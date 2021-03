Digitale Auszeit. Sendepause bis zum 28. März…. und: Macht Platz für Kamala Harris, den Traumpräsidenten des Tiefen Staates

Wir gehen wieder mal in unsere digitale Auszeit und verabschieden uns vom Internet, Handy etc. bis zum 28. März.

Zum Abschluss noch eine Analyse von strategic-culture.org der aufzeigt, warum Kamala Harris der Traumpräsident des „Deep-States“ ist.

Macht Platz für Kamala Harris, den Traumpräsidenten des Tiefen Staates

Da Biden sich seiner Umgebung kaum bewusst ist, ist es ein Kinderspiel, Harris in die Führungsrolle zu drängen.

In dem, was zum unerwartetsten und vielleicht ungewolltesten politischen Comeback in der Geschichte der amerikanischen Politik werden könnte, könnte sich die Vizepräsidentin Kamala Harris, die auf der Wahlkampftour für die Präsidentschaftswahlen 2020 nie viel Vertrauen erweckt hat, schon bald als nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wiederfinden, und zwar standardmäßig. Sollte die Welt anfangen, für Joe Bidens anhaltend gute Gesundheit zu beten?

Während US-Präsident Joe Biden in die neunte Woche seiner „Schattenpräsidentschaft“ geht ohne eine einzige Pressekonferenz und nur absoluten Unsinn von sich gibt, wenn er zum Sprechen gezwungen wird, wird die Möglichkeit, dass Vizepräsidentin Kamala Harris die Zügel der Macht übernimmt – genau wie es viele vorhergesagt haben – mit jedem Tag wahrscheinlicher.

Laut einer Umfrage von Rasmussen glauben die echt 47 Prozent der US-Wähler, dass „andere“ hinter den Kulissen Entscheidungen für Biden treffen. Könnte es sein, dass Vizepräsident Harris das Gehirn hinter dem Duo ist und die harten Anrufe tätigt? Das scheint höchst unwahrscheinlich. Wie auf der Wahlkampftour zu sehen war, die unter anderem die amerikanische Vorstellungskraft nicht zu begeistern vermochte, fehlt es Kamala Harris auffallend an Charisma, Führungsqualitäten und der diplomatischen Erfahrung, die nötig ist, um das Weiße Haus durch diese Zeit der Krise zu navigieren, nur wenige Wochen nach Bidens Bananenregime. Trotzdem ist Harris genau die Art von „Führer“, die die Mächte hinter dem Thron nach vier Jahren Donald Trump der den Falken die Flügel gestutzt, die US-Grenze für Illegale geschlossen und wieder in die US-Produktion investiert hat – genau die pro-amerikanischen Entwicklungen, die die Globalisten am meisten fürchten.

Mit anderen Worten, da Biden kaum noch etwas von seiner Umgebung mitbekommt, ist es ein Kinderspiel, Harris in die Führungsrolle zu drängen; in der Tat werden die Demokraten und die Medien nur zu erleichtert sein, den stümperhaften Biden an den Rand gedrängt zu sehen, damit sein kognitiver Verfall nicht noch mehr Verdacht erregt, wie ein so unfähiges Individuum in der Lage war, mehr Stimmen zu sammeln als jeder andere Präsidentschaftskandidat in der politischen Geschichte der USA. Weniger als drei Monate nach der Präsidentschaft Bidens erscheint dieses Kunststück schon fast fantastisch, und die zukünftigen Historiker werden sicherlich viel darüber zu sagen haben. Aber ich schweife ab.

Harris hat bereits viele der Aufgaben übernommen, die traditionell vom Oberbefehlshaber wahrgenommen werden, wie das Sprechen mit anderen Staatschefs, wie sie es bereits mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron getan hat. Gleichzeitig zerstört Biden mutwillig die bilateralen Beziehungen zu Russland, indem er Präsident Putin „einen Mörder“ nennt, und das in derselben Woche, in der sein Außenminister Tony Blinken die diplomatische Vorsicht in den Wind schlägt und Peking beschuldigt, die „auf Regeln basierende Ordnung, die die globale Stabilität aufrechterhält“, zu bedrohen.

Mit einem Schlag hat die stümperhafte Biden-Administration das erreicht, was die US-Außenpolitiker seit langem zu vermeiden hofften, nämlich eine strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die in erster Linie auf die Vereinigten Staaten abzielt. Ein solch unattraktives Szenario, zu einer Zeit, in der sowohl Moskau als auch Peking in bester Verfassung sind, scheint nun zur Gewissheit zu werden. Oder ist dies nur die vorsätzliche Zerstörung der Außenbeziehungen in Erwartung des Tages, an dem „Präsidentin Harris“ zur Rettung reitet und ihre diplomatische „Magie“ vollbringt, um das Chaos, das ihr zaudernder Vorgänger auf der globalen Bühne angerichtet hat, wieder rückgängig zu machen? Man kann sich fast schon die Schlagzeilen im Orwell’schen Stil vorstellen: „Harris für Friedensnobelpreis nominiert, während das US-Militär in ganz Eurasien weiter aufrüstet“.

