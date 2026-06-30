Google und Microsoft finanzieren eine rund um die Uhr einsatzbereite Blockchain-Überwachungssoftware zur Erfassung von CO₂-Emissionen und Stromverbrauch

Von The Winepress

„Wir brauchen neue Möglichkeiten, mit denen wir glaubwürdig nachverfolgen können, inwieweit die erzeugte CO₂-freie Strommenge dem Verbrauch entspricht.“

Der folgende Bericht wurde erstmals am 11. Juli 2022 auf winepressnews.com veröffentlicht.

Eine Blockchain-basierte Software zur CO₂-Bilanzierung von FlexiDAO hat kürzlich eine neue Finanzierungsrunde von Google und dem Climate Innovation Fund von Microsoft sowie von ihrem bisherigen Investor EIT Innoenergy, einer europäischen Accelerator-Organisation, erhalten.

Laut der Pressemitteilung des Unternehmens hat es kürzlich in einer von SET Ventures angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde 6,5 Millionen US-Dollar eingeworben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Microsoft und Google bereits zuvor Kunden seiner Cleantech-Technologie waren, um ihre Klimaziele bis 2030 zu erreichen, nun aber noch stärker in diese Technologie investiert haben. Das Unternehmen arbeitet zudem mit dem Förderprogramm „Forschung und Innovation“ der Europäischen Union zusammen.

Wir arbeiten an unserer Vision, die Beschaffung von CO₂-freier Energie rund um die Uhr zu einer weit verbreiteten Marktpraxis unter Einkäufern zu machen, um eine echte und vollständige Dekarbonisierung des Stromnetzes voranzutreiben. Zu dieser Vision gehört nicht nur eine Zertifizierung der 24/7-Beschaffung, sondern auch die Entwicklung einfacher Lösungen, die jeder Unternehmensabnehmer bereits heute umsetzen kann, um den Weg zur 24/7-Beschaffung einzuschlagen, ohne seine bestehenden Nachhaltigkeitsziele zu beeinträchtigen, die oft auf den sogenannten „volumetrischen Energiezielen“ (Anteil erneuerbarer Energien in %) basieren. Die Arbeit innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen und Zertifikate – wie GOs, IRECs, RECs usw. – ist für uns von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund arbeiten wir mit EnergyTag und seinen Mitgliedern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Nachverfolgungssysteme für detaillierte Zertifikate den bestehenden Vorschriften entsprechen und den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden. Die neuen Paradigmen der 24/7-Beschaffung CO₂-freier Energie und ihrer detaillierten Zertifizierung müssen unter Berücksichtigung der großartigen Arbeit der letzten 20 Jahre entwickelt werden und die bestehenden Systeme verbessern.

Mit dieser neuen Finanzierung möchte FlexiDAO seine Dienstleistungen für mehr Unternehmen und Länder optimieren, um eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten, indem „Strom von der Erzeugung bis zum Verbrauch zertifiziert und nachverfolgt wird, um glaubwürdige und überprüfbare Angaben zum CO₂-Fußabdruck zu ermöglichen – und zwar zu jeder Stunde des Tages“.

Darüber hinaus schrieb das Unternehmen: „Durch die stündliche Erfassung der Übereinstimmung zwischen Energieverbrauch und eingekaufter grüner Energie können FlexiDAO-Kunden ihre Fortschritte auf dem Weg zu ihren Netto-Null-Zielen überprüfen. Stromanbieter können die Kundenbindung stärken, indem sie transparentere Informationen über den CO₂-Fußabdruck ihres Stroms bereitstellen. Auf die gesamte Wirtschaft ausgeweitet, werden diese Transparenz und Rechenschaftspflicht den Ausbau von rund um die Uhr verfügbaren CO₂-freien Stromnetzen unterstützen, wovon alle profitieren.“

Simone Accornero, CEO und Mitbegründer von FlexiDAO, sagte:

