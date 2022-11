Geldwäsche mit Immunität: Der Kontrollrahmen – Teil 1

Corey Lynn befasst sich eingehend mit Organisationen und Banken, die Immunitäten, Privilegien und Steuerbefreiungen genießen, und wie sie die Welt kontrollieren.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

76 Internationale Organisationen und Banken genießen Immunitäten, Vorrechte und Steuerbefreiungen

GAVI, Big Pharma und CERN genießen ähnliche Immunität

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich genießt souveräne Immunität, und einige dieser Immunitäten erstrecken sich auf ihre Mitglieder, d.h. 63 Zentralbanken und das Federal Reserve System, während sich andere Immunitäten auf „systemrelevante Institute“ erstrecken

Billionen von Steuergeldern und gedrucktem Geld sind durch diese Organisationen und Banken geflossen, ohne jegliche Transparenz oder Rechenschaftspflicht, während sie weiterhin ein globales Versklavungssystem aufbauen

Hunderte, wenn nicht Tausende von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen arbeiten mit und über diese Organisationen und Banken, von denen einige Vereinbarungen, NDAs und/oder Immunität durch Verlängerung haben

Eine Bande von Kriminellen hat sich vor einem Jahrhundert zusammengetan und beschlossen, die Welt zu besitzen, alle Macht zu besitzen, alles Geld zu schaffen und zu horten und jeden in einem ständigen Kreislauf zu halten, um sie zu täuschen.

Sie wollten die Welt nicht nur so gestalten, wie sie es für richtig hielten, sondern auch das ausgeklügeltste Versklavungssystem errichten, das diese Welt je gesehen hat – ein System, das ihnen volle Immunität gewährt, das ihnen erlaubt, völlig außerhalb des Gesetzes zu operieren, und sie wollten es tun, ohne dass es jemand merkt, bis es zu spät ist.

Diese selbsternannten „Herrscher“ halten sich für unantastbar, haben Dokumente erstellt, die dies belegen, und lachen die Menschheit aus, während die Menschen in Unkenntnis dieses ausgeklügelten Plans ihr Leben weiterleben.

Dies ist die Geschichte, die mit der Welt und mit jedem staatlichen Gesetzgeber geteilt werden muss, der sofort handeln sollte, um Unabhängigkeit vom Federal Reserve System und den Zentralbanken zu schaffen und unsere Verfassung und Finanzverwaltungsgesetze durchzusetzen, um die Souveränität auf staatlicher und lokaler Ebene zu schützen.

Dazu sollten Schritte gehören, um illegal gestohlene Gelder zurückzufordern, um aktuelle und künftige illegale Ausgaben unserer Steuergelder zu verhindern und um die Immunitätsprivilegien der Staaten zu beenden, die für systematische kriminelle Aktivitäten und Erpressung genutzt wurden. Sie stehen nicht über dem Gesetz, sondern operieren völlig außerhalb des Gesetzes.

Diese dualistische Welt, die sie geschaffen haben, geht weit über das hinaus, was sich die meisten vorstellen können. Es geht nicht so sehr darum, dass diese Individuen und Organisationen „über dem Gesetz“ stehen, sondern dass sie völlig außerhalb des Gesetzes agieren und sich selbst die Erlaubnis dazu durch Durchführungsverordnungen, Verträge und die Gründung der BIS erteilt haben. Die Struktur, die sie geschaffen haben, gleicht in gewisser Weise einem Pyramidensystem.

An der Spitze des Elfenbeinturms sitzt die BIZ, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die über souveräne Immunität verfügt. Bei der Durchführung spezifischer Aktivitäten im Rahmen der BIZ erstreckt sich diese Immunität auf ihre Mitglieder, die sich aus 63 globalen Zentralbanken und Währungsbehörden, dem Federal Reserve System sowie Versicherern und Zahlungsverkehrssystemen über ihre Tochtergesellschaft zusammensetzen, die die BIZ als „systemrelevante Institutionen“ betrachtet.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kommt es noch schlimmer. Die USA haben 76 öffentlichen internationalen Organisationen Immunitäten, Privilegien und Steuerbefreiungen gewährt, die bis ins Jahr 1946 zurückreichen, nur 10 Jahre, nachdem die BIZ ihre Immunitäten durch das Haager Übereinkommen von 1936 erweitert hatte. Ferner haben einige dieser Organisationen durch Verträge weitere Immunitäten erhalten.

Unterhalb dieser Ebene gibt es Hunderte von NRO, Unternehmen und Universitäten, die mit und über diese internationalen Organisationen arbeiten und Immunitäten und Privilegien genießen – einige von ihnen haben Abkommen und NDAs unterzeichnet, anderen wurde Immunität durch Erweiterung gewährt.

Der Vorgang ist ganz einfach. Das Geld wird im Wesentlichen über die Organisationen und Banken gewaschen, die kaum Transparenz oder Rechenschaftspflicht haben und über mehrere Länder verteilt sind, was die Sache sehr viel erleichtert.

Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu den Immunitäten, die diese Banken und Organisationen genießen, genießt auch Bill Gates‘ GAVI Immunitäten und Privilegien. Natürlich ist die Weltbank im Vorstand vertreten, verwaltet die Finanzen und ist der Treuhänder, der umfangreiche Immunitäten und Privilegien gegenüber allen fünf Zweigen der Weltbankgruppe genießt.

Zusammen mit der Freigabe der Haftung für die Pharmaindustrie bei Impfstoffen ist dies ein Rezept für eine Katastrophe. Sogar das CERN genießt internationale Immunität, unabhängig von den in diesem Bericht enthaltenen Listen.

Am unteren Ende dieser Pyramide stehen Zivilisten, die Steuern zahlen, sich an eine Reihe von Gesetzen halten, mit denen sich die anderen nie befassen müssen, und die naiv geglaubt haben, dass diese Organisationen und Banken in ihrem besten Interesse handeln, während sie Billionen von Dollar verprassen, um ein System der Versklavung von Menschen aufzubauen, und Big Gov sie mit Steuergeldern versorgt. Auf diese Weise haben sie es so lange geschafft, ohne Angst oder Gewissen zu handeln.

Was bei diesen speziellen Organisationen wichtig ist, ist die Tatsache, dass sie fast alle Branchen abdecken. Mit anderen Worten: Diejenigen, die hinter diesen Organisationen und Banken stehen, sind die zukünftigen Herrscher der Welt, wenn sie nicht aufgehalten werden. Ihr Rahmen ist bereits vorhanden.

