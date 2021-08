Haltet uns am Leben – …und: Wie man Impfbefürworter begegnen kann…und lieben Dank an ALLE

Lieben Dank an alle die uns diese Woche wieder einige interessante Artikel gesendet haben. Leider ist es uns nicht möglich alle zu veröffentlichen. Auch bekommen wir immer vermehrt Fragen zu einzelnen Artikel über deren Verfasser oder Quellen. Wir verweisen bei jedem Artikel auf die Quellen und bei den Videos ist der Kanalbetreiber ersichtlich. Wir möchten euch bitte dort direkt Kontakt aufzunehmen.

Wie man Impfbefürworter begegnen kann

Wenn die Befürworter der öffentlichen Impfpolitik wirklich verstehen wollten, warum sich viele Eltern gegen eine Impfung ihrer Kinder entscheiden, würden sie zur Abwechslung einmal zuhören.

Ein Leser, der meine Ansichten über die Praxis des Impfens nicht teilt, schickte mir respektvoll einen Link zu einem Blogbeitrag mit dem Titel „How to Respond to Anti-Vaxxers“ (Wie man auf Impfgegner reagiert), geschrieben von David Isaacs, einem klinischen Professor für pädiatrische Infektionskrankheiten am Children’s Hospital at Westmead und an der Universität von Sydney und Autor des Buches Defeating the Ministers of Death: Helden und Schurken in der Geschichte der Immunisierung.

In seinem Beitrag erklärt Isaacs: „Meine Antwort auf die Impfgegner ist der Versuch, ihre Weltanschauung zu verstehen“. Er legt jedoch keinerlei Beweise dafür vor, dass er auch nur den geringsten Versuch unternommen hat, die Sichtweise derjenigen zu verstehen, die die Kriterien für die Zugehörigkeit zu der Kategorie von Menschen erfüllen, die er gedankenlos als „Impfgegner“ bezeichnet. Im Gegenteil, es ist offensichtlich, dass er dies nicht getan hat, wie die zahlreichen sachlichen und logischen Fehler zeigen, auf denen seine Argumente beruhen.

Fangen wir mit der Bezeichnung an. Der Begriff „Impfgegner“ wird von Kommentatoren routinemäßig als abwertendes Etikett für jeden verwendet, der es wagt, die öffentliche Impfpolitik abzulehnen, zu hinterfragen oder zu kritisieren. In den Mainstream-Medien ist die Verwendung dieser abwertenden Bezeichnung praktisch obligatorisch, und für uns hier in den USA gilt dieses Kriterium für alle Eltern, die nicht davon überzeugt sind, dass die Impfung ihres Kindes streng nach dem CDC-Zeitplan im besten Interesse ihres Kindes ist. Zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören wiederum Eltern, die ihre Kinder geimpft haben und dann miterleben mussten, wie ihre Kinder unter schweren Impfschäden litten.

In Anbetracht der Tatsache, dass Befürworter der öffentlichen Ordnung wie Isaacs so gedankenlos mit diesem Etikett um sich werfen, scheint es angemessen, die Bezeichnung „Impfbefürworter“ auf diejenigen anzuwenden, die sowohl den Begriff „Impfgegner“ verwenden als auch für die Einhaltung der bestehenden öffentlichen Impfpolitik durch die Eltern eintreten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ich den Begriff nicht in einer beleidigenden, abwertenden oder gedankenlosen Weise verwende. Vielmehr wende ich einfach das gleiche Kriterium logisch an. Isaacs befürwortet in der Tat eine öffentliche Impfpolitik, und er hätte vermutlich nichts dagegen, als „Impfbefürworter“ bezeichnet zu werden.

In seinem Beitrag rät er den „Impfgegnern“, dass sie „schlecht beraten sind, ihre Kinder nicht zu impfen“. Dieses Urteil fällt er, obwohl er die einzelnen Kinder, denen er zur Impfung rät, überhaupt nicht kennt, nichts über ihren Gesundheitszustand und ihre familiäre Krankengeschichte weiß und auch nichts über ihr Umfeld oder andere individuelle Umstände weiß.

