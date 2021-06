China, China über alles…

Von unserem neuseeländischen Gastautor Hans-Jürgen Geese

Ganz einfache Frage: Seit wann sind die Chinesen Chinesen? Besser gefragt: Seit wann verhalten sich die Chinesen so wie sie sich heute verhalten? Sollte sich ihr Verhalten in den Jahrtausenden nicht verändert haben, dann brauchen wir doch nur deren Geschichte zu studieren, um die Zukunft Chinas vorherzusagen.

Macht das Sinn? Ja! Genauso hätte es Sinn gemacht, im Jahre 1871 die Geschichte der Deutschen zu studieren, um vorherzusagen, dass das mit der Vereinigung aller Deutschen in einem großen Reich wirklich keine gute Idee war. Das Gleichgewicht in Europa war auf einen Schlag zerstört. Es war doch allen Europäern mit gesundem Menschenverstand klar, dass sich Frankreich nie würde gegen diese Deutschen behaupten können. Auch wenn die noch zehn Kriege geführt hätten, hätten sie höchstwahrscheinlich zehnmal verloren. Die Deutschen sind nun mal so wie sie sind. Sie sind anders.

Die Chinesen sind ebenfalls anders. Waren Sie mal in Singapur? Waren Sie mal in Malaysia? Was ist der Unterschied? Singapur und Malaysia gehörten einst zusammen. Das war einmal ein Land. Bevor der Herr Lee Kuan Yew sich 1965 mit diesem kleinen Zipfel von Malaria verseuchtem Land und seinen Chinesen aus Malaysia verabschiedete und ein eigenes Land der Weltklasse aufbaute. Lee Kuan Yew, der Boss von Singapur und der Herr Mahathir, der Boss von Malaysia, waren Schulkameraden. Gleiche Lehrer. Dann Grenze an Grenze. Und dennoch Welten zwischen ihnen. Erklären Sie mir das doch bitte einmal: Wie konnte aus Singapur Singapur werden? Ja, die Chinesen, wie die Deutschen, sind anders. Die Geschichte beweist das ganz eindeutig.

Niemand wird es wagen, sich militärisch mit China anzulegen

Um genau von dieser Fährte abzulenken, ist die Regierung in Peking bemüht, die Geschichte Chinas in Propaganda umzuwandeln. Die offizielle Stellungnahme lautet daher mit posaunender Inbrunst, dass China nie, niemals im Laufe der Jahrtausende