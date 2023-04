Bekannter US-Meteorologe: Die Regierung hat eine genaue Messung der Temperatur in den USA, die keine Erwärmung zeigt, aber sie ist versteckt

Die von der Regierung kontrollierten Oberflächendaten, die die Grundlage für die Befürchtungen der Klimakatastrophenbefürworter von Net Zero bilden, können unmöglich genau sein und sind nur „eine Schätzung mit hoher Unsicherheit“. Diese Behauptung stammt von dem bekannten US-amerikanischen Meteorologen Anthony Watts, der in den vergangenen zehn Jahren auf die zahlreichen Schwachstellen in den globalen Temperaturüberwachungssystemen hingewiesen hat. Die Daten werden von staatlichen Stellen aus einem Wetterstationsnetz gesammelt, das nie dazu gedacht war, ein ‚globales Erwärmungssignal‘ zu erkennen“, so Watts. Er plädiert für eine neue unabhängige globale Klimadatenbank. In Anbetracht der Tatsache, dass die Regierungen Milliarden von Steuergeldern für Programme zur Eindämmung des Klimawandels ausgeben, „ist es da nicht sinnvoll, das Wichtigste – die tatsächliche Temperatur – so genau wie möglich zu ermitteln“, fragt er.

Bis heute, so Watts weiter, gibt es nur ein Netzwerk von klimafähigen Wetterstationen, das genau genug ist, um ein Signal des Klimawandels vollständig zu erkennen. Dabei handelt es sich um das U.S. Climate Reference Network (USCRN), das 2005 als hochmodernes automatisiertes System speziell für die genaue Messung von Klimatrends an der Oberfläche eingerichtet wurde. Es umfasst 114 Stationen in ganz Nordamerika, die weit entfernt von nicht klimatischen Einflüssen wie der vom Menschen verursachten städtischen Hitze liegen.

Die obige USCRN-Grafik zeigt, dass es in den vergangenen zwei Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten keinen signifikanten Erwärmungstrend gegeben hat. „Leider werden die Daten des USCRN-Netzwerks von der US-Regierung unter Verschluss gehalten und nicht in den monatlichen oder jährlichen globalen Klimaberichten veröffentlicht. [Das Netzwerk ist auch nicht weltweit eingesetzt worden“, so Watts.

Watts weist darauf hin, dass frühere Temperaturaufzeichnungen gesammelt wurden, um Wettervorhersagen zu validieren. Die Temperaturen wurden von Freiwilligen auf den nächsten ganzen Grad Fahrenheit gerundet. Wenn man solche „grob erfassten“ Daten mit Behauptungen über eine globale Erwärmung von 1,8 °F (ca. -17 °C) seit Ende des 19. Jahrhunderts vergleicht, stellen sich „offensichtliche Fragen“ der Genauigkeit. Unter Bezugnahme auf seine eigene jüngste Arbeit sagt Watts, dass die weitverbreitete Verfälschung der Daten durch die Verstädterung noch besorgniserregender ist. Viele Messstationen werden dadurch beeinträchtigt, dass sie in der Nähe von Klimaanlagen, Flugzeugabgasen, Beton, Asphalt und nahe gelegenen Gebäuden stehen. Dies ist nicht nur in den USA der Fall, sondern auch in vielen anderen Gebieten, darunter in Großbritannien.

In Großbritannien hat sich das staatlich finanzierte Met Office in den vergangenen Jahren stark politisiert, da es das kollektivistische Net Zero-Projekt unerbittlich vorantreibt. Obwohl es ein Papier über den Temperaturstillstand zwischen 2000 und 2014 verfasst hat, hat es die Pause bei späteren rückwirkenden Anpassungen seiner globalen HadCRUT-Datenbank entfernt. In weniger als 10 Jahren fügte sie der jüngsten globalen Aufzeichnung eine zusätzliche Erwärmung von 30 % hinzu, und das zu einer Zeit, als genaue Satellitenmessungen darauf hindeuteten, dass der globalen Erwärmung vor etwa 25 Jahren die Luft ausging. Im letzten Sommer bestätigte und bewarb das Met Office einen neuen britischen Temperaturrekord von 40,3 °C in Coningsby. Tatsächlich wurde der Rekord auf halber Höhe der Startbahn der RAF Coningsby, der Heimat der Typhoon-Kampfjetstaffel, aufgestellt und dauerte nur 60 Sekunden. Er wurde durch einen plötzlichen Temperaturanstieg von 0,6 °C erreicht, gefolgt von einem fast sofortigen Abfall. Bis heute hat sich das Met Office geweigert, Fragen des Daily Sceptic zu beantworten, ob die Flugbewegungen der Düsenjäger dazu beigetragen haben.

Watts ist nicht der einzige Wissenschaftler, der wichtige Bedenken zu den Datenbanken äußert, die im Mittelpunkt der politischen Kampagne zur Förderung der Panik vor steigenden Temperaturen stehen. Jüngste Arbeiten von Dr. Roy Spencer und Professor John Christy von der Universität von Alabama in Huntsville haben ergeben, dass bis zu einem Fünftel aller Erwärmungsdaten, die von rund 20 000 Wetterstationen auf der ganzen Welt gemeldet werden, aufgrund von Verfälschungen durch nichtklimatische Daten ungültig sind. Die Stationen sind Teil des Global Historical Climate Network und ein wichtiger Bestandteil aller globalen Datensätze. Interessanterweise stellten die beiden Wissenschaftler fest, dass der US-Wetterdienst NOAA behauptet, Verzerrungen durch die städtische Wärme zu beseitigen, aber sie fanden heraus, dass er im Durchschnitt die Trends der Temperaturdaten der Stationen fälschlicherweise erwärmt, obwohl er sie abkühlen sollte“. Die detaillierten Gründe werden in einer von Dr. Spencer veröffentlichten Notiz genannt, in der er fragt, warum die NOAA-Anpassungen in die falsche Richtung gehen. „Gelinde gesagt, finde ich diese Ergebnisse … merkwürdig“, fügt er hinzu.

Das Abschneiden von Teilen der jüngsten Erwärmung zu einer Zeit, in der nur sehr wenig „Erwärmung“ stattfindet, wäre in den Kreisen der Net-Zero-Extremisten nicht willkommen. Wissenschaftler wie der emeritierte Professor Richard Lindzen weisen darauf hin, dass die Erwärmung seit dem Ende der barocken Mini-Eiszeit bereits sehr gering ist. Es häufen sich die Beweise, dass es in den vergangenen Perioden viel wärmer war als heute. Im Februar legte eine Gruppe von Biowissenschaftlern (Brozova et al., 2023) Beweise dafür vor, dass die Arktis um Svalbard im frühen Holozän vor etwa 10 000 bis 8 000 Jahren um 6 °C wärmer war. Weitere wissenschaftliche Belege für die Erwärmung in der Vergangenheit sind hier, hier und hier zu finden.

Die von Regierungsbehörden aufgezeichneten und zusammengestellten globalen Oberflächentemperaturen sind laut Watts ein Mischmasch aus gerundeten, angepassten und verfälschten Messwerten und stellen keine genaue Darstellung der Erdtemperatur dar. „Angesichts des Monopols der Regierung auf die Verwendung verfälschter Temperaturdaten, der fragwürdigen Genauigkeit und der deutlichen Zurückhaltung, der Öffentlichkeit hochgenaue Temperaturdaten des USCTN zur Verfügung zu stellen, ist es an der Zeit, eine wirklich unabhängige globale Temperaturaufzeichnung zu erstellen“, so Watts abschließend.