Wenn man anerkennt, dass die Risiko-Nutzen-Analyse für jeden Impfstoff und jedes Kind durchgeführt werden muss, wird man automatisch zum „Impfgegner“. Ein „Impfbefürworter“ ist also jemand, der an der Illusion festhält, dass Impfungen eine Einheitslösung für die Prävention von Krankheiten sind.

Wer das abfällige Etikett „Impfgegner“ in der Art und Weise verwendet, wie Isaacs es tut, und gleichzeitig behauptet, sich bemüht zu haben, zu verstehen, warum viele Eltern zu dem Schluss gekommen sind, dass die strikte Befolgung der staatlichen Impfpolitik nicht im besten Interesse ihres Kindes ist, ist einfach nicht ehrlich. David Isaacs hat sich eindeutig nicht ernsthaft bemüht, die Argumente der Menschen zu verstehen, die seine Überzeugungen über die angeblichen Wunder der Impfung nicht teilen.

Dies lässt sich leicht nachweisen, indem er grundlegende Irrtümer aufzeigt, die jedem bekannt sind, der sich ernsthaft mit Impfungen befasst hat und verstehen will, warum sich viele Eltern gegen die öffentliche Politik entscheiden.

Zur Untermauerung seiner grundlegenden Annahme, dass Impfungen eine Einheitslösung sind, und seiner Schlussfolgerung, dass es daher ein Fehler wäre, wenn Eltern sich nicht an die staatliche Impfpolitik hielten, argumentiert Isaacs, dass „etwa eines von tausend Kindern, die sich auf natürliche Weise mit Masern anstecken“, eine Enzephalitis oder Gehirnentzündung entwickelt. Masernimpfstoffe hingegen „verursachen etwa einmal in jeder Million Dosen eine Enzephalitis“. Unter diesen Voraussetzungen können wir natürlich zu dem Schluss kommen, dass das Risiko, an Masern zu erkranken, weitaus größer ist als das Risiko, durch den Impfstoff geschädigt zu werden, und dass es daher sinnvoll wäre, zu impfen.

Dies ist die Art von Argumenten, die im Mainstream-Diskurs als „Wissenschaft“ verkauft werden. Dieser einfältige Vergleich enthält jedoch drei grundlegende Fehler.

Erstens müssen Eltern, die heute in entwickelten Ländern wie den USA und Australien leben, die Tatsache berücksichtigen, dass das Risiko, dass ihr Kind mit Masern infiziert wird, geschweige denn daran stirbt oder bleibende Schäden davonträgt, sehr gering ist, da der Impfstoff die Übertragung des Virus wirksam reduziert. Es ist einfach nicht so, dass Kinder, die nicht geimpft werden, ein Risiko von eins zu tausend haben, eine Gehirnentzündung durch Masern zu bekommen. Vielmehr ist das Risiko, dass ein Kind in einem Land wie den USA an Masern erkrankt, nahezu gleich Null.

Zweitens lag das Risiko, dass Masern eine Gehirnentzündung verursachen, in der Zeit vor der Impfung nicht bei einem von tausend Fällen. Es lag bei etwa einem pro tausend gemeldeter Fälle. Aber die große Mehrheit der Masernfälle war harmlos und wurde nicht gemeldet. Die Häufigkeit von Enzephalitis lag daher eher bei einem von zehntausend Fällen. Isaacs hat sich also in seiner Schätzung um eine Größenordnung geirrt.

Drittens ist, anders als von Isaacs behauptet, die Rate der durch Impfung verursachten Enzephalitis unbekannt. Es wurden keine klinischen Studien durchgeführt, in denen die Rate der Todesfälle oder schweren Verletzungen durch Masern mit derjenigen durch den Impfstoff verglichen wurde. In den Industrieländern war die Masernsterblichkeit bereits vor der Einführung des Impfstoffs stark zurückgegangen. Die Sterblichkeitsrate lag bei etwa einem von zehntausend Fällen (und nicht, wie häufig fälschlicherweise behauptet, bei einem von tausend). Es müssten also sehr große prospektive Studien durchgeführt werden, um feststellen zu können, was mehr Todesfälle und Verletzungen verursacht. Isaacs‘ Behauptung von einem pro eine Million stammt aus Daten der Überwachung nach dem Inverkehrbringen, die kein geeigneter Ersatz für randomisierte kontrollierte Studien sind. In den USA wird diese Überwachung im Rahmen des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) durchgeführt. Es ist bekannt, dass die Meldungen an VAERS nur einen Bruchteil der unerwünschten Ereignisse darstellen. Daher muss jede Rate von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit Impfstoffen, die aus solchen Überwachungsdaten abgeleitet wird, als unterschätzt verstanden werden, und zwar potenziell stark unterschätzt.

