Die erste zwei Dosen ohne Wirkung!? Impf-Champion Israel beginnt mit der Massenimpfkampagne für die dritte Dosis

Israel hat am Freitag seine Massenimpfkampagne zur Förderung einer dritten Dosis des Impfstoffs gegen das Coronavirus gestartet.

Staatspräsident Isaac Herzog und seine Frau Michal waren die ersten, die die dritte Dosis erhielten. Premierminister Naftali Bennett begleitete die beiden am Freitagmorgen im Sheba Medical Center in Tel HaShomer, Ramat Gan in Zentralisrael.

Israel ist das erste Land der Welt, das eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs anbietet. Die Regierung drängt Israelis über 60 Jahre dazu, eine dritte Impfung zu erhalten, um die Ausbreitung der Delta-Variante zu bekämpfen.

„Von heute an gibt es ein neues Gebot: Lass deinen Vater und deine Mutter impfen, um ihnen ein langes Leben zu sichern“, sagte Premierminister Bennett. „Herr Präsident, ich danke Ihnen, dass Sie die Führung übernommen haben. Wir stehen alle hinter Ihnen.“

Der Oppositionsführer und frühere Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara kündigten am Freitagmorgen an, dass sie am Freitagnachmittag zum Sheba Medical Center reisen werden, um die dritte Dosis des Impfstoffs zu erhalten.