Der folgende Artikel bezieht sich an einigen Stellen konkret auf die Niederlande, weil dort die Aufsichtsbehörde ACM Beispiele liefert und erste Umsetzungen sichtbar werden. Doch die beschriebenen Mechanismen – insbesondere der Digital Services Act (DSA), die Rolle von „Trusted Flaggers“ und die Einbindung regierungsnaher Faktenchecker – gelten für alle EU-Mitgliedstaaten. Die dargestellten Entwicklungen sind daher nicht nur ein niederländisches Phänomen, sondern betreffen ganz Europa.

EU-Gesetz über digitale Dienste verpflichtet Internetplattformen zur Bekämpfung von Desinformation

Die niederländische Verbraucher- und Marktaufsichtsbehörde (ACM) bereitet sich gemeinsam mit der Europäischen Kommission darauf vor, „unerwünschte“ Inhalte rund um die Parlamentswahlen im Oktober aus dem Internet zu verbannen. Online-Plattformen wie X, TikTok, Instagram, YouTube und Facebook wurden daran erinnert, dass sie nach dem neuen europäischen Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) verpflichtet sind, „Desinformationen“ zu bekämpfen, die den Wahlprozess beeinflussen könnten.

Die ACM beruft im September ein Treffen ein, an dem linke und pro-NATO-„Faktenprüfer“ wie Benedmo und Bellingcat teilnehmen, um die Plattformen an ihre Verpflichtungen zu erinnern.

Am 29. Oktober wird es eine Premiere geben: Es sind die ersten Wahlen in den Niederlanden, die seit Inkrafttreten des DSA stattfinden. Dieses europäische Gesetz, das im vergangenen Jahr in Kraft trat, verpflichtet große Internetplattformen und Suchmaschinen, Maßnahmen gegen verschiedene Formen unerwünschter Inhalte zu ergreifen. Es bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf illegale Inhalte, sondern auch auf das, was im Gesetzestext als „irreführende oder täuschende Inhalte“, „Desinformation“, „Hassreden“ und Inhalte, die „tatsächliche oder vorhersehbare negative Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskussionen und Wahlprozesse“ haben, beschrieben wird.

Meinungsfreiheit oder Zensur?

Die entscheidende Frage lautet: Woher sollen die Technologieunternehmen wissen, was sie auf ihren Plattformen zulassen können – und was nicht?

Auf der Website der ACM heißt es dazu:

„Laut DSA müssen Online-Plattformen gegen irreführende, hasserfüllte oder absichtlich unrichtige Informationen auf ihren Plattformen vorgehen. Der Grund: Sie können Wahlen verzerren. Die Verbreitung solcher Informationen im Internet kann sehr schnell erfolgen. Und die Folgen für die Demokratie und die Gesellschaft können groß sein. Gleichzeitig müssen die Online-Plattformen die Meinungsfreiheit schützen, so der DSA. Sie sollten nicht einfach die Konten der Nutzer sperren. Oder einfach Inhalte entfernen. Dafür müssen die Plattformen einen guten Grund haben.“

Damit sendet die ACM eine doppelte Botschaft: Plattformen sollen die Meinungsfreiheit schützen, aber gleichzeitig die Bürger vor „unerwünschten Informationen“ bewahren. Harte Kriterien dafür, was erlaubt ist und was nicht, existieren nicht.

Rolle der „Trusted Flaggers“

Der DSA schreibt nicht vor, was illegal ist – das regeln andere Gesetze wie Strafrecht oder Datenschutzrecht. Er regelt aber, wie Plattformen mit Meldungen umgehen sollen: Jeder soll Inhalte melden können, die Plattformen müssen schnell reagieren und Gründe für ihre Entscheidung nennen.

Die ACM selbst kann Plattformen nicht zwingen, Inhalte zu entfernen. Sie kann sie nicht einmal „auffordern“. Aber: Plattformen riskieren Geldstrafen von bis zu 6 Prozent ihres Umsatzes, wenn sie nicht ordnungsgemäß reagieren.

Einen Ausweg bieten sogenannte „Trusted Flaggers“. Das sind „vertrauenswürdige Organisationen“, die illegale Inhalte aufspüren, identifizieren und an Plattformen melden. Plattformen müssen deren Meldungen vorrangig behandeln – auch wenn das nicht automatisch heißt, dass Inhalte entfernt werden müssen.

In den Niederlanden wurde bisher nur eine Organisation als Trusted Flagger anerkannt: die Stiftung Offlimits (Hotline gegen Kinderpornografie). Drei weitere Bewerber sind Stichting Brein (Urheberrechte), React (Markenschutz) und Meld Online Discriminatie.

Die EU-Kommission führt eine gesamteuropäische Liste von 40 Trusted Flaggers. Darunter befinden sich politisch hochumstrittene Organisationen:

HateAid AG (Deutschland), geführt von Parteipolitikern (CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP).

(Deutschland), geführt von Parteipolitikern (CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP). Meldestelle Respect (Deutschland), die seit 2017 fast 26.000 Meldungen an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet hat.

(Deutschland), die seit 2017 fast 26.000 Meldungen an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet hat. Central Bank of Ireland – die einzige Zentralbank auf der Liste.

– die einzige Zentralbank auf der Liste. Debunk EU (Litauen), finanziert von Googles Digital News Initiative, selbsternannt als „Verbündeter der EU und der NATO“.

Politische Einflussnahme durch „Faktenchecker“

Ein weiterer Ausweg für die Plattformen ist der „freiwillige Verhaltenskodex“, dem fast alle großen Plattformen (außer X) zugestimmt haben. Sie verpflichten sich, „Faktenprüfer“ einzusetzen – Organisationen, die ideologisch aufgeladen und eng mit Regierungen oder NATO-Verbänden verflochten sind.

Die ACM organisiert am 15. September einen privaten Runden Tisch mit Vertretern von 12 Plattformen, der EU-Kommission, Regulierungsbehörden und NGOs. Auf der Agenda: Maßnahmen gegen „Desinformation im Zusammenhang mit den Wahlen“.

Mit am Tisch:

Bellingcat , berüchtigt als pro-NATO-Rechercheplattform, finanziert von westlichen Regierungen.

, berüchtigt als pro-NATO-Rechercheplattform, finanziert von westlichen Regierungen. Benedmo, ein niederländisches Netzwerk von „Desinformations-Experten“, finanziert von der Regierung, zusammengesetzt aus Universitäten (Amsterdam, Leiden, Utrecht), öffentlich-rechtlichen Programmen wie KRO-NCRV „Pointer“, Bellingcat selbst und Reuser’s Information Services – gegründet von einem ehemaligen Mitarbeiter des niederländischen Militärgeheimdienstes Arno Reuser.

Fazit

Die erste Wahl unter dem DSA in den Niederlanden wird damit zu einem Testlauf für das Zusammenspiel von EU-Kommission, nationalen Behörden, Big Tech und politisch ausgewählten NGOs.

Das Ergebnis: Ein System staatlich abgesegneter „Trusted Flaggers“ und NATO-naher Faktenchecker, das keine klaren Rechtskriterien kennt, aber enorme Macht über die Informationsfreiheit im Netz ausübt.

Die Gefahr liegt auf der Hand: Statt Meinungsvielfalt droht ein Zensurapparat durch die Hintertür – im Namen des „Schutzes der Demokratie“.