Ein Teilnehmer von Davos behauptet, dass „Klimawandel“ ohne eine globale „CO₂-Steuer“ nicht möglich ist

Ohne eine globale CO₂-Steuer könne die grüne Agenda nicht umgesetzt werden, sagte der saudische Finanzminister Mohammed Al-Jadaan in Davos.

Bei einer Podiumsdiskussion am WEF sagte Al-Jadaan, eine CO₂-Steuer sei der einzige Weg, um die Nachhaltigkeitsziele der UNO, die sogenannten SDGs, zu erreichen.

Die einzige realistische Lösung für den Klimawandel sei ein globales System von CO₂-Steuern.