Das Argument von Isaacs ist also grundlegend falsch, und mit dem richtigen Verständnis können wir nun einen gültigen Vergleich anstellen. Und dabei ist es leicht zu erkennen, wie Eltern vernünftigerweise zu dem Schluss kommen können, dass das Risiko einer schweren Schädigung durch den Impfstoff, selbst wenn es nur eins zu einer Million ist, immer noch größer sein muss als das Risiko einer schweren Schädigung durch Masern. Viele Eltern sind durchaus in der Lage zu erkennen, dass sie mit der Impfung sicherstellen, dass ihr Kind den Risiken des Impfstoffs ausgesetzt ist, während die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind mit dem Masernvirus in Berührung kommt, sehr gering ist und der Impfstoff daher kaum einen Nutzen bringt.

Darüber hinaus gibt es Opportunitätskosten der Impfung, die in Isaacs‘ vereinfachender Risiko-Nutzen-Analyse nicht berücksichtigt werden. So hat die Massenimpfung in den USA das Risiko für Erwachsene und Säuglinge im Falle einer Masernexposition erhöht, da die durch die Impfung verliehene Immunität der durch eine natürliche Infektion verliehenen unterlegen ist. Ein weiterer Opportunitätskostenpunkt der Massenimpfung ist der Verlust der exogenen Verstärkung der Immunität durch wiederholte Reexposition mit dem Wildvirus.

Isaacs argumentiert weiter, dass der Masernimpfstoff einer Bevölkerung „Herdenimmunität“ verleiht, wenn die Impfrate auf einem Niveau von „92-94 %“ gehalten wird. Doch auch dies ist bekanntermaßen falsch. Wie die führenden Experten Gregory Poland und Robert Jacobson 1994 in einem Artikel in den Archives of Internal Medicine feststellten, „können Ausbrüche weiterhin auftreten, wenn der Impfstoff nicht praktisch zu 100 % wirksam ist und praktisch 100 % der Bevölkerung geimpft sind“.

Natürlich ist der Impfstoff nicht zu 100 % wirksam. Selbst bei sehr hohen Impfraten von über 94 % kann es zu Ausbrüchen kommen – und es ist auch schon vorgekommen. Dies ist auf das Phänomen des Impfversagens zurückzuführen, das Isaacs nicht anerkennen will, obwohl es in der wissenschaftlichen Literatur gut beschrieben und völlig unumstritten ist.

Der Grund, warum Erwachsene im Falle einer Exposition einem höheren Risiko ausgesetzt sind, liegt in der verpassten Möglichkeit, auf natürlichem Wege eine Immunität zu erwerben, in der verpassten Möglichkeit, die Immunität durch wiederholte Exposition gegenüber dem Wildvirus auf natürliche Weise zu verstärken, und in der Abnahme der durch den Impfstoff verliehenen minderwertigen Immunität (oder dem so genannten „sekundären Impfversagen“; „primäres Impfversagen“ bezieht sich auf Fälle, in denen Personen auf die Impfung nicht mit der Bildung eines schützenden Niveaus an Antikörpern reagieren).

Der Grund, warum Säuglinge im Falle einer Exposition einem höheren Risiko ausgesetzt sind, liegt darin, dass geimpfte Mütter von heute im Vergleich zu Müttern, die in der Ära vor der Impfung geboren wurden, weniger gut in der Lage sind, ihren Säuglingen passive Immunität durch die Übertragung von Antikörpern pränatal über die Plazenta und postnatal über die Muttermilch zu verleihen.

