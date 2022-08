Die globale Übernahme der Medizin – Es könnte in den nächsten zwei oder drei Jahre noch schlimmer werden

John D. Rockefeller war maßgeblich an der Umgestaltung der amerikanischen Medizin hin zu einer wissenschaftlichen Medizin beteiligt, die die ganzheitliche Medizin an den Rand drängte. Dies begann im Jahr 1910 mit dem Flexner-Bericht. Vor dieser Zeit war die naturheilkundliche Medizin mit Kräutern, homöopathischen Mitteln und allgemeiner Ernährung aus der Nahrung sehr beliebt.

Der Flexner-Report, der von Rockefeller und der Carnegie-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, führte zu einer vollständigen und radikalen Überarbeitung des medizinischen Systems. Er kriminalisierte Naturheilverfahren und zwang etwa die Hälfte aller medizinischen Fakultäten zur Schließung. Naturheilkundler wurden aus dem Geschäft gedrängt und durch „wissenschaftliche“ Ärzte ersetzt, die in der Verwendung von Medikamenten auf petrochemischer Basis geschult waren. Dies war die Geburtsstunde von Faucis Motto „Vertraue der Wissenschaft“.

Bis heute besitzt die Rockefeller-Familie etwa 50 % aller Arzneimittelhersteller, und die Rockefeller-Stiftung spielt eine zentrale Rolle bei den Bemühungen der globalen Kabale, den weltweiten Totalitarismus durchzusetzen.

Zu verstehen, wie die Medizin korrumpiert wurde, kann uns helfen, die heutigen Ereignisse besser zu verstehen. In vielerlei Hinsicht ist es eine Wiederholung des grundlegenden Prozesses – ein Problem oder einen Mangel identifizieren (ob wahr oder erfunden), eine Lösung verkünden, dann das alte System niederreißen und es durch ein neues ersetzen

Im Juli 2020 veröffentlichte die Rockefeller Foundation „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System“. Nach Ansicht der Stiftung hat die Pandemie Probleme im Lebensmittelsystem aufgedeckt, die „zurückgesetzt“ werden müssen, ähnlich wie der Flexner-Bericht Probleme im medizinischen System aufgedeckt hat, die durch eine Veränderung von Grund auf behoben werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass die Stiftung synthetische Lebensmittel als gerechte Lösung propagiert, sind die Endergebnisse für die öffentliche Gesundheit mit Sicherheit die gleichen

In einem kürzlich geführten Interview mit Roman Balmakov von „Facts Matter „1 , einem Podcast von The Epoch Times, spreche ich darüber, wie die amerikanische Medizin ab 1910 von den Rockefeller- und Carnegie-Stiftungen umgestaltet und die ganzheitliche Medizin verdrängt wurde. Vor dieser Zeit war die Naturmedizin – mit Kräutern, homöopathischen Mitteln und allgemeiner Ernährung aus Lebensmitteln – sehr beliebt.

Ich glaube, es ist ziemlich einfach zu erkennen, dass der Übergang von der ganzheitlichen Medizin, die die Ursache behandelt, zu synthetischen Medikamenten, die nur die Symptome behandeln, ein treibender Faktor für die Zunahme von Stoffwechselkrankheiten ist. Doch bevor ich auf die Geschichte eingehe, möchte ich eine unglaubliche Studie vorstellen, die letzten Monat veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, dass 14 von 15 Menschen in den Vereinigten Staaten stoffwechseltechnisch unfit sind. Diese schockierende Analyse wurde im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht.

Ich schreibe gerade an einem neuen Buch, und im ersten Kapitel wird beschrieben, wie Rockefeller das US-Medizinsystem durch eine clevere Kampagne eroberte, bei der seine Stiftung zwischen 1920 und 1930 strategisch 150 Millionen Dollar in medizinische Schulen und Krankenhäuser investierte. Das mag heute nicht viel klingen, aber inflationsbereinigt sind das heute zwischen 4 und 5 Milliarden Dollar.

Diese Investition sicherte ihm die Kontrolle über den gesamten Lehrplan der medizinischen Fakultäten. Nach 1910 wurden alle natürlichen medizinischen Therapien abgeschafft und durch die Lehre über Medikamente ersetzt. Vielen ist vielleicht nicht bewusst, dass die meisten Medikamente aus petrochemischen Stoffen gewonnen werden, und Öl war das, wofür Rockefeller bekannt war.

