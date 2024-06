Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam

Es gibt viele Merkel-Biographien. Vielleicht zu viele. Wofür also sollte man noch eine brauchen? Die Antwort ist so einfach wie entlarvend. Alle diese Biographien können als Gefälligkeits-Biographien eingestuft werden. Verfasst von Autoren, die fest im „System Merkel“ verankert sind. So lassen sie Fragen offen, die den Werdegang der Kanzlerin betreffen. Fragen, die beantworten könnten, wer Merkel wirklich ist und warum sie so gehandelt hat und wer ihre Vordenker waren.

Das System Merkel ist auch nach Ende ihrer Amtszeit funktionstüchtig geblieben. Man muss beobachten, wie der Name Merkel immer noch aus Diskussionen herausgehalten wird, obwohl sie die Chefin war, die letztlich alles zu verantworten hat, was während ihrer Amtszeit abgelaufen ist. Auf Lauterbach wird fröhlich eingeschlagen, obwohl er zu Beginn des Corona-Wahnsinns keine maßgebliche Position innehatte. Merkel und ihr Adlatus Spahn werden hingegen aus der Aufarbeitung der Corona-Zeit herausgehalten, obwohl sie es waren, die für Lockdowns und Maskenpflicht verantwortlich zeichnen müssen. Das System Merkel funktioniert immer noch.