93 israelische Ärzte appellieren eindringlich: Geben Sie Kindern keinen Corona-Impfstoff

Nicht weniger als 93 israelische Ärzte haben einen Brief unterschrieben, in dem sie fordern, dass Corona-Impfstoffe nicht an Kinder verabreicht werden dürfen. Die Ärzte weisen darauf hin, dass die vorherrschende Meinung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist, dass der Impfstoff nicht zu einer Gruppenimmunität führen kann. Aus diesem Grund, so die Ärzte, ist die Impfung von Kindern nicht gerechtfertigt.

Sie fügen hinzu, dass es noch unklar ist, ob der Impfstoff die Ausbreitung des Virus verhindern kann und für wie lange er Schutz bietet. Die Ärzte schreiben, dass ständig neue Varianten auftauchen, die gegen den Impfstoff resistent sein können.

„Wir sollten nicht noch Kinder durch eine Massenimpfung gegen eine Krankheit, die für sie nicht gefährlich ist, in Gefahr bringen“, schreiben die 93 Ärzte. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Impfstoff langfristige schädliche Wirkungen haben kann, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, einschließlich Auswirkungen auf das Wachstum, das Fortpflanzungssystem oder die Fruchtbarkeit.“

Kinder sollten schnell zur Normalität zurückkehren können, es sollte ein Ende der häufigen Tests und der Isolation geben, und es sollte im öffentlichen Raum keine Diskriminierung zwischen geimpften und ungeimpften Menschen geben, sagten die Ärzte.

Wir haben immer noch kein vollständiges Bild von den schweren und seltenen Nebenwirkungen des Impfstoffs, weil viele Geimpfte die Nebenwirkungen nicht gemeldet haben, schreiben sie. „Überstürzen Sie es nicht, Kinder zu impfen, bis das Bild vollständig ist. Corona stellt keine Gefahr für Kinder dar, und die erste Regel in der Medizin lautet: ’schade nicht‘.“

„Wir sind der Meinung, dass unsere Kinder sofort in ihr altes Leben zurückkehren und nicht gegen Corona geimpft werden sollten“, betonen die 93 Ärzte. Sie argumentieren, dass auch geimpfte Menschen infiziert werden können und dann andere anstecken. „Wir müssen aufhören, mit dem Finger auf die Ungeimpften zu zeigen.“