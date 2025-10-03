Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Geheimes Zusatzprotokoll?

Sigrid Petersen 

Am 27. 7. 2025 unterschrieben im Victoria-Albert Museum, Kensington, Großbritannien, Bundeskanzler Friedrich Merz und der Premier Großbritanniens Keir Starmer den Kensington-Vertrag über „Freundschaft und bilaterale Zusammenarbeit“.

Wie uns die Medien berichteten sollen „Deutschland und Großbritannien gesellschaftlich, wirtschaftlich und in Sicherheitsfragen näher zusammenrücken“. (sz) Erste Zwischenüberschrift in dem sz-Artikel ist: „Der Kensington-Vertrag soll Schülerreisen wieder vereinfachen“

Wie schön! Und wie lächerlich! 

Tatsächlich geht es in dem Vertrag schwerpunktmäßig um Sicherheit und Verteidigung. Denn der Russe steht auch vor Englands Toren. 