Wenn wir verstehen, wie die Medizin von Anfang an korrumpiert wurde, können wir auch die heutigen Ereignisse besser verstehen. In vielerlei Hinsicht ist es eine Wiederholung des grundlegenden Prozesses – ein Problem oder einen Mangel identifizieren (ob wahr oder erfunden), eine Lösung verkünden, dann das alte System niederreißen und es durch ein neues ersetzen.

Die vorsätzliche Unterdrückung der Gesundheit

Statistiken zeigen, dass 14 von 15 amerikanischen Erwachsenen stoffwechselmäßig ungesund sind, was eine erschütternde Erkenntnis ist. Wie ich in dem Interview erkläre, habe ich die letzten 25 Jahre damit verbracht, die Menschen über die Grundlagen einer guten Gesundheit aufzuklären und vor den Dingen zu warnen, die sie untergraben, darunter Umwelt-, Ernährungs- und Arzneimittelgifte.

Obwohl ich als „Top-Fehlinformationsverbreiter“ über COVID verunglimpft wurde, begannen die Angriffe gegen mich lange vor der Pandemie, so dass dies für mich nichts Neues ist. Tatsache ist, dass ganzheitliche Gesundheit und Ernährung die größten Bedrohungen für die allopathische Medizin sind, seit sie vor 112 Jahren gegründet wurde.

Sie unterdrücken das Wissen über Ernährung und natürliche Gesundheit, seit sie diese Konzepte erfolgreich aus den medizinischen Fakultäten verbannt haben. Neu ist, dass wir jetzt über Technologien verfügen, die einerseits die Unterdrückung und Zensur von Informationen erheblich erleichtern und es andererseits Big Pharma ermöglichen, den Informationsraum mit seiner Propaganda zu überziehen.

Das Endergebnis ist eine Echokammer, in der es keine Meinungsvielfalt mehr gibt. Das ist unter allen Umständen gefährlich, aber ganz besonders, wenn es um die Gesundheit geht. Diese technologischen Fortschritte haben auch das begünstigt, was Professor Matthias Desmet als „Hypnose der Massenbildung“ bezeichnet, ein psychologischer Zustand, der notwendig ist, damit Totalitarismus wirklich Fuß fassen kann.

Google ist ein wichtiger Akteur in diesem Social-Engineering-Projekt; 93 % der Online-Suchen in der ganzen Welt werden über Google durchgeführt. Darin sind jedoch die Dutzenden anderer Suchmaschinen nicht enthalten, die Googles Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) für den Zugriff auf die Ergebnisse nutzen, was bedeutet, dass diese Zahl wahrscheinlich bei 95 bis 96 % liegt. Aus einem Bericht aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass 94 % aller Suchanfragen über Mobilgeräte und Tablets über Google erfolgen.

Diese Zahl ist mehr als schockierend. Praktisch jeder, der das Internet nutzt, verlässt sich auf die Suchmaschine von Google. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle Informationen auf zensierten Websites immer noch vorhanden sind, aber wenn Sie keinen Index oder Schlüssel haben, um sie zu finden, ist es so, als hätte es sie nie gegeben. Google hat in aller Stille die Version des 21. Jahrhunderts der Verbrennung der Bibliothek von Alexandria umgesetzt.

Bis 2016 war es relativ einfach, Informationen online zu finden. Nur sehr wenig wurde zensiert. Aber im Laufe der Zeit und insbesondere in den letzten sechs Jahren hat Google damit begonnen, die Algorithmen so zu verändern, dass bestimmte Arten von Informationen unterdrückt werden, die im Wettbewerb mit Big Pharma, Big Food und anderen globalistischen Interessen stehen.

Heute hat diese Informationsbeschränkung einen Zenit erreicht. Es kann sehr schwierig sein, an bestimmte Informationen heranzukommen, und manchmal muss man Kennzeichnungen umgehen, die davor warnen, dass man etwas lesen wird, das „entlarvt“ wurde und einem schaden könnte, wenn man es befolgt, sowie Umleitungsmeldungen, die einem sagen, wohin man gehen und was man stattdessen lesen soll.

