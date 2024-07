Externe Effekte: Chinas Industriepolitik senkt Energiekosten und CO₂-Emissionen weltweit

Das ist eines der nachdenklich stimmenden Artikel, die ich in letzter Zeit darüber gelesen habe, wie China seine Wirtschaft verwaltet und warum es letztlich mehr Wert für die Gesellschaft insgesamt schafft.

Im Wesentlichen argumentiert der Autor – der mysteriöse Han Feizi (ein Pseudonym) – dass der Westen die Wertschöpfung hauptsächlich durch die Länge der Rentabilität und die Marktkapitalisierung betrachtet, während China sie aus der Perspektive des Verbrauchers und der externen Effekte betrachtet.

Er erklärt dies anhand einiger Beispiele. Unter anderem Solarpanels, wobei er darauf hinweist, dass „Amerikas First Solar kürzlich das wertvollste Photovoltaikunternehmen wurde“, während „der erbitterte Wettbewerb in China die Margen zerstörte“.

Welches Land hat also mehr Wert in Bezug auf Solarpanels geschaffen? Nun, der Autor argumentiert, „die Tatsache, dass Chinas Photovoltaikunternehmen einander schlachten, indem sie die Welt mit billigen Solarpanels überschwemmen, ist prima facie ein Beweis für atemberaubenden politischen Erfolg und Wertschöpfung“.

Warum? Weil letztlich der Wert für die Gesellschaft darin besteht, viele Solarpanels zu sehr erschwinglichen Preisen zu haben, nicht Aktien mit einer Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung… Genauso wie „wir vom Metzger, Brauer und Bäcker Rindfleisch, Bier und Brot wollen, nicht, dass sie fabulös reiche Ladenbesitzer sind.“

Tatsächlich argumentiert der Autor, dass Mega-Cap-Bewertungen darauf hinweisen, dass etwas ernsthaft schiefgelaufen ist. Wollen wir wirklich Tech-Milliardäre oder wollen wir wirklich Technologie?

Das Gleiche gilt für Elektrofahrzeuge: Die USA enden mit Tesla, das eine Marktkapitalisierung von 788 Milliarden US-Dollar hat, während China mit einem riesigen Ökosystem von über 250 EV-Modellen zur Auswahl endet (der größte Akteur, BYD, hat eine Marktkapitalisierung von 93 Milliarden US-Dollar) in einem wahnsinnig wettbewerbsintensiven Umfeld. Letztlich verkaufen chinesische Unternehmen viel mehr Autos als Tesla, sie sind viel innovativer und, was noch wichtiger ist, wir enden in einer Situation, in der fast 60 % der in China verkauften Autos Elektrofahrzeuge sind, während es in den USA nur 7 % sind… Welches System hat also mehr „Wert“ geschaffen?

Wie „Han Feizi“ schalkhaft schreibt: „Dieser Autor denkt, dass verblüffte Fanboys besser daran tun würden, Elon Musk ein wenig weniger zu verehren und erschwinglichere Autos etwas mehr zu fordern, aber das ist nur meine Meinung.“

Und dann gibt es noch die externen Effekte, die der Autor zu Recht als die „bedeutenderen Ergebnisse der Industriepolitik“ in Bezug auf die Wertschöpfung bezeichnet.

Wenn es um Elektrofahrzeuge geht, umfassen die externen Effekte „die Abhängigkeit Chinas von Ölimporten zu verringern und die Partikel- und CO₂-Emissionen zu senken“. Und wenn es um niedrige Solarpanelpreise geht, umfassen sie „die erheblichen Senkung der Energiekosten für den globalen Süden mit massiven geopolitischen Auswirkungen“. Ist das keine Wertschöpfung? Natürlich ist es das, aber das wird nicht im EBITDA oder der Marktkapitalisierung eines Unternehmens erfasst…

Am Ende bringt uns dieses Stück zurück zu den grundlegenden Prinzipien: Was ist wirtschaftlicher Erfolg, was ist Wertschöpfung? Vielleicht, nur vielleicht, ist es der Ansatz, der die greifbaren Verbesserungen im Leben der Menschen liefert, anstatt Billionen-Dollar-Unternehmen und Milliardärs-CEOs.

Arnaud Bertrand Via X