Was muss getan werden, um diese Bande von kriminellen Charakteren zu stoppen, die sich ausgedacht haben, wie sie außerhalb des Systems besondere Privilegien für sich selbst schaffen können, ein paar Papiere unterschrieben und erklärt haben, dass sie Immunität haben, um das hart verdiente Geld der Menschen zu stehlen?

Gesetz über die Immunitäten internationaler Organisationen (IOIA) vom 29. Dezember 1945

Fast unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedete der Kongress den International Organizations Immunities Act, der am 29. Dezember 1945 in Kraft trat. Damit wurden Immunitäten, Vorrechte und Steuerbefreiungen für internationale Organisationen eingeführt, die nach den Regeln des Völkerrechts nicht als internationale Organisationen gelten, wie der Globale Fonds.

Was definiert eine qualifizierte „internationale Organisation“? Im IOIA heißt es: „Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Begriff „internationale Organisation“ eine öffentliche internationale Organisation, an der die Vereinigten Staaten gemäß einem Vertrag oder aufgrund eines Gesetzes des Kongresses, das eine solche Beteiligung genehmigt oder Mittel für eine solche Beteiligung bereitstellt, beteiligt sind …“

Nach der Verabschiedung des IOIA wurde der Präsident ermächtigt, internationalen Organisationen diese Privilegien per Erlass zu gewähren. Der Präsident hat auch die Befugnis, die Benennung an Bedingungen zu knüpfen, einzuschränken oder zu widerrufen. Es gab zwar einige wenige Organisationen, die eingeschränkte Privilegien erhielten, aber es scheint keine gegeben zu haben, die widerrufen wurden, mit Ausnahme von Organisationen, die sich auflösten.

Allerdings gewährte Präsident Ronald Reagan 1983 Interpol zusätzliche Immunität vor Gerichtsverfahren und Strafverfolgung, und 2009 gewährte Präsident Barack Obama weitere Vorteile.

Im IOIA heißt es: „Internationale Organisationen … genießen die gleiche Immunität vor Klagen und jeder Form der gerichtlichen Verfolgung wie ausländische Regierungen, es sei denn, diese Organisationen können ausdrücklich auf ihre Immunität verzichten.“ Damit erhielten sie absolute Immunität. 1976 wurde der Foreign Sovereign Immunities Act (Gesetz über die Immunität ausländischer Staaten) verabschiedet, der einige Einschränkungen der Immunität vorsah, aber das IOIA schien in dieser Frage vage zu bleiben.

Wenn es um Immunitäten und Vorrechte geht, gibt es Länder, die sie internationalen Organisationen nach ihren eigenen Kriterien und Regeln gewähren, es gibt Sitzabkommen, die zusätzliche Immunitäten und Vorrechte vorsehen, und es gibt internationale Verträge, die ebenfalls Immunitäten und Vorrechte gewähren.

Eine einzelne Organisation kann eine, zwei oder alle drei gleichzeitig haben. Der Globale Fonds beispielsweise genießt die Vorrechte der USA und internationale Verträge mit mehreren Ländern, während er in der Schweiz zusätzliche Immunitäten genießt, einschließlich eines Abkommens mit dem Hauptsitz. Mit anderen Worten: Sie sind bis zum Äußersten geschützt.

Immunitäten, Vorrechte und Steuerbefreiungen, die durch den IOIA-Status gewährt werden

In diesem Gesetz und in den Verträgen heißt es oft „sofern die Immunität nicht aufgehoben wird“. Damit ist gemeint, dass die internen Leiter der Organisation entscheiden, ob sie die Immunität aufheben wollen, damit ein bestimmter Rechtsfall vor Gericht verhandelt werden kann, ohne dass die Organisation ihren internen Rat für derartige Debatten oder rechtliche Schritte einsetzt.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine Organisation ihre Immunität aufhebt, um Streitigkeiten selbst zu regeln, es sei denn, es geschieht etwas so Ungeheuerliches wie der Mord eines Mitarbeiters an einem anderen Mitarbeiter.

Dies ist eine kurze Zusammenfassung ihrer Fähigkeit, außerhalb des Gesetzes zu operieren. Die vollständige Fassung des IOIA kann im Detail über das ursprüngliche Gesetz, das an der Yale Law School unterzeichnet wurde, eingesehen werden, oder für weitere Hintergrundinformationen besuchen Sie Wikipedia.

Internationale Organisationen, ihr Eigentum und ihre Guthaben, wo immer sie sich befinden und in wessen Besitz sie sich befinden, genießen dieselbe Immunität von Klagen und jeder Form von Gerichtsverfahren wie ausländische Regierungen, es sei denn, die Organisation verzichtet auf ihre Immunität.

Immunität von der Durchsuchung und Beschlagnahme von Eigentum und Vermögenswerten, unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie sich befinden

Archive sind unantastbar

Befreiung von Vermögenssteuern, Steuern auf das Finanzamt, Kommunikationssteuern, Steuern auf die Beförderung von Personen oder Sachen, Zöllen und Steuern

Zulassung von Beamten und Angestellten sowie deren Familienangehörigen ohne Zollkontrolle

Beamte und Angestellte sind von Gerichtsverfahren oder anderen rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit befreit

Arbeitnehmer sind von der Einkommensteuer befreit, wenn sie keine US-Bürger sind oder sowohl US-Bürger als auch Bürger des Commonwealth der Philippinen sind

Amtsträger und Angestellte der internationalen Organisation sowie deren unmittelbare Familienangehörige, die keine Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten sind, benötigen keine Ausländerregistrierung, keine Abnahme von Fingerabdrücken und keine Registrierung ausländischer Vertreter

Wenn der Außenminister feststellt, dass die weitere Anwesenheit einer Person einer internationalen Organisation in den Vereinigten Staaten nicht mehr wünschenswert ist, oder wenn der Außenminister die Vorrechte, Befreiungen und Immunitäten der internationalen Organisation selbst aufheben möchte, ist er dazu befugt

76 Internationale Organisationen mit Immunitäten und Vorrechten

Die nachstehende Liste ist in der Reihenfolge aufgeführt, in der die Immunitäten erstmals an diese Organisationen vergeben wurden. Wie jeder sehen kann, war Truman mit 20 Ernennungen maßgeblich an der Einführung beteiligt, und Bill Clinton steht an zweiter Stelle. Seit Präsident Truman hat jeder Präsident, mit Ausnahme von Präsident Trump und Biden, Immunitäten für verschiedene Organisationen gewährt.