Wie das medizinische System gekapert wurde

Wie bereits erwähnt, war der Standard Oil-Mogul John D. Rockefeller maßgeblich daran beteiligt, das medizinische System zu korrumpieren, indem er den Schwerpunkt von der Gesundheit auf die Behandlung von Symptomen mit aus der Petrochemie gewonnenen Arzneimitteln verlagerte und so dafür sorgte, dass die Menschen krank blieben – manchmal ein Leben lang.

Johns Vater war William Avery Rockefeller, ein echter „Schlangenölverkäufer“, der sich als Arzt ausgab und den Leuten sein nutzloses „Rock Oil“-Tonikum gegen Krebs aufschwatzte – eine Mischung aus Abführmittel und Erdöl. Avery gab einmal zu, dass er seine Kinder bei jeder sich bietenden Gelegenheit betrog, um sie „scharf zu machen“. Offensichtlich lernte John D. die Lektionen der Doppelzüngigkeit und des Betrugs gut.

Im Jahr 1901 – nachdem er das öffentliche Verkehrssystem in den USA demontiert und das öffentliche Bildungssystem übernommen hatte – nahm Rockefeller die Medizinbranche ins Visier. Er gründete das Rockefeller Institute for Medical Research und ernannte Dr. Simon Flexner, einen Professor für experimentelle Pathologie an der Universität von Pennsylvania, zu dessen Leiter.

Flexners Bruder Abraham wurde von Rockefeller und Henry Pritchett, dem damaligen Präsidenten der Carnegie-Stiftung, beauftragt, einen Bericht über den Zustand des amerikanischen medizinischen Ausbildungssystems zu verfassen. Eines der Ziele dieser Studie, die als Flexner-Bericht bekannt wurde, bestand darin, die Glaubwürdigkeit der Ärzteschaft zu verbessern.

Der berühmt-berüchtigte Ausdruck „trust the science“, den Fauci und andere propagierten, geht auf diesen Bericht zurück, der 1910 veröffentlicht wurde und die Bedeutung der wissenschaftlichen Medizin unterstreichen sollte. Die Auswirkungen des Flexner-Berichts auf die Medizin können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn er führte zu einer vollständigen und radikalen Überarbeitung.

Praktisch jede naturheilkundliche Therapie wurde kriminalisiert, und etwa die Hälfte aller medizinischen Fakultäten musste geschlossen werden. Naturheilkundler wurden aus dem Geschäft gedrängt und durch Ärzte ersetzt, die wissenschaftliche Medizin praktizierten. Natürliche Heilmittel und alte wirksame Heilmethoden wurden als Quacksalberei abgetan.

Die einzigen Medikamente, die als seriös galten, waren patentierbare synthetische Arzneimittel, die in den Forschungszentren des Ölkartells entwickelt wurden. Das neue System errichtete auch Barrieren für Schwarze und Frauen, die es ihnen sehr schwer machten, ein Medizinstudium aufzunehmen. Ähnliche Veränderungen gab es auch in Krankenhäusern.

Rockefeller gestern und heute

Durch das Rockefeller-Institut für medizinische Forschung, den Flexner-Bericht, extravagante Spenden an strategische Partner und Investitionen in die pharmazeutische Industrie erlangte Rockefeller eine nie dagewesene Kontrolle über das gesamte medizinische System, von der Ausbildung und Wissenschaft bis hin zu den Krankenhäusern und den Arzneimittelherstellern selbst.

John D. Rockefeller starb 1937 (tatsächlich etwa eine Meile von dem Ort entfernt, an dem ich derzeit wohne), aber sein Vermächtnis lebt weiter. Bis heute besitzt die Rockefeller-Familie etwa 50 % aller Arzneimittelhersteller, und die Rockefeller-Stiftung spielt eine zentrale Rolle bei den Bemühungen der globalen Kabale, den weltweiten Totalitarismus durchzusetzen.

Die Rockefeller Foundation ist jetzt führend in der Entwicklung eines neuen Lebensmittelsystems, das auf synthetischen und im Labor gezüchteten Lebensmitteln basiert und die gleichen Auswirkungen auf die Gesundheit haben wird wie das „neue und verbesserte“ allopathische Medizinsystem des verstorbenen John D. Rockefeller.

So war die Rockefeller Foundation beispielsweise Teil von Event 201,7 bei dem die autoritäre Antwort auf COVID dargelegt wurde, und im Juli 2020 veröffentlichte sie „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System“, in dem eine Umstrukturierung des gesamten Lebensmittelsystems gefordert wird, um es „fairer und gerechter“ zu machen.

