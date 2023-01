Der Kollaps des Dollars kommt näher – Saudi-Arabien signalisiert das Ende des Petro-Status

Von Brandon Smith

Der Verfall des Weltreservestatus einer Währung ist oft ein langwieriger Prozess, der von Leugnungen begleitet wird. Es gibt zahlreiche Wirtschafts „experten“, die seit Jahren alle Warnungen vor dem Zusammenbruch des Dollars zurückweisen. Sie begreifen es einfach nicht, oder sie wollen es nicht begreifen. Die Vorstellung, dass die US-Währung jemals als defakto globaler Handelsmechanismus entthront werden könnte, ist in ihren Augen unmöglich.

Eine der wichtigsten Säulen, die den Dollar als Weltwährung halten, ist sein Petro-Status, und dieser Faktor wird oft als Grund angeführt, warum der Greenback nicht scheitern kann. Das andere Argument ist, dass der Dollar durch die ganze Kraft des US-Militärs gestützt wird, und das US-Militär wird durch das US-Finanzministerium und die Federal Reserve gestützt – mit anderen Worten, der Dollar wird gestützt durch… den Dollar; das ist eine sehr zirkuläre und naive Position.

Diese Ansichten sind nicht nur unter den Mainstream-Ökonomen weitverbreitet, sondern auch in den alternativen Medien allgegenwärtig. Ich vermute, dass das Hauptproblem der Analysten der Freiheitsbewegung die Vorstellung ist, dass das globalistische Establishment jemals zulassen würde, dass der Dollar oder die US-Wirtschaft scheitert. Ist das Dollarsystem nicht ihre „goldene Gans“?

Die Antwort ist nein, es ist NICHT ihre goldene Gans. Der Dollar ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ihrem Ziel einer Eine-Welt-Wirtschaft und einer Eine-Welt-Währung. Sie haben in der Vergangenheit den Weltreservestatus anderer Währungen zerstört, warum sollten sie das nicht auch mit dem Dollar tun?

In den Weißbüchern und Aufsätzen der Globalisten wird die Notwendigkeit einer verminderten Rolle der US-Währung sowie eines Rückgangs der amerikanischen Wirtschaft dargelegt, um Platz für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und ein neues, vom IWF kontrolliertes globales Währungssystem zu schaffen. Ich habe schon vor Jahren davor gewarnt, und meine Position war immer, dass die Entgleisung des Dollars wahrscheinlich mit dem Ende seines Petro-Status beginnen würde.

Im Jahr 2017 veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel „Saudi Coup Signals War And The New World Order Reset“. Damals stellte ich fest, dass die plötzliche Machtübergabe an den Kronprinzen Mohammed Bin Salman auf eine Veränderung der Beziehungen Saudi-Arabiens zu den USA hindeutet. Ich erklärte Folgendes:

„Um zu verstehen, wie drastisch dieser Umsturz war, muss man Folgendes bedenken: Jahrzehntelang haben die saudischen Könige das politische Gleichgewicht aufrechterhalten, indem sie wichtige Machtpositionen an einzelne, sorgfältig ausgewählte Nachfolger verteilten. Positionen wie der Verteidigungsminister, das Innenministerium und der Chef der Nationalgarde. Heute kontrolliert Mohammed Bin Salman alle drei Positionen. Außenpolitik, Verteidigungsfragen, Öl- und Wirtschaftsentscheidungen sowie soziale Veränderungen liegen nun in den Händen eines einzigen Mannes.“

Der Aufstieg von MBS wurde durch den Public Investment Fund (PIF) unterstützt, einen Fonds, der aus Billionen von Dollar besteht, die von Globalisten der Carlyle Group (Bush-Familie usw.), Goldman Sachs, Blackstone und Blackrock bereitgestellt werden. MBS hat die Gunst der Globalisten aus einem bestimmten Grund gewonnen – er hat ihre „Vision für 2030“ offen unterstützt, einen Plan für den Abbau der auf „fossilen Brennstoffen“ basierenden Energie und die Einführung von Kohlenstoffkontrollen. Ja, das stimmt, das Oberhaupt von Saudi-Arabien unterstützt das endgültige Ende der ölbasierten Energie, und dazu gehört auch das Ende des Dollars als Petrowährung.

Als Gegenleistung für ihre Kooperation erhalten die Saudis Zugang zu ESG-ähnlichen Finanzierungen sowie zu KI-Fortschritten und der sogenannten „digitalen Wirtschaft“. Es klingt verrückt, aber es ist viel von KI-Entwicklungen die Rede, die zahlreiche Gesundheitsprobleme heilen und die Lebenserwartung verlängern sollen. Bei solchen Versprechungen ist es nicht verwunderlich, dass die saudischen Eliten bereit sind, den Dollar und sogar das Öl fallen zu lassen.