Dies ist eine umfassende Liste, die die Organisation, das Gründungsdatum, den Hauptsitz, die Daten, an denen sie Immunität erhielten und von wem, sowie die entsprechenden Nummern der Durchführungsverordnungen enthält, die sorgfältig überprüft wurden. Beachten Sie auch, dass einige dieser Organisationen Verträge haben, die ihnen zusätzliche Immunitäten und Privilegien gewähren, wie die UNO. Hierauf wird in Teil 2 näher eingegangen.

Organisation Amerikanischer Staaten (früher: Panamerikanische Union)

Gegründet: 1890 (die Charta wurde offiziell am 30. April 1948 erstellt)

Hauptsitz: Washington D.C.

Status der IOIA: EO 9698 am 19. Februar 1946 von Harry S. Truman und EO 10533 am 3. Juni 1954 von Dwight D. Eisenhower

Internationale Arbeitsorganisation (gegründet im Rahmen des Völkerbundes, jetzt Teil der UN)

Gegründet: Oktober, 1919

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 9698 am 19. Februar 1946 – Harry S. Truman

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

Gegründet: 16. Oktober 1945

Hauptsitz: Rom, Italien

IOIA-Status: EO 9698 am 19. Februar 1946 – Harry S. Truman

Vereinte Nationen

Gegründet: Oktober 24, 1945

Hauptsitz: New York

IOIA-Status: EO 9698 am 19. Februar 1946 – Harry S. Truman

Panamerikanische Gesundheitsorganisation (ehemals Panamerikanisches Sanitärbüro)

Gegründet: 2. Dezember 1902

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 9751 am 11. Juli 1946 und EO 10025 am 30. Dezember 1948 von Harry S. Truman, und EO 10864 am 18. Februar 1960 von Dwight D. Eisenhower

Inter-Amerikanisches Statistisches Institut

Gegründet: 12. Mai 1940

Hauptsitz: Washington, D.C.

Status des IOIA: EO 9751 am 11. Juli 1946 und EO 10025 am 30. Dezember 1948 von Harry S. Truman, und EO 10864 am 18. Februar 1960 von Dwight D. Eisenhower

Interamerikanisches Institut für Zusammenarbeit in der Landwirtschaft (früher Interamerikanisches Institut für Agrarwissenschaften)

Gegründet: 1942

Hauptsitz: San Jose, Costa Rica

Status des IOIA: EO 9751 am 11. Juli 1946 – Harry S. Truman

Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)

Gegründet: Juli 1944 (Eröffnung am 25. Juni 1946)

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 9751 am 11. Juli 1946 – Harry S. Truman

Internationaler Währungsfonds (UN)

Gegründet: Juli 1944

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 9751 am 11. Juli 1946 – Harry S. Truman

Internationaler Beratender Ausschuss für Weizen (Internationaler Weizenrat)

Gegründet: 1933

Hauptsitz: London, England

IOIA-Status: EO 9823 vom 24. Januar 1947 – Harry S. Truman

Internationale Fernmeldeunion (ehemals Internationale Telegrafenunion, jetzt unter UN)

Gegründet: 17. Mai 1865

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 9863 am 31. Mai 1947 – Harry S. Truman

Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) – UN

Gegründet: 16. November 1945

Hauptsitz: Paris, Frankreich

IOIA-Status: EO 9863 am 31. Mai 1947 – Harry S. Truman

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (UN)

Gegründet: 4. April 1947

Hauptsitz: Montreal, Kanada

Status der IOIA: EO 9863 am 31. Mai 1947 – Harry S. Truman

Internationaler Beratungsausschuss für Baumwolle

Gegründet: 1939

Hauptsitz: Washington DC

IOIA-Status: EO 9911 am 19. Dezember 1947 – Harry S. Truman

Internationale Gemischte Kommission – Vereinigte Staaten und Kanada

Gegründet: 1909

Hauptsitz: Ottawa, ON und Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 9972 am 25. Juni 1948 – Harry S. Truman

Weltgesundheitsorganisation (UN)

Gegründet: 7. April 1948

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 10025 am 30. Dezember 1948 – Harry S. Truman

Pazifische Gemeinschaft (ehemals Kommission für den Südpazifik)

Gegründet: 1947

Hauptsitz: Noumea, Neukaledonien

IOIA-Status: EO 10086 am 25. November 1949 – Harry S. Truman

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) – (ehemals Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit)

Gegründet: 16. April 1948 (geändert in OECD am 30. September 1961)

Hauptsitz: Paris, Frankreich

IOIA-Status: EO 10133 am 27. Juni 1950 – Harry S. Truman

Interamerikanischer Verteidigungsausschuss

Gegründet: Januar, 1942

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 10228 am 26. März 1951 – Harry S. Truman

Internationale Organisation für Migration (ehemals Provisorischer Zwischenstaatlicher Ausschuss für die Freizügigkeit von Migranten für Europa und Zwischenstaatlicher Ausschuss für europäische Migration)

Gegründet: 6. Dezember 1951

Hauptsitz: Grand-Saconnex, Schweiz

IOIA-Status: EO 10335 am 28. März 1952 – Harry S. Truman

Internationale Finanz-Corporation (unter Weltbank)

Gegründet: 20. Juli 1956

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 10680 am 2. Oktober 1956 – Dwight D. Eisenhower

Weltpostverein (gegründet durch den Vertrag von Bern, jetzt unter der UNO)

Gegründet: 9. Oktober 1874

Hauptsitz: Bern, Schweiz

IOIA-Status: EO 10727 am 31. August 1957 – Dwight D. Eisenhower

Internationale Atomenergie-Organisation (UN)

Gegründet: 29. Juli 1957

Hauptsitz: Wien, Österreich

Status der IOIA: 10727 am 31. August 1957 – Dwight D. Eisenhower

Internationales Büro für Hydrographie

Gegründet: 21. Juni 1921

Hauptsitz: Monte Carlo, Monaco

IOIA-Status: EO 10769 vom 29. Mai 1958 – Dwight D. Eisenhower

Internationale Seeschifffahrtsorganisation (ehemals Zwischenstaatliche Beratende Seeschifffahrtsorganisation – UN)

Gegründet: 17. März 1958

Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich

IOIA-Status: EO 10795 am 13. Dezember 1958 – Dwight D. Eisenhower

Weltorganisation für Meteorologie (UN)

Gegründet: 23. März 1950

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 10676 am 1. September 1959 – Dwight D. Eisenhower

Inter-Amerikanische Entwicklungsbank

Gegründet: April 8, 1959

Hauptsitz: Washington, DC

Status der IOIA: EO 10873 am 8. April 1960 von Dwight D. Eisenhower und EO 11019 am 27. April 1962 von John F. Kennedy