Der Stiftung zufolge hat die Pandemie tiefgreifende Probleme im US-Lebensmittelsystem aufgedeckt, die einer „Neuausrichtung“ bedürfen, ähnlich wie der Flexner-Bericht Probleme im medizinischen System aufdeckte, die durch einen grundlegenden Wandel behoben werden müssen.

Die Rockefeller Foundation führt nun den Vorstoß in Richtung eines neuen Lebensmittelsystems an, in dessen Mittelpunkt synthetische und im Labor gezüchtete Lebensmittel stehen, die die gleichen Auswirkungen auf die Gesundheit haben werden wie das „neue und verbesserte“ allopathische Medizinsystem des verstorbenen John D..

Sie haben ihren Plan für eine Ernährungskrise verkündet

Wie ich in dem Interview erwähne, ist die globalistische Kabale, zu der die Rockefeller Foundation, das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Bill & Melinda Gates Foundation und viele andere Organisationen und Einzelpersonen gehören, nicht unbedingt schüchtern, uns ihre Pläne mitzuteilen.

Sie werden in öffentlich zugänglichen Berichten, in Interviews, in Artikeln der Mainstream-Medien und während des jährlichen Treffens in Davos detailliert dargelegt. Wenn Sie also aufmerksam sind und glauben, was sie tatsächlich sagen, können Sie wissen, was auf uns zukommt. Im Moment wird uns immer wieder gesagt, dass das Nahrungsmittelsystem nicht funktioniert, dass der Klimawandel die Nahrungsmittelproduktion zerstört und dass wir uns, um zu überleben, daran gewöhnen müssen, Insekten zu essen und gereinigte Abwässer zu trinken.

Gates fordert die westliche Welt auf, auf echtes Fleisch zu verzichten und auf Fleisch aus dem Labor umzusteigen, in das er natürlich auch investiert. Die Niederlande und Kanada verhängen jetzt Stickstoffbeschränkungen, die die Landwirte in den Ruin treiben werden, und Lebensmittelverteilungszentren brennen auf mysteriöse Weise überall auf der Welt ab.

Alle Anzeichen für eine künstliche Nahrungsmittelkrise sind da. Als Jugendlicher war ich bei den Pfadfindern, und ihr Motto „Be Prepared“ hat mir gute Dienste geleistet. Und wenn es jemals eine Zeit gab, sich vorzubereiten, dann ist es jetzt.

Sie sind dabei, das Lebensmittelsystem zu demontieren, um es durch patentierte Lebensmittel zu ersetzen, so wie Rockefeller vor einem Jahrhundert natürliche Kräuter und Nahrung durch patentierbare synthetische Chemikalien ersetzt hat. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, sollten Sie sich mit Lebensmitteln eindecken, die für drei bis sechs Monate oder länger reichen.

Ein globaler Völkermord?

Abgesehen von der vorsätzlichen Zerstörung unserer Nahrungsmittelversorgung zur Rechtfertigung der Agenda „Build back better“, die im Grunde genommen ein Code für die Einführung weltweiter Tyrannei ist, stehen wir auch vor einer weltweiten Agenda, die darauf abzielt, in den kommenden Jahren so viele Menschenleben wie möglich zu vernichten.

Und das schließt Kinder ein. Ende Juni 2022 waren die Vereinigten Staaten das erste Land der Welt, das eine Notfallzulassung (EUA) für die COVID-Impfung von Pfizer und Moderna für Kleinkinder ab 6 Monaten erteilte. Die Food and Drug Administration erteilte die EUA am 17. Juni, und schon am nächsten Tag empfahlen die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) allen Kleinkindern, sich so bald wie möglich impfen zu lassen.

Die traurige Realität ist, dass unsere Regulierungsbehörden ein absoluter Schwindel sind. Sie wollen Ihnen weismachen, dass es Behörden gibt, die sich um Ihr Wohl kümmern, aber in Wirklichkeit sind sie nur eine Fassade für die Pharmaindustrie. Schockierenderweise schrecken sie nicht einmal davor zurück, Kinder zu opfern, um für ihre Herren, die die Fäden ziehen, maximale Gewinne zu erzielen.

