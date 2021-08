Deutschland will mittels indirektem Impfzwang seine Bürger Impfen und setzt Impfweltmeister Israel als Risikoland auf die Liste da die Impfungen nicht wirken

Anhand dieser Maßnahmen wird es offensichtlich, dass die Impfungen nichts nützen, da Israel, das in den Medien als Impfweltmeister gepriesen wird, nun trotz seiner Massenimpfungen wieder als Hochrisikoland eingestuft wird. Man muss sich, also die Frage stellen, warum die deutsche Regierung trotz dieser Fakten seine Bürger nötigt den experimentellen Impfstoff zu nehmen?

*

israelnationalnews.com: Schreibt, dies bedeutet eine mindestens fünftägige Quarantäne für alle, die nicht geimpft sind.

Die deutsche Regierung stufte Israel am Freitag als Land mit hohem COVID-19-Risiko ein, was eine mindestens fünftägige Quarantäne für Ungeimpfte bedeutet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) für Infektionskrankheiten laut Reuters mitteilte.

Die Türkei, die Vereinigten Staaten, Montenegro und Vietnam sind ebenfalls von der Heraufstufung betroffen, berichtet Reuters. Portugal wurde herabgestuft und gilt mit Ausnahme von Lissabon und der Algarve nicht mehr als Hochrisikogebiet.

Diese Maßnahmen wird am Sonntag in Kraft treten, außer im Falle der Türkei, wo sie aufgrund der großen Zahl von Menschen mit türkischem Hintergrund in Deutschland am Dienstagabend in Kraft treten wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitagmorgen wurden am Donnerstag in Israel insgesamt 6083 neue Fälle des Coronavirus gemeldet,

Dies bedeutet einen leichten Anstieg gegenüber Mittwoch, als 5999 neue Fälle des Virus diagnostiziert wurden.

Von den 6083 neuen Fällen, die am Donnerstag gemeldet wurden, waren 44,4 % ungeimpft, während 54,3 % vollständig geimpft waren und 1,3 % eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatten.

Der Prozentsatz der Tests, die positiv ausfielen, stieg von 4,61 % am Mittwoch auf 5,02 % am Donnerstag.