Internationale Kommission für Pazifischen Heilbutt

Gegründet: 1923

Hauptsitz: Seattle, WA

IOIA-Status: EO 11059 am 23. Oktober 1962 – John F. Kennedy

Interamerikanische Kommission für tropischen Thunfisch

Gegründet: 1949

Hauptsitz: San Diego, CA

IOIA-Status: EO 11059 am 23. Oktober 1962 – John F. Kennedy

Kommission für die Fischerei in den Großen Seen

Gegründet: 1955

Hauptsitz: Ann Arbor, MI

IOIA-Status: EO 11059 am 23. Oktober 1962 – John F. Kennedy

Internationale Kaffeeorganisation (unter der Schirmherrschaft der UNO gegründet)

Gegründet: 1963

Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich

Status der IOIA: EO 11225 vom 22. Mai 1965 und EO 11449 von Lyndon B. Johnson

Asiatische Entwicklungsbank

Gegründet: 19. Dezember 1966

Hauptsitz: Mandaluyong, Philippinen

IOIA-Status: EO 11269 am 14. Februar 1966 und EO 11334 am 7. März 1967 von Lyndon B. Johnson

Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft

Gegründet: 1985

Hauptsitz: Washington, DC

IOIA-Status: EO 11269 am 14. Februar 1966 von Lyndon B. Johnson und EO 12567 am 2. Oktober 1986 von Ronald Reagan

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Gegründet: 1991

Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich

IOIA-Status: EO 11269 am 14. Februar 1966 von Lyndon B. Johnson und EO 12766 am 18. Juni 1991 von George H.W. Bush

Europäische Weltraumorganisation (ehemals Europäische Organisation für Weltraumforschung)

Gegründet: 1964

Hauptsitz: Paris Frankreich

IOIA-Status: EO 11318 am 5. Dezember 1966 und EO 11351 am 22. Mai 1967 von Lyndon B. Johnson, EO 11760 am 17. Januar 1974 von Richard Nixon und EO 12766 am 18. Juni 1991 von George H.W. Bush

Internationales Sekretariat für den Freiwilligendienst (ehemals Sekretariat des Internationalen Friedenskorps)

Gegründet: Januar, 1963

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 11363 am 20. Juli 1967 – Lyndon B. Johnson

Vereinigtes Internationales Büro für den Schutz des geistigen Eigentums (BIPRI)

Gegründet: 1893

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 11484 am 29. September 1969 – Richard Nixon

Weltzollorganisation (früher: Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens)

Gegründet: 26. Januar 1952

Hauptsitz: Brüssel, Belgien

IOIA-Status: EO 11596 am 5. Juni 1971 – Richard Nixon

Afrikanische Union (ehemals Organisation für Afrikanische Einheit)

Gegründet: 25. Mai 1963

Hauptsitz: Addis Abeba, Äthiopien

IOIA-Status: EO 11767 am 19. Februar 1974 von Richard Nixon und EO 13377 am 13. April 2005 von George W. Bush

Weltorganisation für geistiges Eigentum (UN)

Gegründet: 14. Juli 1967

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 11866 am 18. Juni 1975 – Gerald Ford

Internationale Entwicklungsorganisation (unter Weltbank)

Gegründet: 24. September 1960

Hauptsitz: Washington, D.C.

Status der IOIA: EO 11966 vom 19. Januar 1977 – Gerald Ford

Internationales Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (bei der Weltbank)

Gegründet: 4. Oktober 1966

Hauptsitz: Washington D.C.

IOIA-Status: EO 11966 vom 19. Januar 1977 – Gerald Ford

Internationales Zentrum für Düngemittelentwicklung

Gegründet: Oktober, 1974

Hauptsitz: Muscle Shoals, AL

IOIA-Status: EO 11977 vom 14. März 1977 – Jimmy Carter

Internationale Mobilfunksatelliten-Organisation

Gegründet: 16. Juli 1979

Hauptsitz: London, Vereinigtes Königreich

IOIA-Status: EO 12238 am 12. September 1980 – Jimmy Carter

Multinationale Truppe und Beobachter

Gegründet: 3. August 1981

Hauptquartier: Rom

IOIA-Status: EO 12359 am 12. April 1982 – Ronald Reagan

International Food Policy Research Institute – begrenzte Rechte

Gegründet: 5. März 1975

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 12359 vom 22. April 1982 – Ronald Reagan

Afrikanische Entwicklungsbank

Gegründet: 10. September 1964

Hauptsitz: Abidjan, Côte d’lvoire

IOIA-Status: EO 12403 vom 8. Februar 1983 – Ronald Reagan

Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL) – begrenzte Rechte

Gegründet: 7. September 1923

Hauptsitz: Lyon, Frankreich

IOIA-Status: EO 12425 am 16. Juni 1983 von Ronald Reagan, EO 12971 am 15. September 1995 von William J. Clinton und EO 13524 am 16. Dezember 2009 von Barack Obama

Internationale Grenz- und Wasserkommission – Vereinigte Staaten und Mexiko

Gegründet: 1. März 1889

Hauptsitz: El Paso, TX

IOIA-Status: EO 12467 am 2. März 1984 – Ronald Reagan

Welttourismusorganisation (UN)

Gegründet: 1975

Hauptsitz: Madrid, Spanien

IOIA-Status: EO 12508 vom 22. März 1985 – Ronald Reagan

Pazifische Lachskommission

Gegründet: 1937

Hauptsitz: Vancouver, Kanada

IOIA-Status: EO 12567 vom 2. Oktober 1986 – Ronald Reagan

Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung

Gegründet: 17. November 1966

Hauptsitz: Wien, Österreich

IOIA-Status: EO 12628 am 8. März 1988 – Ronald Reagan

Internationales Komitee vom Roten Kreuz

Gegründet: 17. Februar 1863

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 12643 vom 23. Juni 1988 – Ronald Reagan

Multilaterale Investitionsgarantie-Agentur (unter der Weltbank)

Gegründet: 1988

Hauptsitz: Washington, D.C.

