Die viel gepriesene ukrainische „Gegenoffensive“ wird ihr Ziel, die russische Versorgungslinie zur Krim zu unterbrechen und „besetztes Gebiet“ zu befreien, nicht erreichen. Die Biden-Administration hat dies endlich erkannt und versucht nun, die Erwartungen herunterzuschrauben und allen außer sich selbst die Schuld zu geben.

Als erstes wurde Politico unterrichtet:

Bidens Team fürchtet die Folgen einer gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive

Hinter verschlossenen Türen macht sich die Regierung Sorgen darüber, was die Ukraine erreichen kann.

Die New York Times schloss sich dem an:

Ukraine’s Spring Offensive Comes With Immense Stakes for Future of the War (Die ukrainische Frühjahrsoffensive ist für die Zukunft des Krieges von großer Bedeutung)

Ohne einen entscheidenden Sieg könnte die Unterstützung des Westens für die Ukraine schwächer werden, und Kiew könnte zunehmend unter Druck geraten, ernsthafte Friedensgespräche zur Beendigung oder zum Einfrieren des Konflikts aufzunehmen.

Aus dem Artikel von Politico:

In der Öffentlichkeit hat das Team von Präsident Joe Biden der Ukraine unerschütterliche Unterstützung angeboten und versprochen, sie mit Waffen und Wirtschaftshilfe zu versorgen, „so lange es dauert“. Sollte die bevorstehende Kampfsaison jedoch nur begrenzte Fortschritte bringen, befürchten Regierungsbeamte insgeheim, mit einem zweiköpfigen Monster konfrontiert zu werden, das sie von beiden Seiten des Spektrums angreift.

Die eine Seite wird sagen, dass die Fortschritte der Ukraine funktioniert hätten, wenn die Regierung Kiew alles gegeben hätte, was es verlangt hat, nämlich Raketen mit größerer Reichweite, Kampfjets und mehr Luftabwehr. Die andere Seite, so die Befürchtung der Administration, wird behaupten, die Unzulänglichkeit der Ukraine beweise, dass sie Russland nicht vollständig aus ihrem Gebiet verdrängen könne.

Dabei ist noch nicht einmal die Reaktion der amerikanischen Verbündeten, vorwiegend in Europa, berücksichtigt, die eine Friedensverhandlung zwischen der Ukraine und Russland als attraktivere Option ansehen könnten, wenn Kiew nicht beweisen kann, dass der Sieg unmittelbar bevorsteht.

Die Times bietet weniger Drama:

Während ukrainische Offizielle erklärten, ihr Ziel sei es, die eingegrabenen russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und einen weitreichenden Zusammenbruch der russischen Armee herbeizuführen, ist es nach Einschätzung amerikanischer Offizieller unwahrscheinlich, dass die Offensive zu einer dramatischen Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten der Ukraine führen wird.

Das ukrainische Militär steht vor vielen Herausforderungen – ein Grund dafür, dass eine Pattsituation das wahrscheinlichste Ergebnis bleibt. Die Kämpfe in Bakhmut in der Ostukraine in diesem Winter haben die Munitionsreserven erschöpft und zu schweren Verlusten bei einigen erfahrenen Einheiten geführt.

Zurück zu Politico, das das größere Bild zeichnet. Wenn sich die Ukraine als unfähig erweist, das zu tun, was das Pentagon für sie geplant hatte, wird sie in einen „Waffenstillstand“ gedrängt, der hoffentlich zu einer dauerhaften Lösung wird. Die Biden-Regierung wird dann das Ukraine-Problem hinter sich lassen und sich auf ihr nächstes großes Ziel konzentrieren – China:

Biden und seine hochrangigen Berater haben öffentlich betont, dass Zelenskyy erst dann Friedensgespräche aufnehmen sollte, wenn er dazu bereit ist. Aber Washington hat Kiew auch einige politische Realitäten mitgeteilt: Später, vor allem wenn die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen, wird sich das Tempo der US-Hilfe wahrscheinlich verlangsamen. Beamte in Washington, die Kiew nicht unter Druck setzen, haben begonnen, sich darauf vorzubereiten, wie diese Gespräche aussehen könnten, und sind sich bewusst, dass es für Zelenskyy zu Hause eine schwierige politische Aufgabe sein könnte.

„Wenn die Ukraine auf dem Schlachtfeld keine dramatischen Fortschritte erzielen kann, stellt sich unweigerlich die Frage, ob es an der Zeit ist, die Kämpfe auf dem Verhandlungswege zu beenden“, sagte Richard Haass, Präsident des Council on Foreign Relations. „Es ist teuer, wir haben kaum noch Munition, und wir müssen uns auf andere Eventualitäten in der Welt vorbereiten.

„Es ist legitim, all diese Fragen zu stellen, ohne die Ziele der Ukraine zu gefährden. Es ist einfach eine Frage der Mittel“, sagte Haass.

Weder die Ukraine noch die unterstützenden NATO-Länder haben die Mittel, den Krieg zu verlängern. Der ursprüngliche, archivierte Politico-Artikel lautete:

Die Kämpfe haben auch auf ukrainischer Seite einen hohen Tribut gefordert. Vierzehn Monate nach Beginn des Konflikts haben die Ukrainer erschütternde Verluste erlitten – rund 100.000 Tote – und viele ihrer besten Soldaten sind entweder außer Gefecht gesetzt oder erschöpft. Die Truppen haben außerdem historische Mengen an Munition und Waffen verbraucht, wobei selbst die enormen Lieferungen des Westens nicht ausreichen, um die dringenden Anfragen von Zelenskyy zu erfüllen.

In der korrigierten, späteren Fassung wurde „Tote“ durch „Verletzte“ ersetzt. Während die erste Version eine fast korrekte, aber zu niedrige Zahl war, liegt die neue Version weit daneben. Die Gesamtzahl der Opfer ist ein Vielfaches von 100.000.

Dennoch – die Biden-Crew weiß, dass das Ende naht:

US-Beamte haben die Ukraine auch über die Gefahren einer Überdehnung ihrer Ambitionen und einer zu dünnen Streuung ihrer Truppen informiert – dieselbe Warnung, die Biden dem damaligen afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani gab, als die Taliban während des US-Militärabzugs im Jahr 2021 das Land überrannten.

Zelensky hat, wie Ashraf Ghani, genug am Krieg verdient, und es wird erwartet, dass er sich stillschweigend zurückzieht. Doch im Moment scheint es unwahrscheinlich, dass er dazu bereit ist.

Die Alternative zum Aufgeben wäre eine erneute Eskalation, indem die USA ihre Truppen vor Ort stationieren. Aber Biden will seinen Kampf um die Wiederwahl gewinnen, und jede weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine würde dies wahrscheinlich verhindern.