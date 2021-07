Gesundheitsminister von Israel: Frühere COVID-Impfung sind unwirksam gegen „Delta“-Variante

Hochrangige Beamte des Gesundheitsministeriums präsentierten Daten, die auf einen Zusammenhang zwischen frühen Impfungen und Infektion mit der Delta-Variante hinweisen.

Das Gesundheitsministerium befürchtet, dass diejenigen, die früh gegen COVID geimpft wurden, zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht vor der Delta-Variante geschützt sind.

Yediot Aharonot berichtete, dass Dr. Arik Haas vor kurzem dem Gesundheitsministerium die aggregierten Daten über die wachsende Zahl von Delta-Varianten-Infektionen vorgelegt hat. Die Daten, die dem Epidemie-Behandlungsteam des Ministeriums vorgelegt wurden, zeigen, dass es eine wachsende Korrelation zwischen denjenigen, die früh geimpft wurden – normalerweise im Januar – und neuen Infektionen gibt.

Der Schutz vor schwerwiegenden Erkrankungen ist diesen Daten zufolge inzwischen aber immer noch gegeben.

Pfizer, der Hersteller der in Israel am häufigsten verwendeten COVID-Impfung, schrieb am Rande einer am Wochenende veröffentlichten Erklärung, dass die Daten aus Israel „mit der laufenden Analyse der Phase-3-Studie des Unternehmens übereinstimmen“ – was bedeutet, dass auch in Pfizers eigenen Studien Infektionen der vollständig Geimpften beobachtet wurden.

In seiner Ankündigung forderte Pfizer auch, eine dritte Impfung gegen COVID ernsthaft in Betracht zu ziehen. Die Ankündigung löste in den USA Empörung aus, und die Centers for Disease Control gaben eine Erklärung ab, in der sie versicherten, dass US-Bürger, die mit zwei Impfungen geimpft wurden, keine weitere benötigen.

Auch viele Forscher in Israel, die nicht mit dem Gesundheitsministerium verbunden sind, bezweifeln die vor hochrangigen Beamten des Gesundheitsministeriums geäußerte Schlussfolgerung.

Prof. Ran Blitzer, Leiter der Innovationsabteilung des Clalit Health Fund, schrieb als Antwort: „Ich habe noch keine überzeugenden Beweise dafür gesehen, dass man jemandem eine dritte Dosis geben sollte. Das Zitat, das die meisten Fälle von Impfungen in den Monaten Januar-Februar stattfanden, hilft nicht, da 80% der geimpften Israelis ihre erste Dosis in diesen Monaten erhielten.“