IOIA-Status: EO 12467 vom 22. August 1988 – Ronald Reagan

Organisation für die Staaten der Ostkaribik

Gegründet: 1981

Hauptsitz: Castries, St. Lucia

IOIA-Status: EO 12669 vom 20. Februar 1989 – George H.W. Bush

Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (UN)

Gegründet: Dezember, 1977

Hauptsitz: Rom, Latium, Italien

IOIA-Status: EO 12732 am 31. Oktober 1990 – George H.W. Bush

Internationale Organisation für Entwicklungsrecht

Gegründet: 1. Januar 1983

Hauptsitz: Rom, Italien

IOIA-Status: EO 12842 vom 29. März 1993 – William J. Clinton

Kommission für anadrome Fische im Nordpazifik

Gegründet: 11. Februar 1992

Hauptsitz: Vancouver, BC, Kanada

IOIA-Status: EO 12895 vom 26. Januar 1994 – William J. Clinton

Organisation für Meeresforschung im Nordpazifik

Gegründet: März 24, 1992

Hauptsitz: Sidney, Kanada

IOIA-Status: EO 12894 vom 26. Januar 1994 – William J. Clinton

Kommission für Umweltkooperation an der Grenze

Gegründet: 1994

Hauptsitz: Ciudad Juarez, Mexiko

IOIA-Status: EO 12904 vom 16. März 1994 – William J. Clinton

Kommission für Umweltzusammenarbeit

Gegründet: 1994

Hauptsitz: Montreal, Kanada

IOIA-Status: EO 12904 vom 16. März 1994 – William J. Clinton

Nordamerikanische Entwicklungsbank

Gegründet: 1994

Hauptsitz: San Antonio, TX

IOIA-Status: EO 12904 vom 16. März 1994 – William J. Clinton

Binationale Stiftung für industrielle Forschung und Entwicklung Israel/Vereinigte Staaten

Gegründet: 1977

Hauptsitz: Israel

IOIA-Status: EO 12956 vom 13. März 1995 – William J. Clinton

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – begrenzte Rechte

Gegründet: 5. Oktober 1948

Hauptsitz: Gland, Schweiz

IOIA-Status: EO 12986 vom 18. Januar 1996 – William J. Clinton

Welthandelsorganisation

Gegründet: 1. Januar 1995

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 13042 vom 9. April 1997 – William J. Clinton

Organisation für das Verbot von Chemiewaffen

Gegründet: 29. April 1997

Hauptsitz: Den Haag, Niederlande

IOIA-Status: EO 13049 vom 11. Juni 1997 – William J. Clinton

Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong

Gegründet: 1986

Hauptsitz: Peking / New York

IOIA-Status: EO 13052 vom 30. Juni 1997 – William J. Clinton

Interparlamentarische Union

Gegründet: 1889

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 13097 vom 7. August 1998 – William J. Clinton

GRECO (Europarat in Bezug auf die Gruppe der Staaten gegen Korruption)

Gegründet: 1999

Hauptsitz: Europarat, Straßburg, Frankreich

IOIA-Status: EO 13240 vom 18. Dezember 2001 – George W. Bush

Europäische Zentralbank

Gegründet: 1. Juni 1998

Hauptsitz: Frankfurt, Deutschland

IOIA-Status: EO 13307 vom 29. Mai 2003 – George W. Bush

Afrikanischer Entwicklungsfonds

Gegründet: 10. September 1964

Hauptsitz: Tunis, Tunesien

IOIA-Status: EO 13377 vom 13. April 2005 – George W. Bush

Globaler Fonds (Bill & Melinda Gates, Jeffrey Sachs, Kofi Annan, Amir Attaran)

Gegründet: 28. Januar 2002

Hauptsitz: Genf, Schweiz

IOIA-Status: EO 13395 vom 13. Januar 2006 – George W. Bush

ITER Internationale Organisation für Fusionsenergie

Gegründet: Oktober 24, 2007

Hauptsitz: Saint-Paul-les-Durance, Frankreich

IOIA-Status: EO 13451 vom 19. November 2007 – George W. Bush

Büro des Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina und das Internationale Zivilbüro im Kosovo

Gegründet: 1995

Hauptsitz: Sarajewo, Bosnien und Herzegowina

IOIA-Status: EO 13568 vom 8. März 2011 – Barack Obama

Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA)

Gegründet: 26. Januar 2009

Hauptsitz: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

IOIA-Status: EO 13705 vom 3. September 2015 – Barack Obama

Weltorganisation für Tiergesundheit (ehemals Internationales Tierseuchenamt (OIE))

Gegründet: 25. Januar 1924

Hauptsitz: Paris, Frankreich

IOIA-Status: EO 13759 vom 12. Januar 2017 – Barack Obama

Seit Truman hat jeder Präsident einer Reihe von internationalen Organisationen Immunität gewährt, außer Präsident Trump und bisher Biden.

Weitere Organisationen mit Immunität aufgrund von Verträgen und/oder Gesetzen ohne Haftung

GAVI Die Impfstoff-Allianz

GAVI wurde im Jahr 2000 von der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet. Als Partner wurden UNICEF, die Weltbankgruppe und die WHO genannt. Ursprünglich war GAVI beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) angesiedelt, was bedeutete, dass GAVI durch diese Ansiedlung Immunitäten und Privilegien gewährt wurden.

Als UNICEF nicht mehr Gastgeber von GAVI war, wurde es eine Stiftung und eine internationale Institution nach Schweizer Recht und erhielt am 1. Januar 2009 in der Schweiz Vorrechte und Immunitäten, die denen der UNO entsprechen. Tatsächlich war GAVI die erste internationale Institution, die in der Schweiz nach dem neuen Gaststaatgesetz anerkannt wurde.

Ja, das ist dieselbe GAVI, die mit den weltweit meisten Ländern Verträge abgeschlossen hat, um bei der Einführung von Covid-Impfungen zu helfen, und dieselbe GAVI, die in den letzten zwei Jahrzehnten Milliarden an Finanzmitteln von der US-Regierung erhalten hat.

Als zusätzlichen Bonus haben die USA beschlossen, 2019 die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) zu gründen, um den privaten Sektor in den Bereichen Gesundheit, Energie, Telekommunikation und kritische Infrastruktur zu finanzieren. Erst im Mai dieses Jahres schlossen sich GAVI und DFC zusammen, um die COVAX Rapid Financing Facility einzurichten, mit der bis zu 1 Milliarde US-Dollar für weitere Covid-Impfungen zur Verfügung gestellt werden.

Die Weltbank, deren Zweigstellen alle unverschämte Immunitäten und Privilegien genießen, ist zufälligerweise der Treuhänder von GAVI, verwaltet deren Finanzen und hat mehrere Sitze im Vorstand.

Der Globale Fonds wurde im Jahr 2000 von Bill und Melinda Gates, Kofi Annan, Amir Attaran und Jeffrey Sachs gegründet und im Jahr 2002 ins Leben gerufen. Sie betrieben ein ähnliches System. Auch sie wurden als Stiftung nach Schweizer Recht gegründet. In einer Vereinbarung mit der WHO, die ein Sekretariat für den Globalen Fonds bereitstellte, weitete sie die Immunitäten und Vorrechte der WHO auf den Globalen Fonds aus.

