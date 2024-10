Die UNO hat soeben den „Pakt für die Zukunft“ verabschiedet, der die Grundlage für eine neue „globale Ordnung“ bildet

Von Tyler Durden

Während alle abgelenkt waren, hat die globale Elite genau das bekommen, was sie wollte. Die UNO verabschiedete am 22. September den „Pakt für die Zukunft“, und die Mainstream-Medien in der westlichen Welt ignorierten das Geschehen fast vollständig. Stattdessen wurden wir in den Schlagzeilen aufgefordert, uns weiter auf Kamala Harris und Donald Trump zu konzentrieren. Leider hat die große Mehrheit der Bevölkerung noch nie etwas von dem „Pakt für die Zukunft“ gehört, und so gab es kaum eine öffentliche Debatte darüber, ob wir ein Dokument annehmen sollten , das die Grundlage für eine neue „globale Ordnung“ bildet. Der Text des „Paktes für die Zukunft“ ist online verfügbar, aber kaum jemand wird ihn je lesen, und viele der wichtigsten Bestimmungen sind am Ende des 56-seitigen Dokuments vergraben. Natürlich sollte sich jeder die Zeit nehmen, dieses Dokument tatsächlich zu lesen, denn unsere Staats- und Regierungschefs haben uns soeben zu einer äußerst heimtückischen globalen Agenda verpflichtet, die buchstäblich so ziemlich jeden denkbaren Bereich menschlicher Aktivitäten abdeckt.

Der 22. September 2024 ist ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird

Nach der formellen Annahme des „Paktes für die Zukunft“ wurde auf der offiziellen UN-Website Folgendes veröffentlicht:

Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben heute einen Pakt für die Zukunft verabschiedet, der einen Global Digital Compact und eine Erklärung über künftige Generationen umfasst. Dieser Pakt ist der Höhepunkt eines integrativen, jahrelangen Prozesses zur Anpassung der internationalen Zusammenarbeit an die Realitäten von heute und die Herausforderungen von morgen. Der Pakt ist das umfassendste internationale Abkommen seit vielen Jahren und deckt völlig neue Bereiche sowie Themen ab, über die seit Jahrzehnten keine Einigung erzielt werden konnte. Vor allem soll er sicherstellen, dass internationale Institutionen angesichts einer Welt, die sich seit ihrer Gründung dramatisch verändert hat, ihre Aufgaben erfüllen können. Wie der Generalsekretär sagte: „Wir können keine Zukunft schaffen, die für unsere Enkelkinder geeignet ist, mit einem System, das von unseren Großeltern aufgebaut wurde.“

Man sollte meinen, dass das „umfassendste internationale Abkommen seit vielen Jahren“ weltweit für Schlagzeilen sorgen würde.

Aber das ist nicht der Fall.

In der UN-Pressemitteilung wird außerdem kühn erklärt, dass der „Pakt für die Zukunft“ den Grundstein für eine neue „Weltordnung“ legen wird …

Der Pakt für die Zukunft, der Global Digital Compact und die Erklärung über künftige Generationen eröffnen neue Chancen und ungenutzte Möglichkeiten„, sagte der Generalsekretär in seiner Rede zur Eröffnung des Zukunftsgipfels. Der Präsident der Generalversammlung wies darauf hin, dass der Pakt “die Grundlagen für eine nachhaltige, gerechte und friedliche Weltordnung schaffen wird – für alle Völker und Nationen“. Der Pakt deckt ein breites Spektrum von Themen ab, darunter Frieden und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, digitale Zusammenarbeit, Menschenrechte, Geschlechterfragen, Jugend und künftige Generationen sowie die Transformation der globalen Regierungsführung.

Ich möchte nicht in einer neuen „Weltordnung“ leben, die „alle Völker und alle Nationen“ umfasst.

Ich bin sicher, dass es den meisten von Ihnen genauso geht.

