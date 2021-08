Der Weg, den Globalisten-Reset zu besiegen: Lokale Produktion für lokalen Konsum…

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

In den meisten Ländern ist die Verfassungsänderung von der „Demokratie“ zur Diktatur heimlich oder zumindest halb-heimlich erfolgt. Das machen Diktatoren so. Die meisten Menschen haben keine Ahnung. Viele von denen, die es wissen, sind damit nicht einverstanden. Sie lancieren Initiativen für neue Gesetze – die aber auf der Strecke bleiben, weil sie in einer durch das Kriegsrecht gebrochenen Verfassung keine Zähne haben.

In der Schweiz ist die Situation etwas anders, besser gesagt: besser. Die Eidgenossenschaft Helvetica (CH) hat eine halbdirekte Demokratie. Mit 50.000 Unterschriften, die sorgfältig auf ihre Gültigkeit geprüft werden, können die Schweizer Bürger ein Referendum gegen ein bestimmtes Gesetz ergreifen. Das Referendum kann schließlich zu einer Volksabstimmung führen – und ein von der Regierung/Parlament erlassenes Gesetz kann überstimmt werden. Obwohl, dies sehr selten geschieht und die Propaganda der Geldlobby zu stark ist, hat das Volk gelegentlich eine Chance. In diesen Zeiten kann es tatsächlich passieren. Innerhalb von 18 Monaten, von Anfang 2020 bis etwa Mitte 2021, haben die Bürger im Grunde nicht mehr die Rechte, die sie sonst als Menschenrecht bezeichnen könnten. HRs sind wertlos geworden. In den meisten Fällen haben sich Polizei und Militär strikt an die Befehle zu halten. Wer sich nicht daran hält, kann seinen Job verlieren, oder Schlimmeres.

Allerdings gibt es deutliche und positive Anzeichen dafür, dass sich das Blatt wendet. Zum Beispiel bei einer Kundgebung in London gegen Covid-Maßnahmen und Impf-Zertifikate. Dr. Reiner Fuellmich vom Corona-Ausschuss, sprach über einen riesigen Videobildschirm zu der Menge auf dem Trafalgar Square – Zehntausende von Menschen – und erzählte ihnen, dass in den USA und Kanada Sammelklagen laufen und dass Institutionen und Einzelpersonen, insbesondere diejenigen, die für die ungültigen PCR-Tests verantwortlich sind, vor allem in Europa und den USA, die die Grundlage für die Lügen der Regierungen über „Fälle“ bilden und dazu dienen, die „Infektions“-Zahlen nach oben und unten zu manipulieren – was zu falschen Zahlen über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle führt, und das bei einem Virus, der weniger tödlich ist als die gewöhnliche Grippe. Ja, Sie haben richtig gelesen, weniger tödlich als die gewöhnliche Grippe. Dies ist der Auftakt zu Nürnberg 2.0 – wo die Gerechtigkeit ebenso siegen wird wie das Licht über die Dunkelheit.

Dr. Fuellmich schloss seinen Vortrag mit einer positiven und ermutigenden Bemerkung: „Es geht um Menschlichkeit gegen Unmenschlichkeit. Wir sind Menschen. Wir können lachen, weinen, singen und uns umarmen. Die andere Seite kann das nicht. Die andere Seite hat keinen Zugang zu ihrer spirituellen Seite. Deshalb wird die andere Seite, ohne jeden Zweifel, die unmenschliche Seite, diesen unmenschlichen Kampf um das Leben verlieren….“. Sehen Sie dieses 10-minütige Video.

Der Wandel beginnt sich zu vollziehen. Dies ist die gesundheitliche Seite, die menschliche Seite, die unmittelbar wichtigste Seite – wo die echte Wissenschaft die „gekaufte“ Wissenschaft überwindet, um einen Völkermord biblischen Ausmaßes zu verhindern – das ist der Plan der Eugeniker, der sich wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Es gibt jedoch noch zwei weitere, ergänzende Pläne, die ebenfalls gestoppt werden müssen.