Zur gleichen Zeit, als GAVI in der Schweiz Vorrechte und Immunitäten erhielt, beendete der Globale Fonds am gleichen Tag sein Abkommen mit der WHO. Wie aus der obigen Liste hervorgeht, erhielt der Globale Fonds bereits Immunitäten und Vorrechte von den USA und hatte sie auch von der Schweiz erhalten. Es dauerte nicht lange, bis sie andere Länder davon überzeugen konnten, ihnen ähnliche Immunitäten zu gewähren.

Sie sind nicht die einzigen, die von den erweiterten Immunitäten profitiert haben. Viel mehr dazu in Teil 2.

Big Pharma

Wie in Corey’s Digs Bericht über Masern, Superhirne und Millionen berichtet, wurde Big Pharma 1986, als das Vaccine Injury Compensation Program geschaffen wurde, volle Immunität gegen Klagen wegen Verletzungen und Todesfällen infolge von Impfstoffen gewährt.

Nur um das klarzustellen: Alle großen Pharmakonzerne, GAVI, die WHO, alle fünf Arme der Weltbank und der Globale Fonds genießen Immunität. Glaubt irgendjemand, dass sie über 1,6 Millionen Fälle von Impfverletzungen und Todesfällen, die VAERS seit 1986 gemeldet wurden, besorgt sind, wenn keiner von ihnen zur Verantwortung gezogen wird und die Steuergelder jeden auszahlen, der eine minimale Entschädigung erhält?

Vergessen Sie nicht, dass die meisten von ihnen diese Immunität auf internationaler Ebene genießen. Und die Leute wundern sich, warum sie furchtlos herumlaufen, während sie ihre Ziele zur „Bevölkerungskontrolle“ ausbauen.

CERN: Die Europäische Organisation für Kernforschung

Die 1954 gegründete CERN-Wissenschaftler mit Sitz im Schweizer Kanton Genf möchten herausfinden, „woraus das Universum besteht und wie es funktioniert“. Während sie ihren 17 Meilen (ca. 27 km) langen Hadron Collider in Betrieb nehmen, um Teilchen zu untersuchen und die dunkle Materie zu erforschen und mit unglaublich bizarren satanischen Ritualen feiern, genießen auch sie Immunität und Privilegien.

„Das Protokoll erkennt … die Fähigkeit der Organisation an, Verträge zu schließen, bewegliches und unbewegliches Eigentum zu erwerben und zu veräußern und sich an Gerichtsverfahren zu beteiligen … Die neue Anerkennung bedeutet unter anderem, dass unser Pensionsfonds – der ein integraler Bestandteil des CERN ohne eigenen Rechtsstatus ist – nun in Anlagegeschäfte auf Märkten einsteigen kann, die zuvor schwer zugänglich waren.“ – Eva-Maria Groniger-Voss, Rechtsberaterin des CERN

Seit März 2004 genießt das CERN zusätzliche Immunitäten, wenn es außerhalb seiner Sitzstaaten Schweiz und Frankreich tätig ist, gegenüber den anderen Mitgliedsstaaten seiner Organisation.

Das CERN arbeitet mit 23 Mitgliedsstaaten zusammen, weitere Staaten haben Beobachterstatus und eine große Anzahl von Nicht-Mitgliedsstaaten haben internationale Kooperationsabkommen mit dem CERN. Der Russischen Föderation wurde am 8. März 2022 der Beobachterstatus und der Status eines Nichtmitglieds entzogen.

Das Protokoll gewährt ihnen auch Immunität von der Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichte. Natürlich muss das Personal, das Ansprüche gegen die Organisation hat, diese bei der Internationalen Arbeitsorganisation geltend machen, die ebenfalls den Status der internationalen Immunität besitzt. Die Immunität von der Gerichtsbarkeit wird auch auf das Personal ausgedehnt und befreit es und seine Familienangehörigen von Einkommenssteuer- und Einwanderungsbeschränkungen. Das CERN hat über 9.000 Wissenschaftler.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ): Immunität und mehr

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wurde 1930 in Basel, Schweiz, gegründet. Sie ist eine internationale Finanzinstitution im Besitz der Zentralbanken und dient als Bank für die Zentralbanken sowie als Agent oder Treuhänder bei internationalen Finanztransaktionen. Sie setzt sich aus Mitgliedern von Zentralbanken und Währungsbehörden zusammen, darunter auch dem Board of Governors des Federal Reserve System.

Die BIZ wird von einem Verwaltungsrat geleitet. Jerome H. Powell ist Mitglied des Verwaltungsrats. Die BIZ genießt staatliche Immunität, und laut ihrer Website erstrecken sich einige dieser Immunitäten nicht nur auf BIZ-Mitglieder im Rahmen bestimmter Tätigkeiten, sondern auch auf „systemrelevante Institute“, was wahrscheinlich die Versicherer und Zahlungssysteme sind.

Derzeit gibt es 63 Mitgliedsbanken und Währungsbehörden sowie deren Tochtergesellschaften in der International Association of Deposit Insurers (IADI). Sie verfügen auch über Innovationszentren für CBDCs.

In der Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der BIZ sind einige der Immunitäten wie folgt aufgeschlüsselt:

Artikel 12-15, 18: Immunität für Mitglieder des Verwaltungsrats, leitende Angestellte, Bankpersonal, Vertreter von (Nicht-)Mitgliedsbanken und „Experten“, einschließlich der Unverletzlichkeit aller Unterlagen.

Artikel 24: Immunität der Räumlichkeiten.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass es absolut keine Transparenz, Rückverfolgbarkeit oder Rechenschaftspflicht darüber gibt, wohin Gelder verschoben werden.

Die Tatsache, dass sich einige dieser Immunitäten auf Mitglieder erstrecken und von der BIZ als „systemrelevante Institutionen“ bezeichnet werden, ist nicht überraschend. Unabhängig davon wissen wir aus der obigen Liste der internationalen Organisationen mit Immunität, dass die folgenden 13 Finanzinstitutionen Immunität gemäß dem Gesetz über die Immunität internationaler Organisationen genießen:

Afrikanische Entwicklungsbank

Afrikanischer Entwicklungsfonds

Asiatische Entwicklungsbank

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Europäische Zentralbank (auch bei der BIZ unter 63 Mitgliedsbanken aufgeführt)

Inter-Amerikanische Entwicklungsbank

Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)

Internationales Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (Teil der Weltbankgruppe)

Internationale Entwicklungsvereinigung (Teil der Weltbankgruppe)

Internationale Finanz-Corporation (Teil der Weltbankgruppe)

Internationaler Währungsfonds (UN)

Multilaterale Investitionsgarantie-Agentur (Teil der Weltbankgruppe)

Nordamerikanische Entwicklungsbank

Im Jahr 2005 wurde im Kongress der Gesetzentwurf H.R. 3269 eingebracht, um das Gesetz über die Immunität internationaler Organisationen zu ändern und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in das Gesetz aufzunehmen. Er passierte zwar das Repräsentantenhaus, schaffte es aber nie aus dem Senat.

