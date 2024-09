Die Studie zeigt, dass der persönliche CO₂-Fußabdruck von Reichen und Armen gleichermaßen unterschätzt wird.

Der persönliche Kohlenstoff-Fußabdruck der vermögendsten Menschen in der Gesellschaft wird grob unterschätzt, und zwar sowohl von den Reichen selbst als auch von den Beziehern mittlerer und niedrigerer Einkommen, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen. Gleichzeitig überschätzen sowohl die Reichen als auch die Armen den Kohlenstoff-Fußabdruck der ärmsten Menschen drastisch.

Eine internationale Forschergruppe unter der Leitung der Copenhagen Business School, der Universität Basel und der Universität Cambridge befragte 4.000 Personen aus Dänemark, Indien, Nigeria und den Vereinigten Staaten über die Ungleichheit der persönlichen Kohlenstoff-Fußabdrücke – die Gesamtmenge der durch die Aktivitäten einer Person erzeugten Treibhausgase – in ihrem eigenen Land.

Obwohl bekannt ist, dass es eine große Kluft zwischen dem CO₂-Fußabdruck der reichsten und der ärmsten Mitglieder der Gesellschaft gibt, war bisher unklar, ob sich die Menschen dieser Ungleichheit bewusst sind. Die vier Länder, die für die Umfrage ausgewählt wurden, unterscheiden sich alle in Bezug auf Wohlstand, Lebensstil und Kultur. Die Umfrageteilnehmer unterschieden sich auch hinsichtlich ihres persönlichen Einkommens, wobei die Hälfte der Teilnehmer zu den obersten 10 % des Einkommens in ihrem Land gehörte.

Die große Mehrheit der Teilnehmer in den vier Ländern überschätzte den durchschnittlichen persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck der ärmsten 50 % und unterschätzte den der reichsten 10 % und 1 %.

Die Teilnehmer aus den oberen 10 % befürworten jedoch eher bestimmte klimapolitische Maßnahmen, wie die Erhöhung der Strompreise in Spitzenzeiten, die Besteuerung des Verzehrs von rotem Fleisch oder die Subventionierung von Technologien zur Beseitigung von Kohlendioxid, wie z. B. die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Den Forschern zufolge könnte dies auf ein allgemein höheres Bildungsniveau der Besserverdienenden, eine größere Fähigkeit, preisbasierte Maßnahmen zu akzeptieren, oder eine stärkere Präferenz für technologische Lösungen der Klimakrise zurückzuführen sein. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht.

Obwohl das Konzept des persönlichen Kohlenstoff- oder Umwelt-Fußabdrucks bereits seit über 40 Jahren verwendet wird, wurde es Mitte der 2000er Jahre weithin bekannt, als das Unternehmen BP, das fossile Brennstoffe herstellt, eine großangelegte Werbekampagne durchführte, in der die Menschen aufgefordert wurden, ihren persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck zu ermitteln und zu verringern.

“Es gibt definitiv Gruppen, die die Verantwortung für die Verringerung der Kohlenstoffemissionen von den Unternehmen auf den Einzelnen abwälzen wollen, was problematisch ist”, sagte Mitautor Dr. Ramit Debnath, Assistenzprofessor und Cambridge Zero Fellow an der Universität Cambridge. “Persönliche Kohlenstoff-Fußabdrücke können jedoch die tiefgreifenden Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Ländern veranschaulichen und den Menschen helfen, zu erkennen, wie sie klimafreundlicher leben können.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass es weitverbreitete Fehleinschätzungen darüber gibt, wie sich bestimmte Verhaltensweisen von Verbrauchern auf den CO₂-Fußabdruck des Einzelnen auswirken. So sind unter anderem Recycling, das Ausschalten des Lichts beim Verlassen eines Zimmers und der Verzicht auf Plastikverpackungen Verhaltensweisen mit geringeren Auswirkungen, die in Bezug auf die Verringerung des eigenen Kohlenstoff-Fußabdrucks überschätzt werden. Allerdings werden die Auswirkungen von Verhaltensweisen wie dem Verzehr von rotem Fleisch, dem Heizen und Kühlen von Häusern und Flugreisen eher unterschätzt.

Es gibt jedoch nur wenige Untersuchungen darüber, ob sich diese Fehleinschätzungen auch auf die Wahrnehmung der Zusammensetzung und des Umfangs des persönlichen CO₂-Fußabdrucks und die Fähigkeit der Menschen auswirken, Vergleiche zwischen verschiedenen Gruppen anzustellen.