„Wenn wir nicht jetzt handeln und bahnbrechende Technologien vorantreiben, die jedes Elektron rund um die Uhr dekarbonisieren, werden wir die Dekarbonisierungsziele niemals erreichen. „Diese Investition ist ein bedeutender Meilenstein für FlexiDAO, aber auch für den gesamten Markt für CO₂-freie Energie rund um die Uhr. Mit unseren neuen Partnern können wir unsere globale Präsenz und unser Produktportfolio ausbauen und Lösungen anbieten, die Unternehmen auf ihrem Weg zu 100 % CO₂-freier Energie unterstützen. Dazu gehören der Handel und die Beschaffung von stundengenauen Zertifikaten für saubere Energie, die unseren Kunden helfen, ihren Übergang zur Netto-Null-Bilanz zu beschleunigen.“

Maud Texier, Global Head of Clean Energy Development bei Google, fügte hinzu:

„Da Google und andere Unternehmen auf eine rund um die Uhr verfügbare CO₂-freie Energie umsteigen, benötigen wir neue Möglichkeiten, um glaubwürdig nachverfolgen zu können, inwieweit die erzeugte CO₂-freie Elektrizität dem Verbrauch entspricht. Wir sind sehr begeistert von dem Mehrwert, den die Partnerschaft mit FlexiDAO für Google und für die Energiewende erschließen wird.“

Brandon Middaugh, Direktor des Microsoft Climate Innovation Fund, äußerte sich ebenfalls:

„Im vergangenen Jahr kündigte Microsoft seine 100/100/0-Vision und die Verpflichtung an, bis 2030 100 % seines Stromverbrauchs zu 100 % der Zeit durch CO₂-freie Quellen zu decken. Wir wissen, dass wir zur Erreichung dieses Ziels innovative Lösungen wie FlexiDAO benötigen, die dabei helfen, den Verbrauch CO₂-freier Energie zuverlässig nachzuverfolgen und zu verifizieren.

„Durch den Pilotversuch mit der detaillierten Energiezertifizierung von FlexiDAO im niederländischen Rechenzentrum von Microsoft und diese neue Investition freuen wir uns darauf, gemeinsam mit FlexiDAO unsere CO₂-freie Vision voranzutreiben und die Dekarbonisierung des Stromnetzes zu beschleunigen.“

KOMMENTAR DES AUTORS

Diese Leute sind psychotisch: „Jedes Elektron dekarbonisieren“ –meinst du damit die notwendige Struktur von Atomen und Molekülen, die uns das Leben ermöglicht?

Der Mensch wurde am sechsten Tag erschaffen; und im Periodensystem ist Kohlenstoff das sechste Element; und seine Atomstruktur besteht aus sechs Protonen, sechs Neutronen und sechs Elektronen.

Falls du es noch nicht begriffen hast: DU BIST DER KOHLENSTOFF, DEN SIE REDUZIEREN WOLLEN.

Wenn sie davon sprechen, dass „Stromanbieter die Kundenbindung stärken können, indem sie transparentere Informationen zum CO₂-Fußabdruck ihres Stroms bereitstellen“ und dass „Transparenz und Rechenschaftspflicht den Ausbau von rund um die Uhr verfügbaren CO₂-freien Stromnetzen fördern, wovon alle profitieren“ – dann lassen Sie mich das für Sie übersetzen: Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein; die Menschen werden in diesen „Smart Cities“ der 4. industriellen Revolution wie Sardinen in der Dose zusammengepfercht sein, wo buchstäblich alles überwacht wird und eure soziale Bonität sowie eure digitale ID-Wallet gekürzt werden, wenn ihr etwas sagt oder tut, was ihr nicht sagen dürft.

Zwar ist diese unverblümte Wortwahl und dieses Marketing tatsächlich abgeklungen, insbesondere angesichts des Ansturms auf den Bau von Rechenzentren, doch die Kernagenda hat sich nicht geändert: Sie hat lediglich ihre Form gewechselt.