Catherine Austin Fitts vom Solari Report, Patrick Wood und John Titus haben sich mit den Immunitäten der BIZ und der Zentralbanken und ihren bisherigen Erkenntnissen befasst, so dass wir ihre solide Arbeit zu diesem Thema nicht wiederholen wollen, sondern sie unten verlinkt haben. Dennoch gibt es ein paar zusätzliche Punkte, die im Hinblick auf einige wichtige zeitliche Elemente angeführt werden müssen.

Einige wichtige Zeitangaben als Referenz:

23. Dezember 1913

Die Federal Reserve wird gegründet

20. Januar 1930

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wird gegründet

1936

Das Haager Übereinkommen erweitert die Immunitäten der BIZ

Juli 1944

Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) wird gegründet

27. Dezember 1945

Elf europäische Länder unterzeichnen die Statuten der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)

29. Dezember 1945

Die USA unterzeichnen den „International Organizations Immunities Act“ (Gesetz über die Immunität internationaler Organisationen)

19. Februar 1946

Präsident Harry S. Truman begann, internationalen Organisationen, zu denen auch die fünf Zweigstellen der Weltbankgruppe und andere oben genannte Banken gehörten, Immunität zu gewähren.

September 1994

Die erste Sitzung des BIZ-Verwaltungsrats, nachdem die Federal Reserve schließlich Anteile am BIZ-System erworben hatte, gab den Startschuss für das weltweite Zentralbanksystem mit der BIZ an der Spitze.

September 1994

Die erste Sitzung des BIZ-Verwaltungsrats, nachdem die Federal Reserve schließlich Anteile am BIZ-System erworben hatte, gab den Startschuss für das weltweite Zentralbanksystem mit der BIZ an der Spitze

1, Oktober 1997

Aus dem Verteidigungsministerium und dem Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung der US-Bundesregierung verschwanden Gelder in großen Mengen, die sich bis zum Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 21 Billionen Dollar beliefen.

10. September 2000

Die BIZ schickt eine Mitteilung an ihre eingetragenen Aktionäre, in der sie diese über den Beschluss der BIZ informiert, das Recht auf den Besitz von BIZ-Aktien ausschließlich auf Zentralbanken zu beschränken. Darin werden Einzelheiten über den obligatorischen Rückkauf aller Aktien und die Änderungen der BIZ-Statuten mitgeteilt, die von der außerordentlichen Generalversammlung am 8. Januar 2001 verabschiedet werden sollen. Hinweis auf der Website der BIZ.

Mai 2002

Die BIZ gründet eine Tochtergesellschaft, die „International Association of Deposit Insurers“ (IADI), in der die „Federal Deposit Insurance Corporation“ (FDIC) zusammen mit 91 anderen Einlagenversicherern Mitglied ist. Das US-Finanzministerium, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sind einige der Partner der IADI.

22. August 2019

Das White Paper von „BlackRock“ zum Thema „Going Direct“ enthüllt, dass die Zentralbank Gelder direkt in die Hände von öffentlichen und privaten Geldgebern (d. h. Aktienanlegern) verschiebt und damit Geldwäsche betreibt. Durch diesen Plan wurden mehr als 5 Billionen Dollar in das US-Finanzsystem eingespeist. Im darauffolgenden Monat begann die US-Notenbank mit einem Rettungsprogramm für Repo-Kredite, indem sie sich direkt an die Handelshäuser an der Wall Street wandte, und im März 2020 beauftragte sie „BlackRock“ mit der Umsetzung des „Going Direct“-Plans.

Zum besseren Verständnis der Geschichte der BIZ, der Zentralbanken, der Immunitäten und der Bedeutung all dessen ist es ratsam, das Folgende anzuschauen und zu lesen:

All The Plenary’s Men, von John Titus

Die Eiserne Bank: Ist die souveräne Immunität der BIZ die geheime Zutat hinter dem globalen Coup? Teil 1

mit Catherine Austin Fitts und Patrick Wood

Die Eiserne Bank: Ist die souveräne Immunität der BIZ die geheime Zutat hinter dem globalen Coup? Teil 2

mit Catherine Austin Fitts und Patrick Wood

Schuldet die BIZ den USA 21 Billionen Dollar (oder Ihnen 65.000 Dollar)? von Catherine Austin Fitts

Fed-Immunität für Bankster, mit John Titus und Robert F. Kennedy Jr.

Der Turm von Basel, von Adam Lebor

Missing Money, Abschnitt des Solari-Reports mit Dokumenten, Artikeln und Videos

Mitglieder der BIZ: 63 Zentralbanken, Währungsbehörden und das Federal Reserve System:

Dies schließt nicht die Versicherer und die Gesellschaften für Zahlungssysteme mit ein.

Bank von Algerien

Zentralbank von Argentinien

Reservebank von Australien

Zentralbank der Republik Österreich

Nationalbank von Belgien

Zentralbank von Bosnien und Herzegowina

Zentralbank von Brasilien

Bulgarische Nationalbank

Bank von Kanada

Zentralbank von Chile

Volksbank von China

Zentralbank von Kolumbien

Kroatische Nationalbank

Tschechische Nationalbank

Danmarks Nationalbank (Dänemark)

Bank von Estland

Europäische Zentralbank

Bank von Finnland

Bank von Frankreich

Deutsche Bundesbank (Deutschland)

Bank von Griechenland

Hongkong Währungsbehörde

Magyar Nemzeti Bank (Ungarn)

Zentralbank von Island

Reserve Bank of India

Bank von Indonesien

Irische Zentralbank

Bank von Israel

Bank von Italien

Bank von Japan

Bank von Korea

Zentralbank von Kuwait

Bank von Lettland

Bank von Litauen

Zentralbank von Luxemburg

Zentralbank von Malaysia

Bank von Mexiko

Bank Al-Maghrib (Zentralbank von Marokko)