Wie ich bereits in anderen Artikeln beschrieben habe, ist der offensichtliche Grund dafür, dass sie dies tun, dass die Hersteller von COVID-Impfstoffen wollen, dass der Impfstoff in den Impfplan für Kinder aufgenommen wird. Wenn das geschieht, sind sie dauerhaft immun gegen Klagen wegen Verletzungen und Todesfällen und müssen sich nicht mehr auf die EUA verlassen.

Dies ist die gleiche Art von Haftungsschutz, die sie im Rahmen der EUA haben, aber um die Lücke zwischen dem EUA-Haftungsschutz und dem permanenten Haftungsschutz zu schließen, müssen sie das Mittel in den Impfplan für Kinder aufnehmen. Die EUA für Säuglinge und Kleinkinder war ein notwendiger Schritt in diese Richtung. Die Zeit wird zeigen, wie viele Kinder am Ende durch diese Entscheidung verletzt oder getötet werden.

Wenn das Profil der Nebenwirkungen in etwa dem der Erwachsenen entspricht, werden wir in ein oder zwei Jahren Zehntausende von toten Kindern zu beklagen haben. Glücklicherweise haben bisher nur 2 % der Kleinkinder in den USA die Impfung erhalten. Selbst viele Eltern, die sich selbst gerne impfen ließen, erkennen nun, dass hier etwas nicht stimmt.

FDA und CDC sind unrettbar korrupt

Meiner Meinung nach ist die COVID-Impfung für Kinder die ungeheuerlichste und empörendste Entscheidung, die jemals in der amerikanischen Medizin getroffen wurde. Sie ist einfach mehr als schockierend. Aber sie ist nicht überraschend.

Sie war sogar vorhersehbar, denn diese Behörden sind durch und durch korrumpiert und haben während der gesamten COVID-Pandemie bewiesen, dass sie korrupt sind. Bioethik ist nicht existent. Die menschliche Moral ist zum Fenster hinausgeworfen.

Alles, was zählt, ist die Herrschaft der neuesten Innovation von Big Pharma, dieser Gentransfertechnologie, mit der die transhumanistische Kabale im Laufe der Zeit spielen will, um ihre nichtmenschliche Utopie zu verwirklichen. Sie wollen Menschen mit Maschinen verschmelzen.

Sie wollen, dass unsere Gehirne an die Cloud angeschlossen werden, damit unsere Gedanken überwacht und zweifellos von einer externen Quelle „korrigiert“ werden können. Der Große Reset ist nicht nur ein Reset unseres Finanzsystems und unseres Nahrungsmittelsystems, sondern die Neuerfindung der menschlichen Spezies.

Beweise für Betrug

Wie ich bereits im Interview erwähnt habe, ist eines der Dinge, die mir Hoffnung geben, dass wir jetzt eindeutige Beweise für Betrug sehen, was das Einzige ist, was den eisernen Haftungsschutz, den diese Unternehmen erhalten haben, durchbrechen könnte.

Im September 2021 stellte eine Gruppe namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bei der FDA, um die Unterlagen zu erhalten, die für die Zulassung von Comirnaty verwendet wurden, darunter Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit, Berichte über unerwünschte Wirkungen und Listen aktiver und inaktiver Bestandteile.

Als die FDA nach einem Monat immer noch nicht auf den FOIA-Antrag geantwortet hatte, verklagte die PHMPT. Die FDA und Pfizer baten das Gericht, ihnen zunächst 55 und dann 75 Jahre Zeit für die Freigabe aller Unterlagen zu geben, wurden aber abgewiesen. Infolgedessen erhalten wir etwa 55.000 Seiten pro Monat. Sie können sie alle auf PHMPT.org finden.

Eine Tranche von Pfizer-Dokumenten, die im März 2022 veröffentlicht wurde, enthielt satte neun Seiten mit aufgezeichneten Nebenwirkungen – insgesamt 158.000! Sie wussten, dass die Impfung Herzprobleme, Herzmuskelentzündungen, Schlaganfälle, Blutgerinnsel und neurologische Probleme verursachte – was auch immer es war, es war da. Aber sie haben es der Öffentlichkeit nicht gesagt, und die FDA auch nicht.

Mord aus Profitgründen

In gewisser Weise ähnelt dieser Fall dem von Vioxx. Merck wusste, dass das Medikament tödliche Herzprobleme verursachte, hielt diese Information aber jahrelang zurück – aus finanziellen Gründen. Vioxx war ein Blockbuster-Medikament, das jährlich 2,5 Milliarden Dollar einbrachte. Als die FDA das Medikament vom Markt nahm, hatte es bereits mindestens 60.000 Todesfälle verursacht.

