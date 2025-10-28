Deutsche Industrie wegen hoher Energiepreise in Gefahr ‒ EU verbietet russische Energieträger

Das Ausbleiben eines Großteils der billigen russischen Energieträger hat Deutschlands Industrie bereits enorm geschadet.Schon bald soll aber das endgültige Aus für den russischen Energieimport kommen.

Von Alex Männer

Die bereits seit Jahren von Stagnation und Rezession geplagte deutsche Wirtschaft kämpft heute offenkundig mit der schwersten Krise der Nachkriegsgeschichte. Vor allem der deutschen Industrie drohen wegen der extrem hohen Energiepreise und der Zollstreitigkeiten mit dem Ausland unlängst die Vernichtung ganzer Branchen.

Dabei galt Deutschland noch vor nicht so langer Zeit als das industrielle Kraftzentrum und der Wirtschaftsmotor Europas. Heute steckt das Land jedoch in einer sytemisch bedingten Ausweglosigkeit, die zu immer mehr Massenentlassungen, Insolvenzen und dem Abbau von Produktionsanlagen führt.