Auf einer anderen Seite der offiziellen UN-Website erfahren wir, dass es bei „UN 2.0“ darum geht, eine „moderne UN-Familie“ zu schaffen …

Nach der Hälfte der Laufzeit der Agenda 2030 ist die Welt nicht auf dem richtigen Weg, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Es ist noch nicht zu spät, den Kurs zu ändern, wenn wir alle umdenken, uns neu ausrichten und neue Kraft schöpfen. „UN 2.0“ verkörpert die Vision des Generalsekretärs von einer modernen UN-Familie, die durch eine zukunftsorientierte Kultur verjüngt und durch modernste Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert gestärkt wird – um unsere Unterstützung für die Menschen und den Planeten zu verstärken. Wir werden uns für diese Vision einsetzen, indem wir Innovation, Daten, Digitales, Zukunftsforschung und verhaltenswissenschaftliche Fähigkeiten und Kultur auf kraftvolle Weise miteinander verbinden – eine dynamische Kombination, die wir als „Quintett des Wandels“ bezeichnen. Es geht um die Entwicklung hin zu agileren, vielfältigeren, reaktionsfähigeren und wirkungsvolleren UN-Organisationen.

Das klingt doch gemütlich, oder?

Wer würde nicht gerne Teil einer „Familie“ sein, oder?

Aber die Wahrheit ist, dass die Agenda, die sie uns allen aufzwingen wollen, überhaupt nicht angenehm sein wird.

Im Laufe der Jahre wurde viel darüber geschrieben, wie heimtückisch die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der UNO sind.

Nun, die UNO gibt offen zu, dass der „Pakt für die Zukunft“ speziell darauf ausgelegt war, „die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“ …

Der gesamte Pakt ist darauf ausgelegt, die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.

Die detaillierteste Vereinbarung, die es bei den Vereinten Nationen je über die Notwendigkeit einer Reform der internationalen Finanzarchitektur gab, damit diese die Entwicklungsländer besser repräsentiert und ihnen dient, umfasst Folgendes: Stärkere Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung in internationalen Finanzinstitutionen; Mobilisierung von mehr Finanzmitteln von multilateralen Entwicklungsbanken, um Entwicklungsländer bei der Erfüllung ihrer Entwicklungsbedürfnisse zu unterstützen; Überprüfung der Architektur der Staatsschulden, um sicherzustellen, dass Entwicklungsländer nachhaltig Kredite aufnehmen können, um in ihre Zukunft zu investieren, wobei der IWF, die UNO, die G20 und andere wichtige Akteure zusammenarbeiten; Stärkung des globalen finanziellen Sicherheitsnetzes zum Schutz der Ärmsten im Falle von finanziellen und wirtschaftlichen Schocks durch konkrete Maßnahmen des IWF und der Mitgliedstaaten; und Beschleunigung der Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels, unter anderem durch die Bereitstellung von mehr Finanzmitteln, um Ländern bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen und in erneuerbare Energien zu investieren.

Verbesserung der Messung des menschlichen Fortschritts, über das BIP hinaus, um das menschliche und planetare Wohlergehen und die Nachhaltigkeit zu erfassen.

Verpflichtung, Möglichkeiten zur Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für vermögende Privatpersonen zu prüfen.

In Bezug auf den Klimawandel wurde die Notwendigkeit bestätigt, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und in den Energiesystemen von fossilen Brennstoffen wegzukommen, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Auf die eine oder andere Weise tragen alle Formen menschlicher Aktivität zum „Klimawandel“ bei.

Und so beabsichtigen sie, alle Formen menschlicher Aktivität streng zu regulieren, um ihre verdrehten Ziele zu erreichen.

Der „Pakt für die Zukunft“ erkennt auch eine „zentrale Rolle“ für die Vereinten Nationen und eine „koordinierte und mehrdimensionale internationale Reaktion“ an, wann immer zukünftige „globale Schocks“ auftreten …

Wir erkennen die Notwendigkeit einer kohärenteren, kooperativeren, koordinierteren und multidimensionaleren internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks und die zentrale Rolle der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht an. Komplexe globale Schocks sind Ereignisse, die schwerwiegende störende und nachteilige Folgen für einen erheblichen Teil der Länder und der Weltbevölkerung haben und Auswirkungen auf mehrere Sektoren haben, was eine multidimensionale und gesamtstaatliche, gesamtgesellschaftliche Reaktion erfordert.

Wollen Sie, dass bei der nächsten großen globalen Krise die UNO das Sagen hat und allen sagt, was sie zu tun haben?

Ich habe versucht, alle davor zu warnen.

Ich habe ausführlich über den „Pakt für die Zukunft“ geschrieben, aber am Ende hat sich nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung dafür begeistert.

Jetzt hat die globale Elite ihr Ziel erreicht, und der Widerstand, auf den sie gestoßen ist, war kaum wahrnehmbar.

