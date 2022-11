Die dystopische Idee der personalisierten CO₂-Verfolgung gewinnt immer mehr an Zugkraft

Die britische „Nudge Unit“ empfiehlt Banken, den CO2-Fußabdruck von Transaktionen zu verfolgen und „nachhaltiges Verhalten“ zu belohnen

Eine einflussreiche, im Vereinigten Königreich (UK) ansässige Organisation für soziale Zwecke, die für den Einsatz „grob unethischer Taktiken“ der britischen Regierung verantwortlich gemacht wurde, um die Öffentlichkeit zur Einhaltung der Covid-Richtlinien einzuschüchtern, empfiehlt den Banken, die „Reichtum an Daten, die sie besitzen“, zu nutzen, um „CO2-Feedback“ zu liefern “ auf Transaktionen und die Einführung von Belohnungen und Anreizen im Stil von Sozialkrediten, um „nachhaltiges Verhalten“ zu fördern.

Die Maßnahmen werden vom Behavioral Insights Team (auch bekannt als „The Nudge Unit“) vorangetrieben, das sich darauf spezialisiert hat, Verhaltenserkenntnisse zu nutzen, um Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern.

In einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag gab The Nudge Unit bekannt, dass sie sich mit dem Unternehmen Cogo für das „Carbon Footprint Management“ zusammengetan hat, um „zu untersuchen, wie Banken vorgehen sollten, um ihre Kunden dazu zu bringen, umweltfreundlicher zu werden“.

Cogo unterhält bereits Partnerschaften mit mehreren Banken, einschließlich der britischen NatWest Bank, die die Dienste von Cogo nutzt, um einen personalisierten CO2-Fußabdruck-Tracker in Echtzeit in ihrer mobilen App bereitzustellen. Der CO2-Fußabdruck-Tracker von Cogo zeigt CO2-Fußabdruck-Einsparungs- und Empfehlungsmeldungen neben Transaktionen an. Die Botschaften beinhalten „Sie könnten bis zu 138 kg [CO₂] einsparen, indem Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen“ und „Sie könnten bis zu 7 kg CO₂ einsparen, indem Sie Ihre Ernährung ändern“.

Nach einer Befragung von 2.007 britischen Mobile-Banking-Nutzern stellten The Nudge Unit und Cogo fest, dass 40 % der Nutzer ihre Bank nicht dabei unterstützten, Ratschläge oder Unterstützung bei der Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen zu geben. Die häufigsten Gründe, warum Nutzer sich dagegen wehrten, dass ihre Bank diese Nachrichten verbreitet, waren „das liegt nicht in der Verantwortung der Banken“ und „Datenschutzbedenken“.

Unabhängig davon drängen The Nudge Unit und Cogo die Banken immer noch, „diese Gelegenheit zu nutzen“, indem sie „CO2-Feedback einführen“. Insbesondere empfehlen The Nudge Unit und Cogo, dass Banken „Kunden dazu anregen, die nachhaltigen Maßnahmen zu ergreifen, zu denen die Menschen am ehesten bereit sind“, indem sie sich auf Verhaltensweisen in Bezug auf Energie, grüne Finanzierung und Elektrofahrzeuge konzentrieren und Prämienprogramme und Anreize zur Förderung der Nachhaltigkeit einsetzen Verhaltensweisen.

Zu den hypothetischen umweltfreundlichen Angeboten, die The Nudge Unit und Cogo den von ihnen befragten Mobile-Banking-Nutzern präsentierten, gehören:

Eine „spezielle grüne Bankkarte“, die zur Verfügung gestellt wird, „wenn der CO2-Fußabdruck Ihrer Transaktionen unter einem bestimmten Schwellenwert liegt“, und die Inhaber zu Vergünstigungen und exklusiven Rabatten in ausgewählten Geschäften berechtigt

Aufforderungen basierend auf einigen Banktransaktionen (eine beispielhafte Aufforderung war, Energiekosten zu sparen, indem Sie zu einem Ökostromanbieter wechseln)

Ein „Zugmeilen“-Prämiensystem, mit dem Benutzer Punkte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sammeln und diese Punkte zum Bezahlen von Fahrkarten und anderen Artikeln verwenden können

Speziell konzipierte zinsgünstige Kredite für Öko-Anschaffungen (z. B. Wärmepumpen, Isolierungen und Elektrofahrzeuge)

Kostenlose Probefahrten mit Elektrofahrzeugen



Während The Nudge Unit heute ein privates Unternehmen ist, wurde es 2010 von der britischen Regierung gegründet und war mehrere Jahre lang im Besitz der Regierung. Im Jahr 2014 wurde es in ein separates Unternehmen ausgegliedert, aber die britische Regierung behielt noch bis Dezember 2021 einen Anteil von einem Drittel .

Die Arbeit der Nudge Unit wurde weithin bekannt, als sie die britische Regierung während der Covid-19-Pandemie beriet. Anfang dieses Jahres machte eine Gruppe von 40 Psychologen The Nudge Unit für den Einsatz „grob unethischer Taktiken“ der britischen Regierung verantwortlich, um die Öffentlichkeit zur Einhaltung von Covid-19 einzuschüchtern, und diese Kritik veranlasste eine Untersuchung des Einsatzes von Angsttaktiken durch die Regierung.

Neben der Beratung der britischen Regierung listet The Nudge Unit auch US-Staats- und Stadtregierungen, australische Regierungsbehörden, lokale britische Polizeikräfte und die Bank of England als einige der Gruppen auf, mit denen sie zusammenarbeitet.

Das Führungsteam der Nudge Unit besteht aus ehemaligen Regierungsangestellten. Sein Chief Executive, Professor David Halpern, war zuvor als Chief Analyst in der Strategy Unit des britischen Premierministers tätig. Seine Global Managing Director, Rachel Coyle MBE, arbeitete zuvor für das britische Verteidigungsministerium als Analystin für nationale Sicherheitspolitik, Cybersicherheit und Geheimdienste und erhielt ihren MBE für Dienstleistungen für die Verteidigung. Andere Direktoren haben zuvor auch für die Regierungen Australiens und Großbritanniens gearbeitet.

Die Nudge Unit ist eine von mehreren einflussreichen Gruppen und Einzelpersonen, die in den letzten Monaten auf eine invasivere Verfolgung des individuellen Kohlenstoffverbrauchs und der damit verbundenen Systeme im Stil von Sozialkrediten gedrängt haben.

Die australische Commonwealth Bank begann im vergangenen Monat damit , Transaktionen zu verfolgen und sie mit CO2-Fußabdrücken zu verknüpfen . Das Weltwirtschaftsforum (WEF), eine internationale Organisation, die daran arbeitet, „globale, regionale und branchenspezifische Agenden zu gestalten“, veröffentlichte im September Ideen zu einem Kohlenstoffzertifikatsystem, das die persönlichen Emissionen verfolgt. Und im August forderte ein leitender Angestellter des multinationalen Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmens Rabobank persönliche CO2-Geldbörsen, die den Bürgern „Emissionsrechte“ zuweisen.