Die vier Länder, die für die Umfrage ausgewählt wurden (Dänemark, Indien, Nigeria und die USA), wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Pro-Kopf-Kohlenstoffemissionen und ihres Ausmaßes an wirtschaftlicher Ungleichheit ausgewählt. In jedem Land wurden etwa 1.000 Teilnehmer befragt, wobei die Hälfte jeder Teilnehmergruppe zu den oberen 10 % ihres Landes und die andere Hälfte zu den unteren 90 % gehörte.

Die Teilnehmer wurden gebeten, den durchschnittlichen persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck für drei Einkommensgruppen (die unteren 50 %, die oberen 10 % und die oberen 1 % des Einkommens) in ihrem Land zu schätzen. Die meisten Teilnehmer überschätzten den durchschnittlichen persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck für die unteren 50 % des Einkommens und unterschätzten die durchschnittlichen Fußabdrücke für die oberen 10 % und die oberen 1 % des Einkommens.

“Diese Länder sind sehr unterschiedlich, aber wir haben festgestellt, dass sich die Reichen überall ziemlich ähnlich sind, und sie andere Sorgen haben als der Rest der Gesellschaft”, so Debnath. “Es besteht ein großer Unterschied zwischen Milliardären, die mit dem Privatjet reisen, und dem Rest von uns, die mit durchnässten Papierstrohhalmen trinken: Eine dieser Aktivitäten hat große Auswirkungen auf den individuellen Kohlenstoff-Fußabdruck, die andere nicht.

Die Forscher untersuchten auch, ob die Vorstellungen der Menschen über die Ungleichheit des CO₂-Fußabdrucks mit ihrer Unterstützung für verschiedene klimapolitische Maßnahmen zusammenhingen. Sie fanden heraus, dass dänische und nigerianische Teilnehmer, die die Ungleichheit beim CO₂-Fußabdruck unterschätzten, klimapolitische Maßnahmen im Allgemeinen weniger befürworteten. Sie fanden auch heraus, dass indische Teilnehmer aus den oberen 10 % der Bevölkerung im Allgemeinen klimapolitische Maßnahmen stärker unterstützten, was möglicherweise auf ihre höhere Bildung und größeren Ressourcen zurückzuführen ist.

“Ärmere Menschen haben unmittelbarere Sorgen, etwa wie sie ihre Miete bezahlen oder ihre Familien unterstützen können”, sagte der Erstautor Dr. Kristian Steensen Nielsen von der Copenhagen Business School. “Aber quer durch alle Einkommensgruppen wünschen sich die Menschen echte Lösungen für die Klimakrise, egal ob es sich dabei um rechtliche oder technische Maßnahmen handelt. Die Menschen mit dem größten CO₂-Fußabdruck tragen jedoch die größte Verantwortung für die Änderung ihres Lebensstils und die Verringerung ihres Fußabdrucks”.

Nachdem sie die tatsächliche Ungleichheit beim CO₂-Fußabdruck kennengelernt hatten, empfanden die meisten Teilnehmer diese als etwas ungerecht, wobei die Teilnehmer in Dänemark und den Vereinigten Staaten sie am ungerechtesten fanden. Die Teilnehmer aus den oberen 10 % der Bevölkerung empfanden die Ungleichheit jedoch im Allgemeinen als gerechter als die allgemeine Bevölkerung, außer in Indien. “Das könnte daran liegen, dass sie versuchen, ihren größeren CO₂-Fußabdruck zu rechtfertigen”, sagte Debnath.

Die Forscher sagen, dass noch mehr Arbeit nötig ist, um herauszufinden, wie man Fairness und Gerechtigkeit bei Klimamaßnahmen in verschiedenen Ländern, Kulturen und Gemeinschaften am besten fördern kann.

“Aufgrund ihres größeren finanziellen und politischen Einflusses spiegeln die meisten klimapolitischen Maßnahmen die Interessen der Reichsten in der Gesellschaft wider und beinhalten selten grundlegende Änderungen ihres Lebensstils oder ihres sozialen Status”, so Debnath.

“Eine stärkere Sensibilisierung und Diskussion über die bestehenden Ungleichheiten beim persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck kann dazu beitragen, politischen Druck aufzubauen, um diese Ungleichheiten zu beseitigen und Klimalösungen zu entwickeln, die allen zugute kommen”, so Nielsen.

An der Studie waren auch Forscher der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Murdoch University und der Oxford University beteiligt. Die Forschung wurde unter anderem von der Carlsberg-Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Quadrature Climate Foundation und dem Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.