Brett Weinstein warnt vor systematischer Zerstörung der Wahrheitssuche im Westen

Brett Weinstein, Evolutionsbiologe, ehemaliger Professor am Evergreen State College und bekannt für seine kritische Haltung gegenüber Machtmissbrauch, politischer Korruption und wissenschaftlicher Manipulation, hat in einer eindringlichen Rede ein düsteres Bild des aktuellen Zustands westlicher Gesellschaften gezeichnet. Weinstein, der in den vergangenen Jahren zu einer prominenten Stimme gegen staatliche Übergriffigkeit und institutionelle Korruption geworden ist, sieht ein klares, alarmierendes Muster, das weit über einzelne Skandale oder die COVID-19-Politik hinausgeht.

Direkt zum Video:

Er fordert, „herauszuzoomen“, um die ganze Dimension zu erkennen: Das Problem sei größer als die US-Bundesgesundheitsbehörden oder das, was er das „COVID-Kartell“ nennt. Die entscheidende Frage laute: „Was verbergen sie?“ – und die Antwort sei ebenso einfach wie beunruhigend: „Sie verbergen alles.“

Weinstein betont, dass es für Wissenschaftler ungewöhnlich sei, mit solcher Gewissheit zu sprechen, da man normalerweise vorsichtig Hypothesen formuliere. In diesem Fall jedoch habe er die These getestet und sei sich „so sicher wie bei kaum etwas anderem“: Wir werden systematisch geblendet. Dieses Muster erkläre nicht nur die Gegenwart, sondern sage die Zukunft mit fast perfekter Genauigkeit voraus.

Das Muster, das Weinstein beschreibt, ist leicht erkennbar und überprüfbar:

Alle Institutionen, die der öffentlichen Wahrheitssuche verpflichtet sind, stehen unter Beschuss und im Niedergang.

Expertengremien versagen komplett , während kritische Einzelpersonen unter Druck gesetzt, an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen werden.

, während kritische Einzelpersonen unter Druck gesetzt, an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen werden. Wer außerhalb der Institutionen neue wahrheitssuchende Organisationen gründet, wird gnadenlos diffamiert – oft von eben jenen Institutionen, deren Auftrag man eigentlich verteidigt.

Er zieht einen Vergleich aus dem Militär: „Einmal ist ein Fehler, zweimal ein Zufall, dreimal feindliches Handeln.“ Angesichts hunderter Beispiele für dieses Muster sei es schwierig, auch nur wenige Ausnahmen zu finden.

Weinstein spricht von einem „Narrenparadies“:

Universitäten verbrennen öffentliche Gelder für vorgegebene, politisch genehme Schlussfolgerungen.

Professoren unterrichten nur noch Inhalte, die mit den aus Social Media übernommenen „Wahrheiten“ der Studenten übereinstimmen, selbst wenn diese den Grundlagen der eigenen Disziplin widersprechen.

Ehemals führende Zeitungen wie New York Times oder Washington Post berichten wichtige Geschichten erst, wenn sie längst Allgemeinwissen sind.

Das CDC sei nur noch nützlich, wenn man grundsätzlich das Gegenteil seiner Empfehlungen tue.

Gerichte würden zunehmend als Zwangswerkzeuge der Eliten gegen ihre Kritiker eingesetzt.

Besonders alarmierend: Weinstein erinnert an den Versuch des US-Heimatschutzministeriums, ein „Wahrheitsministerium“ einzurichten und Regierungskritik als eine Form von Terrorismus zu deklarieren.

Sein Appell richtet sich an die Bürger des Westens: Das Muster sei eindeutig, auch wenn nicht klar sei, wer genau dahinterstehe und welches Endziel verfolgt werde. Sicher sei jedoch, dass uns „systematisch die Werkzeuge der Aufklärung und die in der Verfassung garantierten Rechte entzogen werden“.

Weinstein schließt mit einer scharfen Warnung: „Wenn wir diesen Kampf nicht führen und gewinnen, wird das Ergebnis ein neues finsteres Zeitalter sein – nur dass dieses dunkle Zeitalter mit weit mächtigeren und raffinierteren Zwangsinstrumenten ausgestattet sein wird, als es sie jemals zuvor gegeben hat.“