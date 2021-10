Doug Casey zeigt 3 Wege auf, wie Sie aus dem zunehmenden Wahnsinn aussteigen können

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Internationaler Mensch: Seit dem Ausbruch der Covid-Hysterie hat die staatliche Kontrolle über das tägliche Leben ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Kleinliche Bürokraten kontrollieren jetzt, wer seine Geschäfte eröffnen darf, ob man in ein Restaurant gehen darf und sogar, ob Kinder zur Schule gehen dürfen.

Wo führt das alles hin?

Doug Casey: Es gibt im Grunde zwei Arten von Menschen auf der Welt – Menschen, die gerne das physikalische Universum manipulieren und Dinge erschaffen, und Menschen, die gerne andere Menschen manipulieren und sie kontrollieren. Die Leute, die in die Regierung gehen, egal ob sie Demokraten oder Republikaner sind, gehören zu letzteren. Sie sind gefährlich.

Das Problem ist, dass der Durchschnittsbürger in allen Ländern der Welt zu der Auffassung gelangt ist, dass die Regierung die wichtigste Instanz der Gesellschaft ist. Das ist sie aber nicht; sie ist eine Zwangsfiktion, ein Parasit, der nichts produziert. Die falschen Leute erhalten immer mehr Kontrolle.

Sobald Menschen mit einer bestimmten psychologischen Denkweise – die zweite Art von Menschen, die ich gerade erwähnt habe – die Kontrolle übernehmen, werden die Dinge unweigerlich schlimmer.

In Washington, DC, sowie in vielen staatlichen und lokalen Regierungen haben wir jetzt echte Bolschewiken und Jakobiner an der Spitze. Das heißt nicht, dass sie unbedingt an diese Philosophien glauben, aber es sind genau die gleichen psychologischen Typen. Mit anderen Worten, sie sind genau die Art von Menschen, die einst Frankreich und Russland zerstört haben, wiedergeboren im heutigen Amerika.

Wenn diese Typen einmal die Kontrolle über die Staatsmaschinerie erlangt haben, geben sie sie nicht mehr her. Macht – die Fähigkeit, andere zu zwingen und zu kontrollieren – ist ein zentraler Bestandteil ihres Wesens. Sie werden versuchen, ihre Position zu zementieren, jetzt, wo sie das Gefühl haben, dass sie damit durchkommen können.

Sie werden ihre Macht aggressiv einsetzen und eine kontraproduktive und destruktive Politik betreiben. Je schlimmer die Dinge werden, desto mehr wird die Öffentlichkeit auf die Regierung hoffen, um sie zu retten. Es ist eine sich selbst verstärkende Rückkopplungsschleife.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein echter Verrückter Präsident wird, ist sehr hoch. Ich bin sehr pessimistisch, weil Trends, die sich in Bewegung setzen, dazu neigen, in Bewegung zu bleiben – und dieser Trend beschleunigt sich rapide.

Internationaler Mensch: Infolge dieses Trends haben sich mehr Eltern als je zuvor für den Heimunterricht entschieden.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Das ist ein Grund zum Optimismus.

Zunächst einmal ist Bildung etwas, für das man selbst sorgen muss. Sie ist nicht etwas, das man von irgendjemandem bekommt – schon gar nicht vom Staat.

Der Wert – und der ursprüngliche Zweck – des öffentlichen Schulwesens bestand im Wesentlichen darin, zu lehren: Lesen, Schreiben und Rechnen. Mit diesen Grundkenntnissen und der Möglichkeit, eine Bibliothek oder das Internet zu nutzen, wodurch man das gesamte Wissen der Welt zur Hand hat, braucht man nichts weiter.

Die Grundlagen können in den ersten sechs oder sieben Jahren der Grundschule erlernt werden – und zwar von jedem, auch von langsamen Lernern. Darüber hinaus langweilt die Schule die meisten Kinder einfach nur und ist sogar kontraproduktiv. Sie verschwendet nicht nur ihre Zeit und ihr Geld, sondern führt auch dazu, dass sie das Lernen nicht mögen. Mit Hausunterricht können sie sich die Welt zu eigen machen und gleichzeitig Eigenverantwortung lernen.

Zweitens ist der Großteil der heutigen Schulbildung – vor allem ab der High School und erst recht ab dem College – kaum mehr als Indoktrination. Schulen sind Orte, an denen Ihre Kinder schlechte Ideen von den Lehrern und schlechte Angewohnheiten von anderen jungen Leuten, die sie umgeben, aufschnappen.

In den Schulen wird kein kritisches Denken gelehrt – wenn es das überhaupt jemals gegeben hat -, zumindest nicht seit Platons Akademie und Aristoteles‘ Lyzeum. Kritisches Denken ist die Gewohnheit, alle Behauptungen zu hinterfragen und alles, was wir zu wissen glauben, im Lichte des Wissens, der Logik, der wissenschaftlichen Methode und der eigenen Forschung zu überprüfen. Das gibt es in den Schulen nicht mehr. Tatsächlich wollen die Regierung und das Establishment nicht, dass die Schulen kritische Denker und Freidenker hervorbringen. Im Gegenteil, sie wollen gehorsame, indoktrinierte Leibeigene, die tun, was man ihnen sagt, und die als Rädchen im Getriebe fungieren.

