Andrew Korybko

Einen MiG-31-Piloten mit Kinschal-Hyperschallraketen zu korrumpieren, damit er überläuft, um ihn dann in der Nähe des künftig größten NATO-Luftwaffenstützpunkts in Europa abzuschießen, hätte das Risiko eines Dritten Weltkriegs heraufbeschworen.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) beschuldigte die Ukraine und das Vereinigte Königreich, eine spektakuläre False-Flag-Provokation geplant zu haben, die zu einem Krieg mit der NATO hätte führen können. Demnach versuchten sie, einen MiG-31-Kampfjetpiloten mit Kinschal-Hyperschallraketen zu korrumpieren, damit er überläuft – um ihn dann in der Nähe der rumänischen Küstenstadt Constanța abzuschießen. Wichtig ist: In unmittelbarer Nähe entsteht gerade der größte NATO-Luftwaffenstützpunkt Europas, weshalb dieser Vorfall zu einem beispiellosen Austausch von Feindseligkeiten hätte führen können.

Diese Enthüllung folgt einer Warnung des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), wonach in den baltischen Staaten und in Polen False-Flag-Provokationen vorbereitet würden. Ziel sei es, eine Eskalation der Spannungen mit der NATO zu provozieren, die – so die Erwartung der Drahtzieher – Russland zu strategischen Zugeständnissen zwingen soll. In diesem Zusammenhang glauben sie, dass Trump sich gezwungen fühlen könnte zu reagieren, sei es durch Säbelrasseln zu diesem Zweck oder sogar, indem er eine direkte amerikanische Beteiligung an einem „Vergeltungsschlag“ autorisiert.

Natürlich versteht sich von selbst, dass alles leicht außer Kontrolle geraten und in einen Dritten Weltkrieg eskalieren könnte, da ein freiwilliges Nachgeben Russlands unter solchen Zwangsmaßnahmen keineswegs garantiert ist. Genau deshalb ist die Vereitelung dieser False-Flag-Operation durch den FSB so bedeutend: Sie könnte eine Provokation verhindert haben, die in ihrer Wirkung apokalyptisch hätte sein können. Die potenziell katastrophalen Auswirkungen zeigen, wie verzweifelt die Ukraine und das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr geworden sind, seit sie diese Operation geplant haben. Damals war die Lage für die Ukraine noch nicht einmal so schlecht wie heute.

Gleichzeitig muss gesagt werden, dass Trumps Entscheidung, letzten Monat erneut gegen Russland zu eskalieren, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er durch eine solche False-Flag-Provokation manipuliert worden wäre – und damit das Risiko eines heißen russisch-amerikanischen Krieges steigt, der schnell nuklear werden könnte. Schließlich neigt er jetzt dazu zu glauben, dass Putin der verzweifelte Kriegstreiber sei, der eine gefährliche Eskalation herbeiführen wolle, um diese dann zu nutzen, um seine angeblich „unausweichliche Niederlage“ zu verzögern – und nicht Selenskyj.

Die Realität war jedoch immer das Gegenteil: Putin weigert sich fast immer zu eskalieren, nachdem die Ukraine mit westlicher Unterstützung Provokationen gestartet hat – und das seit dreieinhalb Jahren. Die einzigen Ausnahmen waren seine Genehmigung von Angriffen auf militärisch relevante kritische Infrastruktur nach dem Anschlag auf die Krim-Brücke – sowie der einmalige Einsatz der Oreschniks als Reaktion darauf, dass die angloamerikanische Achse der Ukraine gestattet hatte, ihre Langstreckenraketen innerhalb Russlands einzusetzen. Seine Absicht war es, weitere Eskalationen abzuschrecken.

Diese Ausnahmen bestätigen die Regel seines Verhaltens: Er zeigt eine nahezu „heilige Geduld“ nach jeder vom Westen unterstützten ukrainischen Provokation, um einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden – selbst wenn dies einige seiner eigenen Unterstützer verärgert. Diese Reaktionen waren eindeutig Antworten, keine proaktiven Eskalationen, denn solche hat er seit Beginn der militärischen Sonderoperation nie eingeleitet. Ein erfolgreicher ukrainisch-britischer False-Flag-Anschlag wäre also extrem untypisch für ihn gewesen.

Trotzdem hätte diese Inszenierung Trump wahrscheinlich trotzdem getäuscht – aus den genannten Gründen. Daraus ergibt sich die plausible Behauptung, dass der FSB möglicherweise gerade den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Unabhängig davon, wie ernst man diese Provokation einschätzt, ist es wahrscheinlich, dass weitere in Vorbereitung sind – alle mit dem Ziel, aus Verzweiflung eine gefährliche Eskalation zu erzwingen, um Russland zu Zugeständnissen zu drängen. Der FSB wird daher weiterhin alles tun, um solche False-Flag-Provokationen zu vereiteln, bevor sie außer Kontrolle geraten.