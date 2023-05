Durch das Schüren von Chaos und Gesetzlosigkeit haben die Globalisten eine Falle gestellt, die die Menschheit dazu verleiten wird, biometrische digitale IDs zu akzeptieren!

Durch das Schüren von Chaos und Gesetzlosigkeit an den Grenzen haben die Globalisten eine Falle gestellt, die die Menschheit dazu verleiten wird, biometrische digitale IDs zu akzeptieren, die alle Menschen überall markieren und verfolgen.

Es gibt ein altes Sprichwort: Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte zurückkommen und dich beißen.

Dafür gibt es in der Geschichte viele Beispiele, die uns zu denken geben sollten, wenn wir mit einer Krise konfrontiert sind, die Angst und Verwirrung hervorruft, in Zeiten, die unseren eigenen nicht unähnlich sind, wenn die Massen von denen, die die heiligen Hallen der Regierung bevölkern, Abhilfe verlangen. Viele unserer repressivsten Gesetze wurden auf diese Weise erlassen. Fallen Ihnen ein paar ein? Mir schon. Was ist mit dem USA Patriot Act und der Schaffung des Ministeriums für Heimatschutz nach dem 11. September 2001? Die Menschen bettelten und verlangten ein gewisses Maß an Sicherheit, und sie waren bereit, ihre grundlegendsten Rechte und Freiheiten im Austausch für dieses Sicherheitsversprechen an die Regierung abzugeben.

Man sieht das auch bei der Bildung. Die öffentlichen Schulen sind durch die jahrzehntelange Unterwanderung durch die Linke völlig zerstört worden, bis zu dem Punkt, an dem professionelle Pädagogen tatsächlich an einer teuflischen Form geistiger Trickserei teilnehmen, bei der gefährdete Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren dazu ermutigt werden, ihr Geschlecht infrage zu stellen. Jetzt, wo diese Schulen sicher am Abgrund stehen, können Sie darauf wetten, dass sie sich als nächstes die Privat- und Heimschulen vornehmen werden. Wie werden sie das tun? Durch etwas, das Konservative seit Jahrzehnten fordern – Schulwahl oder „Gutscheine“, bei denen die Steuergelder dem Schüler in die Schule folgen, die die Eltern wählen. Auf den ersten Blick hört sich das gut an. Schulwahl. Wer wäre nicht für die „Wahl“?

Aber wer staatliche Mittel in Anspruch nimmt, unterwirft sich den Regeln der Regierung. Schulische „Wahlfreiheit“ führt letztlich dazu, dass man überhaupt keine Wahl mehr hat, weil die Regierung als Verwalterin öffentlicher Steuergelder nun ein Monopol auf die Bildung besitzt – öffentlich und privat.

Vielleicht schreit heute kein anderes Thema mehr nach einer Analyse durch die Linse der Vorsicht vor dem, was man sich wünscht, als das der Einwanderung.

Es ist derzeit die größte Story in den Nachrichten, insbesondere in den konservativen Nachrichten. Unsere Regierung hat absichtlich eine Atmosphäre des totalen Chaos an der Grenze geschaffen, mit Zehntausenden von Männern im militärischen Alter, die über die Grenze in die USA oder auch in Europa strömen.

Die Konservativen sind darüber sehr aufgebracht, und das ist auch verständlich. Seit Jahren fordern sie den Bau einer Mauer an der Südgrenze. Das klingt wie eine logische Lösung.

Aber Mauern können sowohl dazu dienen, Menschen hereinzuholen als auch sie fernzuhalten. Ah, sagen Sie, aber das passiert doch nur in Ländern, die von totalitären Regimen regiert werden. Sie nehmen zu viel an, lieber Leser, wenn Sie denken, dass Amerika alles andere als eine aufkeimende Diktatur ist.

Dann haben Sie etwas, das sich E-verify nennt und bei dem alle Arbeitgeber gezwungen wären, elektronisch zu überprüfen, ob jeder, den sie einstellen, einen legalen Wohnsitz im Land hat. Das klingt wunderbar, und die Konservativen wollen das auch.