Die COVID-Impfstoffe hingegen sind die größten Blockbuster in der Geschichte der Medizin. Im Jahr 2021 nahm Pfizer mit der Spritze 36,7 Milliarden Dollar ein, Moderna 17,7 Milliarden Dollar. Für das Jahr 2022 erwarten sie zusammen einen Umsatz von 51 Milliarden Dollar.

Merck war bereit, 60.000 Menschenleben für einen Jahresgewinn von 2,5 Milliarden Dollar zu opfern, was im Vergleich zu den COVID-Impfungen geradezu lächerlich ist. Ist es da verwunderlich, dass die anerkannte Zahl der Verletzungen und Todesfälle durch die COVID-Impfstoffe unbegrenzt zu sein scheint? Kurz gesagt, diese eigennützigen, auf Profit ausgerichteten Entscheidungen sind nichts Neues. Es ist nur ein Ausmaß, das wir noch nie gesehen haben.

Pfizer übertrifft die Verbrechen und Gewinne von Merck bei weitem, denn das Unternehmen prognostiziert allein für dieses Jahr 32 Milliarden Dollar Umsatz für seine COVID-Impfung und weitere 22 Milliarden Dollar für die orale COVID 19-Behandlung Paxlovid. Und in diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar allein mit diesen beiden Medikamenten zur Behandlung von COVID 19. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens für das Jahr 2022 werden wahrscheinlich bei über 100 Milliarden Dollar liegen!

Leider ist unser Rechtssystem fast so pervers wie unser Regulierungssystem, aber wenn wir irgendwie ein unparteiisches Gericht bekämen und Pfizer wegen Betrugs verurteilt würde, würde das Unternehmen seinen gesamten Haftungsschutz verlieren und könnte für jede Verletzung und jeden Tod durch seine COVID-Methode finanziell haftbar gemacht werden, wobei sich der Schadenersatz wahrscheinlich auf Billionen von Dollar belaufen würde.

Schließen Sie sich der großen Ablehnung an

In der Zwischenzeit glaube ich, dass uns harte Zeiten bevorstehen. Die Regierung wird wahrscheinlich weiterhin auf weitere mRNA-Impfungen drängen, die WHO wird ihre Machtübernahme fortsetzen, um Gesundheitsentscheidungen weltweit zu kontrollieren, Lebensmittelknappheit wird wahrscheinlich Realität werden, die Zensur der Wahrheit wird weitergehen und Menschen, die wir kennen und lieben und die die Impfungen genommen haben, werden möglicherweise leiden und sterben.

Es könnte noch zwei oder drei Jahre lang schlimmer werden, vielleicht auch länger. Bereiten Sie sich also auf alles vor, geistig, emotional, körperlich und materiell. So sehr die globale Kabale auf einen Großen Reset aus ist, so sehr müssen wir auf eine Große Ablehnung ihrer Pläne aus sein.

Viele Systeme müssen abgebaut und neu aufgebaut werden, vor allem unsere Regulierungs-, Finanz-, Bildungs- und Medizinsysteme, aber sie müssen von uns, den Bürgern jeder Nation, neu aufgebaut werden, nicht von den technokratischen, transhumanistischen Milliardären, die glauben, das Recht zu herrschen gehöre ihnen allein.

Was unsere so genannten Gesundheitsbehörden betrifft, so haben sie jeden Funken Vertrauen zerstört, den es jemals gab, und ich vermute, dass das amerikanische Volk nur dann jemals wieder Ratschläge von ihnen annehmen wird, wenn es einen kompletten Neustart gibt. Kein einziger Verwalter oder Berater der alten Garde darf übrig bleiben. Kein einziger Prozess kann unüberprüft bleiben. Die Aufgaben müssen neu definiert werden, und Eide zum Schutz der öffentlichen Gesundheit müssen geschrieben und geschworen werden.

All dies wird Zeit und Mühe kosten, aber es ist machbar. Ich ermutige Sie also, Ihr Herz zu erforschen, um herauszufinden, welche Rolle Sie spielen können und wollen, sobald die menschenfeindlichen Globalisten von ihrem Sockel gestoßen sind und der wahre Wiederaufbau beginnt.

Artikel als PDF:

Quellen: