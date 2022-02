Das Pentagon tötet weiterhin Zivilisten in Syrien

Am 2. Februar gab der Chef des Pentagon bekannt, dass die US-Spezialeinheiten eine vom US-Zentralkommando kontrollierte Anti-Terror-Operation in Syrien abgeschlossen haben, und betonte, dass „die Mission erfolgreich war“ und „es keine US-Opfer gab“. Wie sich herausstellte, war das Ziel dieser Operation in der Nähe der Stadt Atme in der syrischen Provinz Idlib, nahe der türkischen Grenze, der Anführer der (in der Russischen Föderation verbotenen) Terrorgruppe ISIS, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi. Damaskus könne die US-Berichte über die Tötung von al-Quraishi noch nicht bestätigen, sagte der Vorsitzende des internationalen Ausschusses des syrischen Parlaments, Butrus al-Marjan, am 3. Februar.

Nur völlig geblendete Menschen würden die kühne Einschätzung des amerikanischen Militärapparats über die Ergebnisse der „Operation“ akzeptieren, denn keine Operation kann als erfolgreich angesehen werden, wenn dabei Zivilisten getötet werden! Associated Press berichtete von mehr als zehn Toten, was von den Weißhelmen bestätigt wurde, die darauf hinwiesen, dass sechs Kinder und vier Frauen unter den Opfern waren!

Ein weiteres Beispiel für das Versagen des US-Militärs ist der Vorfall eine Woche zuvor in derselben kurdisch-amerikanischen Einflusszone im Nordwesten Syriens, in der Stadt Al-Hasakah, wo eine Terrorgruppe am 23. Januar das Al-Sinaa-Gefängnis stürmte. Es ist bemerkenswert, dass es den Terroristen gelang, direkt vor den Augen der US-Beamten eine Sturmeinheit von 200 Kämpfern zu bilden. Infolgedessen ließen sie etwa 800 (!!!) Kämpfer frei, die anschließend entkamen und sich unter der örtlichen Bevölkerung verteilten. Es ist auch erwähnenswert, dass mehrere tausend Kurden unter der Führung von „Pentagon-Spezialisten“ und mit Unterstützung von gepanzerten US-Fahrzeugen, Flugzeugen und US-Spezialkräften mehrere Tage lang nicht in der Lage waren, das Al-Sinaa-Gefängnis von den verbliebenen Kämpfern zurückzuerobern. In einem Akt völliger Verzweiflung zogen die Amerikaner britische Spezialeinheiten für eine entscheidende Erstürmung des Gefängnisses hinzu, was letztlich die Unfähigkeit des US-Militärs bestätigte, die verbliebenen Militanten auch nur zu unterdrücken.

In der Nacht zum 26. Januar griffen US-Flugzeuge schließlich das Gefängnisgebäude und seine Umgebung an und töteten zahlreiche ISIS-Kämpfer. Berichten zufolge befanden sich unter den Gefangenen viele ISIS-Kämpfer, darunter auch Minderjährige, sowohl aus Syrien als auch aus anderen Ländern. Außerdem waren nicht nur Kämpfer, sondern auch deren Angehörige, Frauen und Kinder in diesem Gefängnis festgehalten worden, „weil sie Verbindungen zu ISIS hatten“.

Infolge der massiven Angriffe der US-Luftwaffe, die auch benachbarte Wohngebiete betrafen, waren mehr als 40 000 Zivilisten, die um ihre Sicherheit fürchteten, gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen und in sichere Gebiete unter der Kontrolle der syrischen Regierung zu ziehen. Nach Angaben von Hasan Khalil, dem Leiter der Regionalverwaltung, hat die Provinz Al-Hasaka im Nordosten Syriens durch die US-Luftwaffe erhebliche Schäden erlitten, insbesondere an den akademischen Gebäuden der Technischen Universität. Nach Angaben von Arab News gab es auch zivile Opfer.

Die Vereinten Nationen sind besorgt über Berichte über den Tod von Zivilisten bei US-Operationen und halten eine Untersuchung für wichtig“, sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär Farhan Haq bei einem Briefing.

Augenzeugenberichten zufolge ist das von den USA kontrollierte Gebiet in Syrien zu einer Grauzone geworden, in der Militante ungestraft operieren können. Dies war bereits in Afghanistan der Fall, das die US-Soldaten im August schmählich verlassen haben.