Es gibt nur ein paar kluge Konservative wie Thomas Massie, Republikaner aus Kentucky, die die Zeichen der Zeit erkennen, wenn es um E-Verify geht und wie es tatsächlich genutzt werden wird. Genau wie Homeland Security, der Patriot Act, die Schulwahl und die meisten Waffengesetze wird E-Verify gegen gesetzestreue Amerikaner eingesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus einem Artikel vom 9. Mai im Reason Magazine:

Die Republikaner im Repräsentantenhaus scharen sich um den Secure the Border Act of 2023, ein umfangreiches Gesetz zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen, das Ende dieser Woche zur Abstimmung gestellt wird. Das Gesetz würde den Bau der Grenzmauer wieder aufnehmen und versuchen, die von Trump eingeführte Politik des „Verbleibs in Mexiko“ zu kodifizieren, die von Migranten verlangte, ihre Gerichtstermine in Mexiko abzuwarten.

Der Gesetzentwurf würde sich jedoch nicht nur gegen Einwanderer ohne Papiere richten, wie der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.) betonte. Er twitterte, dass ein Abschnitt, der von den Arbeitgebern die Verwendung von E-Verify-Systemen zur Überprüfung des Staatsbürgerschaftsstatus von Arbeitnehmern verlangt, so wäre, als würde man der Regierung „den ultimativen Ein-/Ausschalter“ für die Beschäftigung geben.

„Ich werde NICHT dafür stimmen, dass JEDER Amerikaner die Erlaubnis von [Präsident Joe] Biden einholen muss, wenn er arbeiten will“, so Massie weiter. „Der Bundesregierung mehr Macht über SIE zu geben, ist ein Fehler“.

Massie hat Recht. Weitere Informationen zu E-Verify finden Sie unter The New Immigration Bill Is a Trojan Horse for E-Verify and Is a Threat to All Americans.

Dann kommt der Wählerbetrug. Das ist eine große Sache. Es ist schwer, einen Konservativen zu finden, der nicht für den Wählerausweis ist, um Nicht-Staatsbürger vom Wählen abzuhalten. Auf dem Papier ist das eine Idee, die Sinn ergibt. In Wirklichkeit ist die Wähleridentifizierung das Allheilmittel für unsere Probleme mit der Integrität der Wahlen, denn man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wählerbetrug macht sicherlich einen Teil des Problems aus, aber er verblasst im Vergleich zum Wahlbetrug. Amerika hat systemische Schwächen in seinem Wahlsystem, die nichts mit einzelnen Wählern zu tun haben, sondern damit, dass die Regierungen den gesamten Wahlprozess an private Unternehmen ausgelagert haben, die proprietäre Technologien verwenden, die niemand außerhalb dieser Unternehmen kontrolliert oder auch nur vollständig versteht. Solange das gesamte System nicht dorthin zurückgebracht wird, wo es verfassungsmäßig hingehört, nämlich auf die staatliche und lokale Ebene der öffentlich rechenschaftspflichtigen Regierungsbeamten, werden Sie das Problem der Wahlintegrität nicht lösen, unabhängig davon, von wem Sie die Vorlage eines Ausweises verlangen.

Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass all diese Probleme im Zusammenhang mit Ausweisen-Probleme an der Grenze, am Arbeitsplatz und in den Wahlkabinen – uns begleiten, und zwar nicht zufällig, sondern absichtlich. Daher können und werden sie durch die Forderung nach einem biometrischen digitalen Ausweis für alle Menschen gelöst.

Vergessen Sie nicht, dass Probleme im Zusammenhang mit Migration, Wahlen, ausländischen Arbeitnehmern und Auslandsreisen keine ausschließlich amerikanischen Probleme sind. Es handelt sich um globale Probleme. Ein globales Problem erfordert eine globale Lösung.

Und dann ist da noch das plötzlich gewaltige Problem der allgemeinen Übernahme der Welt durch künstliche Intelligenz. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum fast alle großen Befürworter des transhumanistischen, technokratischen Fortschritts – Leute wie Elon Musk, Yuval Noah Harari, Klaus Schwab und Googles sogenannter „Godfather“ der künstlichen Intelligenz, Geoffrey Hinton – plötzlich besorgt über die künstliche Intelligenz sind und „Warnungen“ über die schreckliche Bedrohung der Menschheit durch die künstliche Intelligenz aussprechen? Nachdem sie sich jahrelang für diese Technologien eingesetzt haben, sollen wir glauben, dass sie plötzlich ein Gewissen bekommen haben und nicht wollen, dass sie im wirklichen Leben angewendet werden? Ich bitte Sie.