Ich halte es für unverantwortlich, wenn Eltern ihre Kinder nicht richtig erziehen. Und das bedeutet nicht, sie einfach acht Stunden am Tag hinter einen Schreibtisch zu schicken, wo sie sich von Regierungsangestellten belehren lassen müssen.

Es kostet durchschnittlich etwa 12.000 Dollar pro Schüler und Jahr – wir sprechen hier von einem neunmonatigen Jahr mit langen Ferien -, Kinder zu betreuen und zu verderben. Das ist ein unverschämter Betrag. Das College, das oft über 50.000 Dollar kostet, kann nur als Betrug bezeichnet werden.

Niemand hat ein größeres Interesse daran, Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen als ihre Eltern, schon gar nicht die Mitglieder der Lehrergewerkschaft. Wenn die öffentlichen Schulen verschwinden würden, wäre das eine gute Sache. Die 12.000 Dollar pro Schüler könnten in der Gesellschaft verbleiben, so dass die Leute, die ihre Kinder richtig ausbilden wollen, nicht zweimal die Maut bezahlen müssten.

Ein paar Familien könnten sich leicht zusammentun und erstklassige Vollzeit-Lehrer engagieren, die ihre Kinder im Einzelunterricht unterrichten, anstatt sie in eine staatliche Fabrik zu schicken, wo sie indoktriniert werden.

Das Schulsystem ist nicht mehr das, was es einmal war, sondern sehr korrupt geworden. Die Schulen und Universitäten sind mit völlig übergewichtigen und überbezahlten Verwaltungsangestellten ausgestattet. Neunzig Prozent dieser falschen „Pädagogen“ sollten entlassen werden. Außerdem sind die meisten Lehrer heute offen marxistisch eingestellt, und der Rest ist unbedarft, sympathisiert aber mit marxistischen Ideen. Schulhäuser auf allen Ebenen sollten intellektuell gereinigt und dann ausgeräuchert werden, wenn sie nicht abgeschafft werden können.

Ich bin froh, dass viele Menschen mit den Schulen unzufrieden sind und einige etwas dagegen tun. Das ist eines der wenigen guten Dinge, die aus der Covid-Hysterie entstanden sind.

Internationaler Mensch: Welche anderen Möglichkeiten haben die Menschen, um auszusteigen und mehr Kontrolle über ihr Leben zu erlangen?

Doug Casey: Die ideale Lösung ist, ein PT zu werden – ein ständiger Reisender oder ein früherer Steuerzahler – aber das ist für die meisten Menschen nicht einfach. Wie ich bereits letzte Woche erwähnt habe, ist die nächstbeste Lösung, seinen Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen, selbst wenn man nicht ins Ausland gehen möchte.

Um Ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können, brauchen Sie Kapital, das Ihnen Flexibilität und Handlungsspielraum gibt.

Wie kommen Sie also an dieses Kapital?

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Job zu kündigen und sich selbständig zu machen, dann nehmen Sie einen zweiten Job an – in Teilzeit. Das hat den Vorteil, dass Ihr Einkommen steigt und Ihre Ausgaben für den Konsum sinken. Legen Sie dieses Geld beiseite.

Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Ausgaben auf ein Minimum reduzieren und sparen. Das bedeutet, dass Sie kein neues Auto kaufen oder in ein größeres Haus umsteigen. Kaufen Sie sich keine neue Garderobe.

Bauen Sie Kapital auf, solange die Wirtschaft und die Währung noch zusammengehalten werden. Mit Kapital können Sie die Chancen der Zukunft nutzen, anstatt sich wie ein Leibeigener immer tiefer zu verschulden.

Internationaler Mensch: Alle Regierungen auf der ganzen Welt pumpen ihre Währungen auf und besteuern ihre Bürger mit immer höheren Steuern.

Wie kann sich der Durchschnittsbürger dagegen wehren oder zumindest den Diebstahl seiner Ersparnisse durch die Regierung begrenzen?

Doug Casey: Sie wollen sparen, aber wenn Sie in Fiat-Währungen sparen, geraten Sie in eine Tretmühle.

Wenn man sein Geld in US-Dollar oder anderen Währungen belässt, wird man alles oder fast alles verlieren. Man muss wirklich lernen, zu investieren und zu spekulieren.

Leider ist das Investieren in einer chaotischen, von der Regierung kontrollierten Wirtschaft, auf die wir uns zubewegen, schwierig und wird immer schwieriger. Positiv ist, dass die Verzerrungen, die die Regierung schafft, viele Möglichkeiten für Spekulationen bieten. Ich habe bereits in der Vergangenheit die Unterschiede zwischen Sparen, Investieren, Spekulieren und Glücksspiel erörtert. Aber wenn Sie sich nicht mit Wirtschaft und Märkten befassen, werden Sie, wenn Sie versuchen zu spekulieren, wahrscheinlich als Glücksspiel enden – was etwas ganz anderes ist.