Vor diesem Hintergrund ist es völlig gerechtfertigt, dass Dmitrij Poljanskij, erster stellvertretender ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, am 27. Januar im Sicherheitsrat den Abzug der US-Truppen aus Syrien forderte, da sie im Kampf gegen den Terrorismus versagen und sich ohne Genehmigung der UN und der syrischen Regierung in dem Land aufhalten. „Die Probleme bleiben dort bestehen, wo die Amerikaner ein rechtliches Vakuum geschaffen haben und wo das souveräne Territorium Syriens weiterhin von ausländischen Truppen besetzt ist. Die Vereinigten Staaten versagen eindeutig im Kampf gegen den Terrorismus, selbst auf lokaler Ebene, ganz zu schweigen von der globalen Dimension“, sagte er.

Polyanskiy wies auf die gefährliche Situation im Nordosten Syriens hin, der illegal von US-Truppen besetzt ist. Seiner Meinung nach „leiden die Gebiete, denen die Amerikaner das Öl geraubt haben, unter einer wahren Umweltkatastrophe… Wir müssen sagen, dass das Gebiet jenseits des Euphrat ein weiterer „grauer Fleck“ auf der syrischen Landkarte ist, genau wie das Gebiet von al-Tanf, wo die von den USA geduldeten Kämpfer von „Mahavir as-Saura“ völlige Straffreiheit und Duldung genießen. Die illegale Präsenz des US-Militärs in Syrien hat im Nordosten eine „gesetzlose Zone“ geschaffen, in der sich ausländische Terroristen und Kämpfer sowie verschiedene Kriminelle wohlfühlen“, so der russische Vertreter weiter. Aus diesem Grund setzen die syrischen Streitkräfte mit Unterstützung des russischen Militärs die Suche und Vernichtung der ISIS-Terroristen in Syrien fort, und diese Arbeit wird fortgesetzt.

Polyanskiy fügte hinzu, dass „Anarchie und Gewalt“ jeden Ort kennzeichnen, „an dem das US-Militär stationiert ist – sowohl während seiner Anwesenheit als auch nach seinem Abzug.“ Der jüngste Beweis dafür sei Afghanistan, aus dem sich die USA zurückgezogen hätten, da sie nicht in der Lage gewesen seien, die enormen Probleme zu bewältigen, die sich im Laufe der Jahre der US-Besatzung angesammelt hätten.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert bereits seit 2011 an. Unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, sind die USA ohne Zustimmung der syrischen Behörden und der UNO in das Land eingedrungen. In den letzten Monaten hat sich die antiamerikanische Stimmung in Syrien spürbar verstärkt, und die Syrer fordern den Abzug der US-Truppen aus ihrem Land. Das Anwachsen dieser Stimmungen ist auch auf den anhaltenden illegalen Export syrischen Öls durch die Vereinigten Staaten in den Irak zurückzuführen, wie die syrisch-arabische Nachrichtenagentur SANA und die offiziellen syrischen Behörden von der UN-Tribüne aus regelmäßig berichten.

Am 28. Januar und zuvor Ende Dezember hinderten Einheiten der Syrischen Arabischen Armee (SAA) einen US-Militärkonvoi an der Einfahrt in die Stadt Al-Hasaka im Nordosten der Republik. Die Einwohner von Tell Dahab verhinderten mit Hilfe des syrischen Militärs an der Straßensperre die Einfahrt von gepanzerten US-Fahrzeugen in das Dorf und zwangen sie zur Umkehr.

Washingtons Einsatz der US-Armee und von Söldnern zur Sicherung neokolonialer Ziele ist zum Standard des amerikanischen Verhaltens geworden. Dies zeigt sich besonders deutlich in den Aktionen Washingtons in Syrien, wo die USA mit Unterstützung ihrer Armee und Tausender privater Militärfirmen (PMCs) weiterhin das Land, seine Energieressourcen, Artefakte und alle anderen wertvollen Güter plündern und Zivilisten töten. Die internationale Gemeinschaft muss Druck auf die USA ausüben, damit sie dieses verräterische Verhalten sofort einstellen.