Sie stellen uns eine Falle. Indem sie Angst davor schüren, dass ihre eigenen Erfindungen „in die falschen Hände geraten“, indem sie eine KI-Dystopie schaffen, in der niemand mehr unterscheiden kann, was echt und was gefälscht ist, in der jeder anfällig dafür ist, dass seine Identität gestohlen und seine Konten gehackt werden, können sie jetzt die Lösung präsentieren, die sie bereits in der Tasche haben.

Und diese Lösung ist ein globaler, biometrischer digitaler Ausweis für alle Menschen.

Sie werden ihn benötigen, um in die Wahlkabine zu gehen. Sie werden ihn benötigen, um Zugang zum Arbeitsplatz in einem Unternehmen zu erhalten. Man braucht ihn, um einen Führerschein zu machen, um öffentliche Verkehrsmittel und Flugreisen zu nutzen, um über Grenzen hinweg zu reisen, um Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erhalten, um staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen und sogar um sich ins Internet einzuloggen.

Sie werden uns mit demselben Refrain locken. Es wird „sicherer und bequemer“ sein, sich ihrem invasiven Kennzeichnungs- und Verfolgungssystem anzuschließen. Sie nutzen die psychologischen Techniken des „guten Polizisten“ und des „bösen Polizisten“, um mit unserer grundlegendsten menschlichen Angst zu spielen, der Angst, verletzt zu werden, um ihre eigene Verletzung unserer Privatsphäre, unseres Rechts, anonym und frei zu bleiben, zu verschleiern.

Im Wettlauf um die Digitalisierung der Menschheit mit diesen Markierungs- und Verfolgungsgeräten und für jedes neue „Upgrade“ im Streben nach mehr „Sicherheit“, ganz zu schweigen von Bequemlichkeit und Komfort, verlangen sie von uns, mehr von dem aufzugeben, was uns menschlich macht.

Die Technologieunternehmen konditionieren uns ständig für den nächsten Schritt, der uns dem Zeichen des Tieres näher bringt. Sie wollen unsere Augenscans, Gesichtsscans, Fingerabdrücke und andere eindeutige Identifikatoren, sogar unsere DNA. Sie wollen das alles besitzen.

Sehen Sie sich das Neueste von Google an, beschrieben von BiometricUpdate.com:

„Ab dem 3. Mai 2023 können Google-Nutzer ihre Konten mit Passkeys statt mit Passwörtern sichern, heißt es in einem Blogpost auf der Website des Unternehmens. Passkeys ermöglichen es den Nutzern, sich per Fingerabdruck oder Gesichtsbiometrie oder über eine Bildschirmsperre, wie z. B. eine lokale PIN, anzumelden.

„Im Einklang mit einem branchenweiten Trend zur Einführung von Passkeys wirbt das Unternehmen für Passkeys als schnellere, einfachere und sicherere Alternative zu bestehenden Anmeldeoptionen, einschließlich der Multi-Faktor-Authentifizierung“.

Der Artikel fährt fort und fügt hinzu:

„Die Verwendung von Passwörtern bürdet den Benutzern viel Verantwortung auf … Es kann schwierig sein, sichere Passwörter auszuwählen und sie sich für verschiedene Konten zu merken. Außerdem werden selbst die versiertesten Benutzer oft dazu verleitet, sie bei Phishing-Versuchen preiszugeben.

„Da ein Hauptschlüssel nur auf einem bestimmten Gerät existiert, wird bei der Anmeldung mit einem Hauptschlüssel überprüft, ob der Benutzer im Besitz des Geräts ist und die Fähigkeit hat, es zu entsperren. Dies verringert das Risiko, dass böswillige Akteure über Phishing oder Datenschutzverletzungen auf ein Passwort zugreifen können. Alle freigegebenen biometrischen Daten entsperren den Hauptschlüssel lokal und gehen nie über das Gerät hinaus.“

Erkennen Sie hier ein Muster? Es geht nur um den Zugang und darum, wer ihn kontrollieren kann. Sie wollen, dass Sie denken, Sie hätten die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten, aber sobald Sie sie ihnen geben, gehören sie ihnen. Und Eigentum bedeutet, dass sie damit machen können, was sie wollen, einschließlich des Verkaufs an andere.