Im Jahr 2017 stellte ich fest, dass:

„Ich glaube, dass die nächste Phase des globalen wirtschaftlichen Resets zum Teil mit dem Brechen der Petrodollar-Dominanz beginnen wird. Ein wichtiges Element meiner Analyse der strategischen Abkehr vom Petrodollar war die Symbiose zwischen den USA und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien war von Anfang an der wichtigste Schlüssel zum Verbleib des Dollars als Petrowährung.“

Ich war überzeugt, dass die Bedrohung des Petro-Status letztlich durch einen Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West vorangetrieben werden würde:

„Weltwirtschaftskrieg heißt hier das Spiel, denn die Globalisten spielen die Puppenspieler für Ost und West. Es ist eine geopolitische Krise, die sie geschaffen haben werden, um die öffentliche Unterstützung für eine von ihnen vorherbestimmte Lösung zu gewinnen.“

Damals dachte ich, dass ein solcher Stellvertreterkrieg im Nahen Osten, möglicherweise im Iran, begonnen werden würde. Es ist jedoch klar, dass die Ukraine das Pulverfass ist, für das sich die Globalisten entschieden haben, zumindest im Moment, und dass Taiwan der nächste Stein ist, der fallen wird.

In den Jahren, seit ich diese Vorhersagen gemacht habe, sind die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien, Russland und China sehr eng geworden. Waffen- und Energiegeschäfte sind zu einer tragenden Säule des Handels geworden, was zu einer stillen, aber stetigen Distanzierung der Saudis vom Dollar geführt hat. In der vergangenen Woche wurden die Dominosteine für den Zusammenbruch des Dollars in Bewegung gesetzt, als Saudi-Arabien in Davos ankündigte, dass es nun bereit sei, Öl in anderen Währungen zu handeln.

Daraufhin versprach Xi Jinping, die Bemühungen zur Förderung der Verwendung des chinesischen Yuan im Energiehandel zu verstärken. Dies steht im Einklang mit einem anderen Artikel, den ich 2017 unter dem Titel „The Economic End Game Continues“ geschrieben und in dem ich beschrieben habe, wie der Konflikt mit östlichen Nationen (China und Russland) ausgenutzt werden würde, um einen Katalysator für das Ende des Petro-Status des Dollars zu schaffen.

Die Bedeutung der saudischen Ankündigung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden; dies ist der Anfang vom Ende des Dollars. Der weltweite Reservestatus des Dollars hängt weitgehend von seinem Petro-Status ab. Ohne das eine kann man das andere nicht haben. Dies ist fast genau die gleiche Dynamik, die vor Jahrzehnten zur Implosion des britischen Pfunds als globale Petrowährung führte, was den Aufstieg des Dollars zur Folge hatte, der seinen Platz einnahm.

Diesmal wird jedoch nicht eine einzige ausländische Währung die Rolle der Weltreserve übernehmen, sondern ein vom IWF kontrolliertes Korbwährungssystem, die sogenannten Sonderziehungsrechte, zusammen mit einer einzigen globalen digitalen Währung, deren Name noch nicht feststeht, die aber bereits entwickelt wird.

Die Folgen des Verlusts des Reservestatus werden für die US-Wirtschaft verheerend sein. Er ist der einzige Klebstoff, der unser System zusammenhält – Die Fähigkeit, die Inflation hinauszuzögern, indem man sie nach Übersee exportiert, ist eine Supermacht, die nur die USA genießen. Die Fed kann nach Belieben ununterbrochen Geld drucken, um die Regierung zu finanzieren oder die US-Märkte zu stützen, solange ausländische Zentralbanken und Geschäftsbanken bereit sind, den Dollar als Instrument für den globalen Handel zu akzeptieren. Wenn der Dollar nicht mehr der wichtigste internationale Handelsmechanismus ist, werden die Billionen und Billionen von Dollar, die die Fed im Laufe der Jahre aus dem Nichts geschaffen hat, über verschiedene Wege in die USA zurückfließen, und eine Hyperinflation (oder Hyperstagflation) wird die Folge sein.

Diese Dynamik ist bereits im Gange, da ausländische Inhaber von US-Schulden und -Dollar diese seit 2017 in Rekordtempo abstoßen. Dieser Prozess setzt sich zu einer Zeit fort, in der die US-Notenbank ihre Bilanz reduziert und die Zinsen anhebt, was bedeutet, dass es keinen Käufer der letzten Instanz mehr gibt.

Dies könnte der Grund sein, warum mehrere ausländische Zentralbanken ihre Käufe von Goldreserven erneuert haben und erneut Edelmetalle horten. Sie scheinen sehr wohl zu wissen, was mit dem Dollar geschehen wird, während die amerikanische Öffentlichkeit im Dunkeln gelassen wird.

Die Auswirkungen des Dollarverfalls werden vielleicht nicht sofort spürbar sein oder sich erst in ein oder zwei Jahren bemerkbar machen. Was passieren wird, ist eine beständige Inflation zusätzlich zu den hohen Preisen, mit denen wir bereits zu kämpfen haben. Das heißt, die US-Notenbank wird die Zinssätze weiter hoch halten, und die Preise werden sich kaum bewegen oder trotz der Straffung der Geldpolitik steigen. Selbst angesichts einer größeren rezessiven Kontraktion, die ich ab April voraussage, werden die Preise IMMER höher bleiben.

Währenddessen werden die Mainstream-Medien und die Wirtschaftsexperten der Regierung sagen, dass sie „keine Ahnung“ haben, warum die Inflation so hartnäckig ist, und dass „niemand dies hätte kommen sehen können“. Einige von uns haben es kommen sehen, aber nur, weil wir die Realität akzeptieren, dass die Tage des Dollars gezählt sind.