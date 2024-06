Angriff auf das Mikrobiom: Kündigt Bill Gates in diesem Interview sein nächstes Großprojekt an?

Fast unbemerkt gab der Milliardär Bill Gates kürzlich der Bild-Zeitung ein Interview. Gates wurde von den Redakteuren der deutschen Zeitung wie ein Held empfangen.

In dem Interview tauchte plötzlich der Begriff “Mikrobiom” auf. Das rief den deutschen Arzt Heiko Schöning auf den Plan, der die Corona-Pandemie für September 2019 voraussagte. Ende letzten Jahres veröffentlichte er das Buch “Angriff aufs Mikrobiom”.

In und auf unserem Körper leben zahlreiche Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Hefen. Zusammen werden sie Mikrobiom genannt. Eine wichtige Funktion des Mikrobioms ist der Schutz vor Krankheitserregern.

Laut Schöning wird ein international koordinierter Angriff auf unser Mikrobiom vorbereitet. “Das ist kein Witz”, sagte er.

Gates sagte in dem Interview, dass ein gestörtes vaginales Mikrobiom zu vielen Totgeburten und Frühgeburten führe.

Schöning wies darauf hin, dass seit der Einführung der Impfung gegen COVID-19 weltweit viele Tot- und Frühgeburten in den Statistiken auftauchen. Auch in vielen europäischen Ländern sei ein starker Rückgang der Geburtenrate zu verzeichnen.

Zuvor hatte die Gastroenterologin Sabine Hazan, eine Expertin für Darmbakterien, festgestellt, dass das Mikrobiom der Geimpften stark verändert war. Sie beschloss, ihre Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, da sich keine Fachzeitschrift traute, sie zu publizieren.

Die Ärztin beobachtete vier gesunde Patienten 90 Tage lang. Nach der Impfung war die Zahl der Bifidobakterien im Darm von einer Million auf null gesunken. Der Effekt war dauerhaft.

Hazan untersuchte auch das Mikrobiom von Säuglingen geimpfter Mütter und stellte fest, dass sie keine Bifidobakterien hatten. Bemerkenswert: Normalerweise besteht ihr Mikrobiom zu 90 Prozent aus diesen Bakterien.

Gates machte das Mikrobiom der Mutter dafür verantwortlich. Er sagte, dass ein (vaginales) Mikrobiom, das aus dem Gleichgewicht geraten ist, sehr negative Folgen haben kann.

Nach der Covid-Vorhersage verfolgte Schöning die Spuren dieser kriminellen Organisation weiter. Jetzt kann er eine weitere Vorhersage über ihr nächstes Projekt machen. “Dieses Mal geht es nicht um Viren, sondern um Bakterien, genauer gesagt um Bakterien, die wir im Darm, aber auch in der Scheide haben, also um das vaginale Mikrobiom”.

Der Mediziner fügt hinzu, dass das Darmmikrobiom eine direkte Verbindung zum Gehirn hat. “Kurz gesagt, es ist ein Angriff auf das Gehirn durch den Darm, das Mikrobiom”, sagte er.

Hinter den Kulissen investierten Pharmafirmen und Geheimdienste Milliarden in die Entwicklung gentechnisch veränderter Antibiotika, so Schöning. Oft seien es dieselben Leute, die auch in den Corona-Betrug verwickelt seien. Er erwähnte Chris Darby, Vorstandsmitglied von National Resilience, der eng in alle möglichen CIA-Projekte involviert ist.