Aber glauben Sie mir nicht. Besuchen Sie die Website der Vereinten Nationen und andere Websites, die von den Eliten des Establishments betrieben werden, wie z. B. das Weltwirtschaftsforum, und sehen Sie selbst, wie sehr sie die digitale ID als Antwort auf alle unsere Probleme des 21. Jahrhunderts propagieren.

Tatsächlich ist die Notwendigkeit eines globalen digitalen ID-Systems in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) fest verankert.

Es gibt 17 dieser SDGs, die von den Regierungen aller Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen unterstützt werden. Es ist schwer, ein einziges Fortune-1000-Unternehmen zu finden, das sich auf seiner Website nicht zu den Nachhaltigkeitszielen bekennt, um „den Planeten zu retten“.

Diese Ziele wurden 2015 von den Staatsoberhäuptern der Welt unterzeichnet. Barack Obama hat die USA auf diese Ziele verpflichtet, und kein Präsident seither, weder Trump noch Biden, hat Obamas politische Erklärung zur Erreichung dieser Ziele bis 2030, das nur noch sieben Jahre entfernt ist, widerrufen.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen macht deutlich, dass ihre Ziele für alle gelten. Der zweite Grundsatz der Agenda lautet: „Niemanden zurücklassen“, heißt es auf der Website der Vereinten Nationen. Sie fragen uns nicht, ob wir in diese Agenda einbezogen werden wollen, sie gehen davon aus, dass wir es wollen, und erklären sie für erledigt. Erledigt. Punkt. Kein Mensch, keine Gemeinschaft wird in Ruhe gelassen werden. Sie kommen, um Sie zu holen, und sie wollen, dass Sie das wissen. Denn wie sollten sie den Planeten retten, wenn sie uns aus ihren Plänen aussteigen lassen?

Das UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 16 lautet: „Friedliche und integrative Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz verschaffen und wirksame, rechenschaftspflichtige und integrative Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.“

Das Schlüsselwort dabei ist Zugang. Wie erhält man Zugang zu der UN-Version von Gerechtigkeit und friedlicher Ruhe, die, wie die Vereinten Nationen erneut betonen, für alle gedacht ist? Der Ausgangspunkt für diesen Zugang ist die Vorlage Ihrer digitalen ID, eines QR-Codes. Dieser Code wird sich zunächst auf Ihrem Mobiltelefon befinden und schließlich, wenn wir dem Berater des Weltwirtschaftsforums, Yuval Harari, zuhören, „unter die Haut gehen“.

Wie genau es „unter die Haut“ gehen wird, ist noch offen. Wird es ein Chip in Ihrer Hand sein? Wird er mit einem Impfstoff injiziert werden? Das bleibt abzuwarten.

Aber der Rahmen ist bereits abgesteckt. Die Vereinten Nationen haben in ihrem Ziel Nr. 16 eine Liste von 12 „Zielen“ aufgestellt. Diese Ziele reichen von der Verringerung der Kriminalität und des Terrorismus über die Beseitigung von Korruption, Waffen- und Kinderhandel bis hin zur „Ausweitung und Stärkung der Weltordnungspolitik“.

Ziel 16, Zielvorgabe 9 (Ziel 16.9) besagt: „Bis 2030 eine legale Identität für alle schaffen, einschließlich der Registrierung der Geburt“.

Biometric Update klärt auf, was die Vereinten Nationen mit „legaler Identität für alle“ meinen, wenn es heißt:

Unsere täglichen Biometrie-Updates … untersuchen ein breites Spektrum an Modalitäten und Methoden, von Fingerabdruck-, Stimm-, Iris- und Gesichtserkennung bis zu Spitzentechnologien wie DNA-Analyse und Gangerkennung, verwandten Identifizierungsinstrumenten wie Verhaltensbiometrie und nicht-biometrischen Identifizierungsmethoden wie Identitätsdokumentenprüfung und Telefonforensik. Unsere Berichterstattung berührt alle Anwendungen und Themen, die in diesem Sektor behandelt werden, einschließlich nationaler Sicherheit, mobiler Identität und Grenzkontrolle, mit besonderem Schwerpunkt auf dem UN-Ziel 16.9 für nachhaltige Entwicklung, das eine universelle digitale Identifizierung vorsieht, und der ID4Africa-Bewegung.