Aber diese Art von apokalyptischen Spekulationen ignorieren eine brennende Frage, die weitgehend unbeantwortet geblieben ist, nämlich die: Wie um alles in der Welt konnte eine so auffällig glanzlose Politikerin wie Kamala Harris überhaupt in eine so hohe Position aufsteigen – buchstäblich einen Schritt vom Oval Office entfernt?

In einem ursprünglichen Feld von 29 demokratischen Hoffnungsträgern, die den Amtsinhaber Donald Trump absetzen wollten, war Kamala Harris ein kurzes Strohfeuer, vor allem wegen eines überhypten Zusammenstoßes, den sie mit Joe Biden in den ersten Vorwahldebatten hatte, als sie ihren zukünftigen Chef wegen seiner früheren Opposition gegen Busse kritisierte.

„Es gab ein kleines Mädchen in Kalifornien, das zur zweiten Klasse gehörte, die ihre öffentlichen Schulen integrierte, und sie wurde jeden Tag mit dem Bus zur Schule gefahren“, sagte Harris mit ihrer typischen Emotion, die Nervosität überdeckt. „Dieses kleine Mädchen war ich!“ Obwohl dieser bittersüße Moment dazu führte, dass eine Infusion von 2 Millionen Dollar in Harris‘ Wahlkampfkasse floss, verbunden mit einem kurzzeitigen Aufschwung in der Popularität, so war ihr Stern dennoch am sinken.

So viel schien sicher, nachdem sie in der zweiten Runde der Debatten mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard zusammengestoßen war.

„Ich bin besorgt über die Bilanz von Senatorin Harris. Sie hat über 1.500 Menschen wegen Marihuana-Verstößen ins Gefängnis gesteckt und darüber gelacht, als sie gefragt wurde, ob sie jemals Marihuana geraucht hat“, das sagte Gabbard mit einem Maß an Ruhe und Gelassenheit, das sie auf der Bühne eher wie ein Präsident wirkte als andere Teilnehmer.

Gabbard fuhr fort: „Sie blockierte Beweise, die einen unschuldigen Mann aus der Todeszelle befreit hätten. Sie hat Menschen über ihre Strafe hinaus im Gefängnis gehalten, um sie als billige Arbeitskräfte für den Staat Kalifornien zu benutzen, und sie hat dafür gekämpft, dass das System der Bargeldkaution beibehalten wird, das arme Menschen auf die schlimmste Art und Weise beeinträchtigt.“

In Sekundenschnelle hatte der fotogene Kandidat aus Hawaii die Behauptung entlarvt, Harris würde, einmal im Amt, den Interessen der Progressiven dienen. Offensichtlich war das ein gut ausgedachtes Märchen.

Im Anschluss an die Debatte explodierte der Hashtag #KamalaHarrisDestroyed auf Twitter und läutete die Totenglocke für Harris‘ Präsidentschaftsambitionen. Über den Schlagabtausch zwischen Gabbard und Harris zu lesen ist eine Sache, aber zu hören, wie das Publikum nach Gabbards vernichtendem Angriff auf Kamala jubelte, war ziemlich aufschlussreich: Harris wurde einfach nicht als ernsthafter Präsidentschaftskandidat respektiert und verehrt – und, so vermute ich, wird es immer noch nicht.

Der Kolumnist der Los Angeles Times, George Skelton, brachte es auf den Punkt, als er schrieb: „Die kalifornische Senatorin Kamala Harris hätte gar nicht erst für das Amt des Präsidenten kandidieren dürfen. Ihr Ehrgeiz überstieg bei weitem ihre Fähigkeiten.“

Die amerikanische Öffentlichkeit schien genau dasselbe über Harris‘ politische Fähigkeiten zu denken, wie die folgenden Umfragen bestätigten. Von einem kurzzeitigen Hoch von 15 Prozent im Juli 2019 erreichte die Popularität der ehemaligen kalifornischen Senatorin nur fünf Monate später einen Tiefpunkt von 2,5 Prozent, als sie ihren Rückzug aus dem Wettbewerb ankündigte.

Doch es scheint, dass genau diese „Glanzlosigkeit“ das ist, was Kamala Harris überhaupt erst auffallen ließ. Schließlich ist es das unglückliche Schicksal der westlichen Demokratien in diesem entscheidenden Moment der Geschichte, dass sie zunehmend nicht von den intelligentesten, mutigsten und ehrenhaftesten Individuen geführt werden, sondern genau von den Schwachen, käuflichen und Kompromittierten. Wenn Sie keine beschädigte Ware sind, hat das System wenig Verwendung für Sie.

Machen wir uns nichts vor; die Mächte hinter den Kulissen – der „tiefe Staat“, wenn Sie so wollen – haben keine Lust, von einem rabiaten Populisten vom Schlage eines Donald Trump oder Andrew Jackson an der Leine herumgezogen zu werden, vor allem, nachdem sie so viel eigenes Geld in das Pferderennen investiert haben. Was sie wollen, ist ein Individuum, das sie voll und ganz kontrollieren – mit allem Drum und Dran. Was sie wollen, ist eine Person genau wie Kamala Harris, und das sollte von enormer Bedeutung für jeden Amerikaner sein, unabhängig von der politischen Zugehörigkeit.