Der erste der beiden ist die Digitalisierung von allem. Sie ist bereits über die Menschheit hereingebrochen, hat eigentlich schon vor Jahrzehnten begonnen – und geht jetzt in die letzte Runde – gerade so, dass sie mit dem massiven Bevölkerungsrückgang zusammenfällt.

Sie umfasst nicht nur die Digitalisierung aller Formen von Geldtransaktionen – die durch Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI) rasch voranschreitet – und vor allem das Vehikel, das alles antreibt, die weltweite Installation von 5G und bald auch 6G. Es ist vorgesehen, den gesamten Globus in ein elektromagnetisches Feld zu verwandeln. Und die Menschen werden in „Transhumane“ verwandelt, vor allem diejenigen, die die experimentellen, ungetesteten Botenstoff-Spike-Protein-Injektionen, die sogenannten mRNA-Impfungen, die fälschlicherweise als „Impfstoffe“ bezeichnet werden, überlebt haben.

Dies ist kein Scherz. Dies ist tatsächlich der Plan, der bereits 2016 von Klaus Schwab, dem Gründer und langjährigen CEO des Weltwirtschaftsforums (WEF), in einem Interview mit dem französischen Fernsehen enthüllt wurde (siehe dieses 2-minütige Video).

Laut Klaus Schwabs „The Great Reset“ werden Algorithmen, Künstliche Intelligenz (KI) und Roboter bald die Massen beherrschen.

Bis zum Jahr 2025, plus/minus ein oder zwei Jahre, wird etwa die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze von KI erledigt werden. Diese elektronische Technologie wird wiederum von einigen schmutzig-reichen Individuen beherrscht werden, die sich irgendwie die Freiheit genommen haben, „die Welt zu regieren“. Und wir, die Menschen, haben sie gewähren lassen.

Sie – die Deep Dark Statlers – nennen wir sie Satanisten – haben dies seit etwa einem Jahrhundert geplant. Mit großer Präzision und Intensität zuweilen – und – was noch schlimmer ist, viel schlimmer – direkt vor unseren Augen. Wir haben sie ignoriert. Jeder, der es wagte, auf ihre bösen Machenschaften aufmerksam zu machen, wurde mit dem bequemen Etikett „Verschwörungstheoretiker“ abgetan.

Stellen Sie sich vor, nach dem Great Reset wird die Hälfte unserer Arbeitsplätze in den nächsten 5 Jahren von der KI übernommen werden.

Bis 2030 werden nur noch etwa 5 bis 10 % der derzeitigen Arbeitsplätze existieren und von Menschen ausgeführt werden – vielleicht „Transhumane“ – alle anderen könnten verschwinden. Massenhafte Arbeitslosigkeit? – Vielleicht.

Aber Schwab versucht, die Welt zu beruhigen, indem er sagt, dass es neue Arbeitsplätze geben wird, für die neu arbeitslose Menschen ausgebildet werden. Sie könnten Transhumane sein, denn die Ausbildung erfolgt durch und in Zusammenarbeit mit KI – und für die Epsilon-Menschen, die bodenständige Arbeiterklasse, werden Roboter die Aufsicht übernehmen.

Das mag deprimierend und verzweifelt klingen. Das ist es aber nicht, wenn wir uns die Situation vor Augen führen, die wir so ziemlich im Alleingang zugelassen haben. Es ist nicht das Ende des Weges, sondern nur ein Sprungbrett, auf das auch wir treten können, wenn wir erwachen – und zwar nicht im Zorn, sondern mit dem hellen Geist des Lichts – eine neue Welt, gestaltet von Menschen, gestaltet mit den Kräften des Lichts,

Den Teufel hinter sich lassend. Das Biest nicht einmal erwähnen. Wir lassen nicht zu, dass es unsere Gedanken stört.