Wir sehen also, dass es buchstäblich nichts über uns als Menschen gibt, was das Establishment der globalistischen Eliten nicht will: „Fingerabdruck-, Stimm-, Iris- und Gesichtserkennung … DNA-Analyse und Gangerkennung.“ Sie möchten das alles. Und sie wollen es digitalisiert haben, d.h. es steht ihnen sofort in Echtzeit zur Verfügung und kann in einer zentralen Datenbank für immer gespeichert werden. Dann kann man damit seine Bewegungen kontrollieren, was man kauft, was man isst, einfach alles.

Auf Ziel 16.9 folgt Ziel 16.10, in dem es wiederum heißt, dass der „Zugang“ zu all den wunderbaren „Informationen“ und „Freiheiten“ sichergestellt werden muss, die sich daraus ergeben, dass man ein unbescholtener Bürger dieses neuen globalen digitalen Systems ist.

Die Versuchung für viele Konservative besteht darin, alles, was von der UNO kommt, als Stoff für Träumer abzutun. Das ist ein fataler Fehler.

Es gibt eine ganze Branche von Privatunternehmen, die weltweit entstanden und die darauf erpicht ist, den technologischen Apparat zur Verfügung zu stellen, der nicht nur die digitalen Ausweise erstellt, sondern sie auch zu einem weltweit anerkannten Standard zusammenfügt.

Soweit mir bekannt ist, gibt es in der Politik fast niemanden, der gegen dieses Kennzeichnungs- und Verfolgungssystem argumentiert. Es wird von beiden großen politischen Parteien in den USA unterstützt, ebenso wie von den Machthabern in Großbritannien, der EU, China, Russland und allen anderen Ländern. Wenn es einen weißen Ritter gibt, sehe ich ihn oder sie nicht am Horizont.

Vor kurzem wurde im US-Senat ein Gesetzentwurf zur Einführung einer digitalen ID für alle Amerikaner eingebracht. Kein Politiker, der eine nationale Plattform hat, spricht sich dagegen aus.

Donald Trump? Ron DeSantis? Mikey Pence? Nikii Haley? Würden sie eine digitale ID für alle Amerikaner unterstützen oder nicht? Was ist mit Ihren Kongressmitgliedern?

Kein Mitglied der Presse fragt diese Politiker, wie sie zu diesem Thema stehen, oder versucht, sie zu einer Stellungnahme zu bewegen.

Der neu gekrönte König Karl III., der mächtigste Monarch der Welt, hat seine gesamte Position auf die globale Verwirklichung der SDGs der Agenda 2030 der Vereinten Nationen gesetzt. Er spricht die ganze Zeit darüber. Er war auch das erste Staatsoberhaupt der Welt, das die Notwendigkeit eines „Great Reset“ und eines „Wiederaufbaus“ ankündigte – ein Mantra, das dann von führenden Politikern weltweit aufgegriffen wurde. Er spricht über die Notwendigkeit eines Neustarts in apokalyptischen Worten.

„Die Zeit ist buchstäblich abgelaufen“, sagte Charles auf der UN-Umweltkonferenz COP 26 im Jahr 2021. Hören Sie sich das unten an, etwa ab 2:20, wo er einen „fundamentalen wirtschaftlichen Übergang“ fordert. Um dies zu bewerkstelligen, sagt er, „benötigen wir eine riesige, militärische Kampagne, um die Stärke des globalen Privatsektors zu bekämpfen, mit Billionen zu seiner Verfügung“.

Zwei Untertanen und politische Verbündete von König Charles, der ehemalige Premierminister der britischen Labor Party, Tony Blair, und der konservative Abgeordnete Lord William Hague, erklärten kürzlich in einem Interview mit der BBC, dass für diesen globalen Übergang eine digitale ID für alle Menschen erforderlich ist.