Niederländische Bank

Reserve Bank of New Zealand

Zentralbank von Norwegen

Nationalbank der Republik Nordmazedonien

Zentrale Reservebank von Peru

Bangko Sentral ng Pilipinas (Philippinen)

Narodowy Bank Polski (Polen)

Banco de Portugal

Nationalbank von Rumänien

Zentralbank der Russischen Föderation

Saudische Zentralbank

Nationalbank von Serbien

Monetary Authority von Singapur

Nationalbank der Slowakei

Bank von Slowenien

Südafrikanische Zentralbank

Bank von Spanien

Sveriges Riksbank (Schweden)

Schweizerische Nationalbank

Bank von Thailand

Zentralbank der Republik Türkiye

Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate

Bank von England

Board of Governors des Federal Reserve System (Vereinigte Staaten)

Staatsbank von Vietnam

Es ist Zeit, den Waschsalon zu schließen

Jetzt, da der Aha-Effekt eingetreten ist, sollten Sie sich überlegen, wie viele Tausende von NRO und Unternehmen mit und durch dieses riesige Feld der Immunität operiert haben, dieses unauffindbare und unkontrollierbare Land, das keine Grenzen kennt. In diesem Bereich gibt es keine Bürokratie – nur dystopische Fantasien, die sie erfüllen wollen, während sie die Fresser für ihre zukünftige Traumwelt aussortieren.

Stellen Sie sich vor, Sie würden mit dem Wissen durchs Leben gehen, dass Sie unantastbar sind, und stellen Sie sich die Euphorie vor, in die diese machthungrigen Menschen eintauchen. Verführt von der Dunkelheit und ohne Gewissen, treiben sie ihre Pläne weiter voran, während alle um ein Wunder beten.

Es handelt sich um Gruppen von Männern und Frauen, die einen Plan ausgeheckt haben, um die globale Kontrolle über das Geld der Welt zu übernehmen und es als Waffe gegen alle einzusetzen. Die Verschwörungen begannen vor einem Jahrhundert, und es ist längst an der Zeit, ihren Plan zu vereiteln.

Die John Birch Society hat kürzlich einige brillante Ideen veröffentlicht, wie man diese Tyrannei bekämpfen kann. Sie erklären, dass die Regierungen der Bundesstaaten verpflichtet sind, alle verfassungswidrigen Bundesgesetze für nichtig zu erklären, und zeigen zwei Wege auf, wie man dies in Bezug auf die Bundesausgaben erreichen kann.

1

Erlass eines Escrow-Gesetzes – Sie schlagen vor, dass die Gesetzgeber der Bundesstaaten ein „Gesetz über die Souveränität des Staates und die Bundessteuergelder“ erlassen, das als „Escrow“-Gesetz bekannt ist. Die Bundessteuern müssten in einen von der Landesregierung kontrollierten Sonderfonds fließen.

Nach der Berechnung der tatsächlichen verfassungsmäßigen Bundesausgaben würde der Staat nur diesen Prozentsatz der Mittel an die Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) überweisen. Die verbleibenden Mittel würden in staatliche Ausgaben fließen, die von Bundesmitteln abhängig sind, oder an die Steuerzahler zurückgegeben werden.

Sie weisen darauf hin, dass dies den Steuerzahlern eine beträchtliche Menge hart verdienten Geldes ersparen würde, da sie schätzen, dass 80 % der Bundesausgaben verfassungswidrig sind. Dies würde den Staat und die Bürger schützen und gleichzeitig die Bundesregierung in die Schranken weisen. Sie weisen auch darauf hin, dass dieser Gesetzesentwurf in den vergangenen Jahren in fünf Staaten eingebracht wurde, aber noch nicht in Kraft getreten ist, was gerade jetzt entscheidend ist, um die Oberhand zu gewinnen.

2

Nullify the Federal Reserve – Hier wird argumentiert, dass die Federal Reserve verfassungswidrig ist und ein Währungsmonopol geschaffen hat. Sie veranschaulichen, wie 42 Staaten Gesetze zur Abschaffung oder Einschränkung der Verkaufssteuern auf Edelmetalle erlassen haben, was ein großer Schritt in Richtung der Behandlung von Edelmetallen als gesetzliches Zahlungsmittel ist.

Oklahoma, Utah und Wyoming sind führend, indem sie die Gültigkeit von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel bekräftigen, um mit den Federal Reserve Notes zu konkurrieren. Texas eröffnete ein staatliches Edelmetalldepot, und Tennessee hat ein Gesetz erlassen, um die Einrichtung eines eigenen Depots zu prüfen.

„“

Dies sind große Schritte in die richtige Richtung, aber wie die John Birch Society betont, müssen die Regierungen der Bundesstaaten die Gold- und Silberklausel der Verfassung (Artikel I, Abschnitt 10) durchsetzen, die besagt, dass „kein Staat … irgendetwas anderes als Gold- und Silbermünzen zum Zahlungsmittel für Schulden machen darf“.

Das Fazit ist, dass die Staaten besser aufhören sollten, Finanzhilfen des Bundes anzunehmen, die sie an die Regeln und Bedingungen binden, die die Regierung an diese Gelder knüpft, und dass sie besser damit beginnen sollten, sie zur Rechenschaft zu ziehen, Verbindungen abzubrechen und ihre Verpflichtungen gegenüber den Menschen in ihrem Staat zu erfüllen, oder diese Diebe werden weiter gedeihen, bis sie jeden ausbluten lassen.

Die Menschen hingegen sollten besser damit beginnen, darauf zu achten, mit wem sie Geschäfte machen, wo sie Bankgeschäfte tätigen und Geld anlegen, warum es so wichtig ist, dass Bargeld nicht in ihr System gelangt, und warum jeder diese Informationen sofort an seine Gesetzgeber weitergeben muss. Billionen von Dollar sind von den Menschen über das Finanzamt und die Regierung direkt in deren Hände gelangt.

Dieser Kreislauf muss ein Ende haben. Die Sound Money Defense League ist eine gute Quelle für Informationen über staatliche Gesetze zu Edelmetallen und aktuelle Nachrichten und Einblicke in die finanziellen Bewegungen, die gemacht werden.

Dies ist ein Aufruf zum Handeln, und die Menschen müssen zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln, Maßnahmen zu ergreifen und diesem Versklavungsschema entgegenzutreten, dem alle zum Opfer gefallen sind. Es ist an der Zeit, die Türen dieses Waschsalons für immer zu schließen. Achten Sie auf Teil 2 dieser kritischen Informationen von Corey Lynn über die Wäschereiimmunität.