Wir haben etwas viel Höheres vor, viel reiner, klarer und viel edler. Unser Projekt ist für die Menschheit, für den Planeten Erde mit all seinen fühlenden Wesen.

Das einfache Modell „Small is Beautiful“ kann eine angemessene Vision sein. Es könnte ein weiteres einfaches Prinzip beinhalten:

Lokale Produktion für lokalen Konsum mit lokalem Geld, einer von der lokalen Gemeinschaft betriebenen Zentralbank, die mit einem öffentlichen Bankensystem zusammenarbeitet.

Der Handel wird mit gleichgesinnten, meist benachbarten Schwesterländern betrieben, die von komparativen Vorteilen profitieren. Die Geldmenge wird ein Spiegelbild der lokalen Wirtschaft sein. Sie wird von der lokalen Wirtschaft gestützt werden. Ganz anders als die derzeitige, von Globalisten gesteuerte Papiergeldpyramide.

Dies scheint ein perfektes Rezept für die De-Globalisierung zu sein. Und deglobalisieren müssen wir. Wir müssen wieder zu Individuen werden, die sich verbinden können und wollen, nicht trennen, Individuen, für die Solidarität nicht nur ein Begriff aus einem verrosteten Vokabular ist – sondern bedeutet „wir machen es gemeinsam“. Wenn wir diesen Weg gehen, werden wir mit dem zufrieden sein, was wir als Gemeinschaft erreichen können, als Gesellschaft mit Zielen, die den Menschen dienen – mit Werten, die nicht vom vertikalen Wachstum abhängen, sondern den horizontalen Ausbau der sozialen Infrastruktur und des Wohlstands widerspiegeln.

Stellen wir uns eine neue Art von Wirtschaft mit neuartigen Maßstäben vor – Glücksindikatoren. Eigentlich sind sie gar nicht so neu, man spricht nur nicht oft darüber. Im Juli 2011 verabschiedete die UN-Generalversammlung die Resolution 65/309 Happiness: Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Definition von Entwicklung“ verabschiedet, in der die Mitgliedsländer aufgefordert werden, das Glück ihrer Bevölkerung zu messen und die Daten als Orientierungshilfe für die öffentliche Politik zu nutzen. Der erste Happiness-Bericht wurde von der UNO im April 2012 veröffentlicht.

Wenn wir in der Lage sind, das magische Konzept des „Wachstums“ aufzugeben und es durch Glück zu ersetzen, werden wir nicht nur Mutter Erde schützen und bewahren, sondern auch unsere menschliche Gesundheit – unseren Verstand – bewahren. Unsere heutige Gesellschaft ist krank. Sie strebt nach immer mehr Wachstum, nach mehr Besitz, nach mehr Wohlstand, nach mehr Kontrolle – aber Glück, das die Grundlage für ein gesundes Leben ist, ist nur ein abstrakter Begriff in der heutigen geschäftsgetriebenen Welt. Glück wird häufig mit materiellem Wohlstand verwechselt.

Das Konzept des Nicht-Wachstums, sondern des sozialen Wachstums ist die Grundlage für unseren Ausbruch aus der globalistischen Agenda.

Der menschliche Reichtum kommt aus dem Herzen. Und durch das Herz können wir ihn weitergeben, ihn vermehren. Wie kann man Glück definieren? – Es gibt sicherlich keine Blaupause für das Glück, denn wir bewegen uns weg von den allgemeingültigen Wertesystemen, weg von den „Musts“ und den „Must-nots“.

