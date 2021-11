Deutschland: Chefarzt eines großen Krankenhauses Thomas Jendges „stürzt“ vom Dach des Krankenhauses. Selbstmord oder Mord?

Hören Sie sich seine eindringliche Erklärung im folgenden Video an.

Der Chefarzt des Chemnitzer Hauptkrankenhauses – Chemnitz ist die drittgrößte Stadt Sachsens – „redete“ (siehe das 2-minütige Video unten) und „stürzte“ dann vom Dach des Krankenhauses in den Tod. Selbstmord oder Mord?

In den Medien ist natürlich von Selbstmord die Rede. Dr. Thomas Jendges (55) hinterlässt jedoch eine Frau und einen Sohn und war nicht wegen Depressionen oder Selbstmordgedanken vorbestraft.

Dr. Jengdes wurde im April 2021 zum Geschäftsführer des größten kommunalen Krankenhauses in Ostdeutschland ernannt. Seit dem 1. Oktober 2021 ist er der alleinige Geschäftsführer. In einem kurzen, hastig aufgenommenen Video sagte er: „Es gibt keinen Virus, es ist eine verkappte Diktatur.“

Er führte in seinem kurzen Video aus, dass das, was in Deutschland und weltweit passiert, nichts mit einem Virus zu tun hat.

„Es ist die Auferlegung einer weltweiten Diktatur. Das muss man schon sagen. Leider gibt es keinen Weg daran vorbei.“

Bitte hören Sie sich dieses kurze, emotionale Zeugnis an. Video ist hier zu finden.

Er ist nicht mehr hier, um die Menschheit vor diesem Verbrechen biblischen Ausmaßes zu schützen. Aber wir, das Volk, müssen aufstehen und in Solidarität „auf die Barrikaden gehen“ gegen diese immer brutalere, grausamere Tyrannei.

Und wir werden sie überwinden.

Danke, dass Sie sich an dieser Aktion beteiligen und andere wachrütteln.