Markenbilder.

Laut ihres Blogs stellte ABC Finance eine Reihe von Fragen, um festzustellen, wie die Befragten abschneiden würden, wenn das Sozialkreditsystem in Kraft getreten wäre. Anhand der chinesischen Definition von „schlechtem Verhalten“ als Maßstab stellten sie fest, dass „mindestens ein Viertel der von uns befragten Personen im Rahmen eines Sozialkreditsystems bestraft würden, das nach denselben Grundsätzen funktioniert wie das in China aktive und das in Deutschland vorgeschlagene System .“

„Wenn man diese Zahlen als grundlegenden Leistungsindikator verwendet, würde die durchschnittliche Anzahl der Einwohner des Vereinigten Königreichs, die derzeit Entscheidungen treffen, die ihnen eine schlechte soziale Kreditwürdigkeit einbringen würden, 40 % betragen“, schrieb ABC Finance.

Diese Umfrage und ihr Artikel scheinen ein Versuch zu sein, ihre Kunden weicher zu machen – ein Anstoß –, ein Sozialkreditsystem als „normal“ zu akzeptieren. Wir müssen uns der Ethik eines Unternehmens bewusst werden, bevor wir uns entscheiden, es zu unterstützen. Unternehmen wie ABC Finance, die Social Credit Scores und die daraus folgende Einschränkung unserer Freiheiten fördern, sollten nicht von unserem hart verdienten Geld profitieren.