Die Website „LifeHack.org“ bietet einige Definitionen des Glücks an. Darunter auch die folgenden zwei:

„Glückliche Menschen finden ein Gleichgewicht in ihrem Leben. Glückliche Menschen haben eines gemeinsam: Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben, und verschwenden nicht viel Zeit damit, sich über Dinge zu sorgen und zu stressen, die sie nicht haben. Unglückliche Menschen tun das Gegenteil: Sie verbringen zu viel Zeit damit, über das nachzudenken, was sie nicht haben.“

und

Laut dem Dalai Lama ist Glück nicht etwas Fertiges. Es kommt aus den eigenen Handlungen. Und ich möchte hinzufügen, aus unserem Handeln, das von unserem Herzen und unserer Seele bestimmt wird.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in ihrer Resolution 66/281 vom 12. Juli 2012 den 20. März zum Internationalen Tag des Glücks erklärt und damit die Bedeutung von Glück und Wohlbefinden als universelle Ziele und Bestrebungen im Leben der Menschen auf der ganzen Welt anerkannt.

Wie definiert die UNO „Glück“? – Glück ist nicht im BIP und schon gar nicht im BIP-Wachstum enthalten.

Das Gegenteil ist der Fall. Es ist sehr wichtig, dass wir anfangen, uns vom materiellen Reichtum zu lösen, dass wir den moralischen und freundschaftlichen Reichtum in unserer Gesellschaft sehen. Dass wir Gleichheit, Integration, Solidarität sehen und anstreben – dass wir lernen, einander anzulächeln, selbst in widrigen Situationen. Dies erfordert einen erhabenen Geist, eine Mentalität des Lichts, die die satanische Finsternis besiegt.

Glückliche Menschen halten sich an die goldene Regel: Sie lassen die Dinge laufen. Glückliche Menschen sind sich dessen bewusst, können die Dinge auf die leichte Schulter nehmen und weitergehen – ohne Angst.

Das ist es, was wir tun müssen – die Angst ablegen – und weitergehen, in einem höheren spirituellen Modus, aus der Dunkelheit ins Licht schwebend. Es ist möglich. Lasst es uns gemeinsam versuchen. Sie“ erpressen uns, die giftige Impfung zu akzeptieren, die sie in betrügerischer Absicht Impfstoff nennen. Sie gehen sogar so weit, dass sie uns daran hindern, Lebensmittel zu kaufen, Supermärkte zu betreten, ohne das Impfzertifikat zu haben – oder den Test zu machen, jedes Mal, wenn man Lebensmittel braucht. – Aber keine Sorge. Sie werden keinen Erfolg haben.

Ist diese immer weiter um sich greifende Menschenrechtsverletzungs-Tyrannei eine böswillige Provokation? – Siehe dies.

Treiben sie die Menschen absichtlich an den Rand? – Um eine Revolution zu provozieren? Und NATO- und vielleicht sogar UN-Truppen einzusetzen, um die Umwälzungen, die persönlichen Freiheiten, die nationale Souveränität – und sogar die nationalen Grenzen – in Richtung einer globalistischen Welt, einer Eine-Welt-Ordnung, einer Eine-Regierung-Welt zu unterdrücken, angeführt vom WEF und dem Club der Milliardäre – geleitet von einer satanischen Sekte?

Es ist möglich. Aber wir sind stärker. Wir werden diese böse Sekte besiegen.

Dr. Reiner Fuellmich und andere vom Corona-Ausschuss haben bereits Sammelklagen in Kanada und den USA eingereicht und gehen gegen EU-Institutionen und Einzelpersonen vor. Das Blatt wendet sich. Natürlich werden Sie in den Mainstream-Medien nichts darüber lesen oder hören.

Denken Sie im Kleinen. Denken Sie an die Gemeinschaft – Ihre Gemeinschaft, denken Sie so weit wie möglich an die Selbstversorgung. Denken Sie an lokale Produktion für lokalen Konsum mit lokalem Geld und lokalen Banken zum Wohle aller in der Gemeinschaft. Denken Sie an den Handel mit Freunden und mit gleichgesinnten Nationen, Gesellschaften und Menschen.

Wir werden es schaffen – und wir werden es schaffen.