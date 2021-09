Arzt in Israel: Das medizinische Personal und die Krankenschwestern wissen nicht, wie sie die Patienten behandeln sollen! Trotz Impfung steigen die Zahlen

Sie Impfen bereits die dritte Dosis und trotzdem steigen die Zahlen täglich. Jetzt sterben die Menschen an der Behandlung. Es ist davon auszugehen das diese dann als Covid-Tote bezeichnet werden.

Ärzte: Das medizinische Personal bricht zusammen und die Patienten bezahlen mit ihrem Leben

Leitende Ärzte warnen: „Große Zahl von Coronavirus-Patienten in Krankenhäusern zwingt zu Qualitätseinbußen bei der Versorgung“.

Mehrere leitende Ärzte haben davor gewarnt, dass das Niveau der Versorgung in den Coronavirus-Stationen sinkt und einige der Krankenhäuser bereits unzureichend sind, berichtete Israel Hayom.

Dem Bericht zufolge ist die unzureichende Versorgung in den öffentlichen Krankenhäusern auf einen Mangel an medizinischem und pflegerischem Personal zurückzuführen, das in der Behandlung von Coronavirus-Patienten geschult ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums befinden sich landesweit 700 schwer erkrankte Coronavirus-Patienten in Krankenhäusern, von denen sich 211 in einem kritischen Zustand befinden und 145 intubiert sind. Anfang dieser Woche warnte ein Bericht des State Comptroller, dass es an medizinischem und pflegerischem Personal mangelt, das für die Behandlung auf der Intensivstation und die Intubation ausgebildet ist, und dass es in Israel an einer großen Zahl von Intensivbetten fehlt.

Ein Abteilungsleiter in einem der großen staatlichen Krankenhäuser Israels sagte gegenüber Israel Hayom: „Es gibt Krankenschwestern und Ärzte, die nicht ausgebildet sind und nicht wissen, wie man schwer kranke Patienten behandelt, und einige von ihnen haben keine Ahnung, was sie nachts mit den Patienten machen sollen. Das bezahlen die Patienten mit ihrem Leben, und auch die Ärzte sind extrem erschöpft. Ein Teil des Personals ist nicht in der Lage, mit ernsten Situationen umzugehen, und weiß nicht, wie man mit intubierten Patienten umgeht. Das ist auch eine Gefahr für das Leben der Patienten, und die Ärzte beenden ihre Schichten gebrochen und völlig erschüttert.“

„Diese Woche erzählte mir ein Arzt, dass er nachts im Dienst friert, wenn er sieht, wie das medizinische Personal und die Krankenschwestern nicht wissen, wie sie die Patienten behandeln sollen.“

Er betonte: „Es gibt Ärzte, die ein Posttrauma haben, weil sie den Tod so vieler Patienten in einer Nacht erleben mussten. In einer Nacht sind fast zehn Patienten gestorben, und das hat bei ihnen ein Trauma hinterlassen, wie nach einem blutigen Krieg.“

„Die Überlastung der Coronavirus-Stationen ist enorm, und wenn die Krankenhausleitung Ärzte und Krankenschwestern einsetzt, die nicht wissen, wie man schwer kranke Patienten behandelt, hat das katastrophale Folgen. Das alles geschieht, ohne dass die Öffentlichkeit davon weiß, und die Krankenhausleitung tut so, als sei alles wie immer und alles in Ordnung.“