Der Schlüssel liegt darin, sich über die Besonderheiten der Märkte zu informieren – einschließlich der Krypto-, Währungs- und Rohstoffmärkte, nicht nur der Aktien-, Anleihen- und Immobilienmärkte.

Im Moment sind die Rohstoffmärkte besonders interessant. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Erdgas, das auf dem Futures-Markt gehandelt wird, derzeit bei etwa 5,00 $ pro Mcf liegt. Ich glaube, dass er noch viel höher steigen könnte.

Ich persönlich habe ungedeckte Puts verkauft, um die Prämien zu nutzen, und ich habe langfristige Bull-Call-Spreads gekauft. Wenn Sie mit diesen Dingen nicht vertraut sind, sollten Sie meinen Rat nicht befolgen. Versuchen Sie aber, sich mit diesen Dingen vertraut zu machen.

Einer der Gründe, warum ich für Rohstoffe optimistisch bin, ist, dass mit den Bolschewiken im Amt in Washington, DC, und den tatsächlichen Kommunisten an der Spitze vieler Länder auf der ganzen Welt, die Rohstoffproduktion aller Art erschwert wird. Gleichzeitig wird durch das ganze Geld, das sie drucken, eine künstliche Nachfrage geschaffen, und durch die ganzen Vorschriften, die sie erlassen, wird das Angebot künstlich eingeschränkt.

Rohstoffe sind so ziemlich die einzigen billigen Dinge, die noch übrig sind; ihre Preise steigen stark an. Als Spekulant können Sie daraus Kapital schlagen, wenn Sie wissen, was Sie tun. Aber seien Sie vorsichtig, denn Sie können sich leicht in den Ruin treiben.

Alle Ersparnisse, die Sie haben, sollten in kleinen Gold- und Silbermünzen angelegt werden, nicht in Fiat-Währungen. Ich halte Gold bei einem Preis von 1800 Dollar nicht für eine gute Spekulation. Zum Sparen ist es jedoch ideal. Gold- und Silbermünzen bieten nicht nur einen langfristigen Wertzuwachs, sondern sind auch viel privater als US-Dollar auf einem Bankkonto, das von der Regierung überwacht werden kann.

Wenn Sie Ihr Haus behalten und am selben Ort bleiben wollen, sollten Sie sparen, indem Sie Dinge wie Zigaretten, Whiskey, Instantkaffee, Munition usw. kaufen. Wenn die Zeiten hart werden, werden all diese Dinge schwer zu bekommen sein. Sie werden sehr gefragt sein – und sie sind eine Alternative zu Papiergeld.

Internationaler Mensch: Was wir kaufen, mit wem wir interagieren und was wir sagen, lässt sich heute viel leichter nachverfolgen.

Die privaten Informationen aller Menschen werden von einer öffentlich-privaten Partnerschaft von Regierungen und großen Unternehmen angegriffen.

Wo führt das alles hin, und was schlagen Sie den Menschen vor, dagegen zu tun?

Doug Casey: Halten Sie sich elektronisch so weit wie möglich zurück.

Verlassen Sie Facebook und andere Social-Media-Plattformen. Ich habe zwar ein Facebook-Konto, aber ich nutze es nie für private Zwecke und habe auch keinen Zugriff darauf. Es ist ein rein geschäftliches Instrument – das Gleiche gilt für LinkedIn und die anderen Plattformen.

Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass die sozialen Medien der wichtigste Weg sind, um Sie zu verfolgen, zu erfahren, was Sie denken, und herauszufinden, wer Sie sind. Es ist einfach nicht gut, wenn diese Informationen in den Händen der Bösewichte sind.

Natürlich hat heute jeder ein Mobiltelefon, das ist ein Ortungsgerät. Abgesehen davon sind die Dinger eine Plage, und die meisten Menschen sind süchtig danach. Ich habe ein Handy, aber ich benutze es nie, außer auf Reisen oder bei Konferenzen.

Ich verstehe den Wert von Apps für die Navigation und dergleichen. Es könnte jedoch gut sein, zwei Handys zu haben. Das eine, das man zum Sprechen benutzt, sollte ein Klapphandy sein. Das andere kann selektiv für die Apps verwendet werden, die Sie benötigen.

Sprechen Sie auf persönlicher Ebene über diese Dinge, wann immer es möglich ist. Auch wenn es ziemlich schwierig ist, die Flutwelle des Statismus und Kollektivismus, die die Gesellschaft überspült, zurückzudrehen, sollte jeder tun, was er kann. Auf der Website LiveandLetLive.org, die von meinem Freund Marc Victor betrieben wird, finden Sie praktische Anregungen, was Sie tun können. Wir haben gerade einen Videocast aufgezeichnet, der meiner Meinung nach ziemlich gut ist. Er wird in Kürze veröffentlicht.

Ich fürchte, die USA und die meisten fortgeschrittenen Länder der Welt sind auf dem besten Weg, die schlimmsten Züge von George Orwells 1984 mit denen von Aldous Huxleys Brave New World zu verbinden.