Die G20-Staaten kündigten im November 2022 an, dass sie auf ein System digitaler Gesundheitspässe für alle Menschen hinarbeiten werden, bei dem sie ihre digitalen Papiere vorzeigen müssen, ohne die sie nicht in ein anderes Land reisen können. Sobald dies eingeführt ist, sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, dasselbe digitale Identifizierungssystem zu nutzen, um die Bewegungsfreiheit von Menschen außerhalb ihrer Region, ihrer Stadt oder innerhalb von, sagen wir, 15 Minuten Fußweg von ihrem Zuhause einzuschränken. Jetzt haben wir eine wirklich durchsetzbare 15-Minuten-Stadt, die von den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum seit Jahren unterstützt wird. Alles hängt von der digitalen ID ab.

Dieser Ausweis wird biometrische Informationen enthalten, die für jede Person einzigartig sind. Sie wird digital und speicherbar sein, durch einen QR-Code gekennzeichnet und für immer mehr Dinge im Leben erforderlich sein, bis Sie schließlich nicht mehr arbeiten, sich frei bewegen, kaufen oder verkaufen können, wenn Sie nicht nachweisen, dass Sie diesen Code auf Ihrem Telefon oder an Ihrer Person tragen.

Es kann nicht vermieden werden, dass jedes Mal, wenn die Regierung eine Lösung für ein Problem vorschlägt, diese immer mit weniger Freiheit für uns Menschen einhergeht.

Grenzmauern. E-Verify. Wähler-ID. Schulwahl. All das sind zweischneidige Schwerter. Sie werden uns als ausfallsichere Lösungen für reale Probleme verkauft, aber am Ende berauben sie uns unseres freien Willens und unserer Fähigkeit zu erfahren, was es bedeutet, ein vollwertiger Mensch zu sein.

In der Regel ist es der konservative Flügel der Bevölkerung, der am wenigsten bereit ist, größere Veränderungen, die von den Regierungen kommen, mitzutragen. Die Linken und die Gemäßigten sind extrem anpassungsfähig. Sie lassen sich treiben und machen mit, was auch immer in den Medien gesagt wird.

Die Konservativen hingegen sind in der Regel unabhängiger und neigen eher dazu, sich das kritische Denken auszutreiben. Die globalistischen Eliten wissen das. Um die Konservativen für Veränderungen zu gewinnen, die die Agenda der globalen Regierungsführung und Kontrolle vorantreiben, müssen sie den Schmerz gesellschaftlicher Probleme am eigenen Leib zu spüren bekommen. Terroranschläge, Pandemien, Kriege und wirtschaftliche Zusammenbrüche sind wunderbare Instrumente des Schmerzes.

Deshalb werden die Grenzen völlig verwüstet, die Gewaltkriminalität gerät außer Kontrolle, und Arbeitsplätze verschwinden wie Hotdogs bei einem dieser Faschingswettessen.

Das ist alles beabsichtigt. Damit Sie den Schmerz spüren.

Aber seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen.

Es wartet ein biometrischer, digitaler Ausweis mit Ihrem Namen und Ihrer Nummer darauf.

Es gibt eine Mauer, die darauf wartet, gebaut zu werden.

Es gibt eine Privatschule, die darauf wartet, die von der Regierung zugewiesenen Steuergelder für Ihr Kind zu nehmen.

Werden Sie in die Falle tappen?

Es ist eine Falle mit vielen Fallstricken. Die globale digitale ID wird auch mit dem neuen globalen digitalen Geldsystem verknüpft sein, das übrigens im Eiltempo eingeführt wird. Mehr als 100 Länder testen derzeit neue digitale, programmierbare Token, die je nach Gehorsam gegenüber dem System ein- und ausgeschaltet werden können.

Das Ziel ist die digitale Kennzeichnung und Überwachung aller Dinge, ob lebendig oder nicht. Wie Vieh wird man Sie treiben, bereit, in die gewünschte Richtung getrieben zu werden.

Die vollständige Digitalisierung der Menschheit. Ob die Globalisten unter der Führung von King Charles und anderen erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten, aber das ist das Ziel, und sie haben die reichsten und mächtigsten Personen und Organisationen der Welt gegen uns verbündet. Was sie nicht auf ihrer Seite haben, ist der Geist Gottes und seine Armee von Engelskräften. Und da dies im Kern eine geistliche Schlacht ist, wissen wir, wer daraus als Sieger hervorgehen wird.

Die Republikaner, mit Ausnahme einiger weniger wie Thomas Massie und vielleicht Rand Paul, werden alle diesen Marsch in die digitale Tyrannei unterstützen.

Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Sehr vorsichtig.