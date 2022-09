Daten von Lebensversicherungen zeigen, dass Erwachsene im Alter von 35 bis 44 Jahren im vergangenen Sommer doppelt so häufig starben wie erwartet

Im Juli, August und September 2021 verdoppelte sich die Zahl der Todesfälle bei Erwachsenen im Alter von 35 bis 44 Jahren, wie aus einem neuen Bericht der Society for Actuaries (SOA) hervorgeht.

Eine Analyse von 2,3 Millionen Todesfällen, die zwischen April 2020 und März 2022 bei fast zwei Dutzend Lebensversicherungsunternehmen eingereicht wurden, führte bei der SOA zu der Feststellung, dass die Zahl der Todesfälle auf dem Höhepunkt der Massenimpfkampagne Operation Warp Speed massiv anstieg.

Ein kleiner Prozentsatz dieser überzähligen Todesfälle wird auf „Covid“ zurückgeführt, aber aus dem Zeitpunkt geht klar hervor, dass die Covid-Injektionen höchstwahrscheinlich die wahre Ursache sind.

„Während COVID-19 in den beiden Pandemiejahren bei Erwachsenen über 34 Jahren eine gewisse Rolle bei der Mehrzahl der überzähligen Todesfälle spielte, war bei jüngeren Menschen das Gegenteil der Fall“, berichtet die Epoch Times.

„Bei den 34-Jährigen und Jüngeren war die Zahl der überzähligen nicht-COVID-bedingten Todesfälle höher als die der COVID-bedingten, zeigen die Daten.“

Die meisten Lebensversicherer bezeichnen Todesfälle durch Covid-Impfung als „Covid-19“-Todesfälle

Den Daten zufolge lagen die Todesfälle in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen im dritten Quartal des vergangenen Jahres um 78 Prozent über dem erwarteten Niveau. Bei den 45- bis 54-Jährigen lag die Zahl der Todesfälle um 80 Prozent über dem Normalwert.

Bei den 55- bis 64-Jährigen lag die Übersterblichkeit um 53 % über dem Ausgangswert.

Alle 20 teilnehmenden Lebensversicherungsunternehmen wurden von der SOA gebeten, die Todesursache für die überhöhten Ansprüche zu untersuchen. Von den 18, die geantwortet haben, gaben 17 „Covid-19“ als Todesursache an. Acht dieser 18 gaben jedoch an, dass sie noch weiter gehen und bei Angehörigen und Gutachtern nachfragen würden, um mehr zu erfahren.

Ein Lebensversicherer gab an, dass er „Covid-19“ nur dann als Todesursache angibt, wenn anhand der Sterbeurkunde festgestellt werden kann, dass das angebliche Virus tatsächlich für den Tod eines Versicherungsnehmers verantwortlich war.

Die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen, die während des Untersuchungszeitraums die meisten Todesfälle zu verzeichnen hatte, sind Angestellte. Dazu gehören Anwälte, Buchhalter, Computerprogrammierer und andere Berufe, die üblicherweise in einem Büro arbeiten.

Die Zahl der Todesfälle bei Angestellten war sogar um 23 Prozent höher als bei Arbeitern und anderen Berufsgruppen im gleichen Zeitraum.

Scott Davison von der in Indianapolis ansässigen Lebensversicherungsgesellschaft OneAmerica war der erste, der auf dieses Phänomen hinwies. Sein Unternehmen verzeichnete einen massiven Anstieg der Todesfälle in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen um 40 Prozent, nachdem die Fauci-Grippeimpfung eingeführt worden war.

Was Davison bei OneAmerica erlebt hat, ist beispiellos und stellt ein „Drei-Sigma“-Ereignis dar, d. h. eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt und außergewöhnlich selten ist.

OneAmerica ist eines der 20 Unternehmen, die an dem SOA-Bericht teilgenommen haben, zusammen mit Aflac, Anthem, The Hartford, Lincoln Financial Group, MetLife, New York Life und Principal Financial.“

Der ehemalige Hedge-Fonds-Manager Edward Dowd hat sich ebenfalls zu diesem Thema geäußert und erklärt, dass die Mandate des Biden-Regimes zur Injektion des chinesischen Virus direkt mit diesem Anstieg der Todesfälle zusammenfallen.

„Zeitlich gesehen war die Veränderung in diesem dreimonatigen Zeitraum so, dass etwas passiert ist“, wird Dowd zitiert.

„Nun, wir alle wissen, was im August, September und Oktober geschah. Es waren Bidens Mandate am 9. September, und viele Unternehmen haben diese Mandate vorweggenommen.“

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am Todestag von Königin Elisabeth II., erließ das Biden-Regime ein Dekret, das alle Bundesbediensteten und Angestellten im Gesundheitswesen in Einrichtungen, die von Medicare und Medicaid zertifiziert sind, dazu zwingt, sich gegen das Coronavirus (Covid-19) impfen zu lassen.

„Was sich mit immer mehr Beweisen für die durch die Covid-Betrugsdemie verursachten Massenmorde abzuzeichnen scheint, ist die Mutter aller juristischen Moraste“, so ein Kommentar in der Epoch Times über das, was wahrscheinlich als Nächstes kommt.