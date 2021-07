Flugbegleiter sind hilflos gegenüber Passagieren die eine Maske verweigern

Israelische Passagiere haben eine Liste von Ausreden, warum sie keine Masken tragen – und Flugbegleiter können nichts dagegen tun. Ich müsste ein kompliziertes Formular ausfüllen – und selbst dann ist es nicht sicher, dass er eine Strafe bekommt.

Flugbegleiter aller israelischen Fluggesellschaften haben ihre Frustration darüber ausgedrückt, dass sie nicht in der Lage sind, die Coronavirus-Regeln auf dem Flug durchzusetzen, berichtete Israel Hayom.

Die Seite erwähnte auch die Beschwerden der Flugbegleiter über den langwierigen Prozess, der erforderlich ist, um Passagiere zu melden, die sich weigern, Masken zu tragen.

Dieses Problem betrifft nicht nur israelische Fluggesellschaften:

Ausländische Fluggesellschaften dürfen ebenfalls keine Bußgelder verhängen, aber einige von ihnen erlauben es den Flugbegleitern, die Namen der Passagiere aufzuschreiben, ihnen das Besteigen von Anschlussflügen zu verweigern, sie als problematisch für zukünftige Flüge zu markieren und so weiter.

G., ein Flugbegleiter bei einer israelischen Fluggesellschaft, sagte gegenüber Israel Hayom: „Es gibt nicht wenige Passagiere, die denken, sie seien schlauer als alle anderen. Sie sagen, dass sie geimpft wurden, dass sie keine Angst haben und dass sie nicht bereit sind, eine Maske zu tragen.“

„Wenn ich mich damit befassen will, muss ich einen Bericht ausfüllen, der vier Seiten lang ist. Das ist ein Bericht, in dem ich Zeugen befragen muss, die aussagen, dass der Passagier keine Maske getragen hat, seine Daten aufnehmen muss, lange Formulare ausfüllen muss, mindestens fünfzehn Minuten lang und manchmal noch länger, und erst dann reichen wir ihn bei der Zivilluftfahrtbehörde ein, und die entscheidet, ob der Bericht eingereicht wird.“

Es überrascht nicht, dass G. sagt, er habe „noch nicht von jemandem gehört, der danach eine Geldstrafe erhalten hat. Außerdem kenne ich keine Flugbegleiter, die dieses Formular bis zum Ende ausgefüllt haben, weil es sehr kompliziert und anstrengend ist. Ich habe auch aufgegeben, nachdem ich es versucht hatte, und einfach mittendrin aufgehört.

A., eine Flugbegleiterin bei einer anderen israelischen Gesellschaft, sagte: „Wenn es eine gewalttätige oder gefährliche Situation ist, dann kann der Pilot das Flugzeug landen, die Polizei rufen und die Sache hart angehen. Aber hier? Wegen einer Maske? Niemand wird das tun. Wenn es so wäre, dann würde die Polizei auf viele Flüge warten, die in Israel landen.“

Israel Hayom betonte, dass die Flugbegleiter, mit denen sie sprachen, eine gewisse Verbesserung in dieser Angelegenheit feststellten und sagten, dass die überwiegende Mehrheit der Passagiere Masken trägt. Allerdings, so sagten sie, gibt es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, in der der Prozentsatz der Maskenverweigerer sehr ausgeprägt ist: junge Leute, die in den Urlaub fliegen, ins Ausland und nach Eilat.