Ich habe alle oben genannten Punkte an anderer Stelle ausführlicher und mit wissenschaftlichen Verweisen erörtert (siehe weiter unten). Der Punkt hier ist einfach, dass David Isaacs trotz seiner Referenzen sehr wenig Wissen über das Thema beweist. (Oder sollte ich sagen, dass dies an seinen Referenzen liegt?) Sein Wissen scheint sich nur auf die grundlegendsten Informationen zu erstrecken, nur auf die rudimentären Propaganda-Themen, mit denen wir alle unaufhörlich von der Regierung, dem medizinischen Establishment und den Mainstream-Medien bombardiert werden.

Als ob er den Eltern, die sich gegen eine Impfung entscheiden, Informationen geben würde, die sie nicht schon wüssten und die sie nicht schon unzählige Male gehört hätten! Als ob diese Eltern dieses Wissen nicht schon bei ihrer eigenen Risiko-Nutzen-Analyse berücksichtigt hätten!

Es ist offensichtlich, dass er so gut wie kein Verständnis für die Gründe hat, warum sich viele Eltern gegen eine strikte Einhaltung der staatlichen Impfpolitik entscheiden. Wenn er das täte, wüsste er, dass Eltern selbst recherchieren, was die Wissenschaft tatsächlich zu diesem Thema sagt (was nicht zu verwechseln ist mit dem, was die oben erwähnten Denker sagen, was die Wissenschaft sagt), und die sich bewusst sind, dass die Art von Argumenten, die er vorbringt, auf sachlichen und logischen Fehlern beruhen.

Wenn Isaacs sich wirklich und ehrlich bemüht hätte, etwas zu lernen und zu verstehen, würde er nicht jeden, der seine Überzeugung, dass Impfungen eine Einheitslösung sind, nicht teilt, abwertend als „Impfgegner“ bezeichnen.

Er würde nicht einfach die üblichen Propaganda-Parolen wiederholen, denn er würde anerkennen, dass die „Antiimpfgegner“ zu Recht auf die sachlichen und logischen Fehler dieser Argumente hinweisen.

Und er würde sicherlich nicht so anmaßend und unwissend auf die Eltern herabsehen, indem er ihnen trotz seiner völligen Unkenntnis ihrer Kinder und ihrer individuellen Umstände sagt, dass sie einen Fehler machen, wenn sie sich nicht strikt an die öffentliche Impfpolitik halten.

Hätte er das getan, was er behauptet zu tun, wäre er zu der Einsicht gelangt, dass Impfungen keine Einheitslösung sind.

Er wüsste, dass nicht für jedes Kind das gleiche Risiko besteht, von einem bestimmten Virus oder Bakterium geschädigt zu werden.

Er wüsste auch, dass der Impfstoff, der die Erkrankung an diesem Erreger verhindern soll, nicht für jedes Kind das gleiche Risiko birgt.

Wenn er ehrlich wäre und sich bemühen würde, diejenigen von uns zu verstehen, denen er das übliche abfällige Etikett verpasst, würde er erkennen, dass die Risiko-Nutzen-Analyse für jeden Impfstoff und jedes einzelne Kind durchgeführt werden muss.

Er würde verstehen, dass die Entscheidung, nicht zu impfen, auf vollkommen vernünftigen und wissenschaftlich fundierten Grundlagen getroffen werden kann.

Er würde anerkennen, dass die Entscheidungsträger der Regierung in Bezug auf die öffentliche Impfpolitik nicht unfehlbar sind.

Er würde entweder völlig mit seinen Gesprächspartnern übereinstimmen oder in der Lage sein, faktische oder logische Fehler zu erkennen, anstatt selbst seine Leser falsch zu informieren, indem er Argumente anführt, von denen er gelernt hat, dass sie von „Impfgegner“ falsch sind.

Die Tatsache, dass Isaacs in Bezug auf jeden dieser Punkte so unwissend und verblendet bleibt, beweist eindeutig, dass er lügt, wenn er sagt, er habe sich bemüht, die Argumentation von Eltern zu verstehen, die seine Wahnvorstellungen nicht teilen.

Offensichtlich hat er das nicht.

Mein Rat an Impfbefürworter wie David Isaacs lautet daher: Hören Sie auf, unsere Intelligenz zu beleidigen, indem Sie so tun, als hätten Sie sich bemüht, die Argumentation zu verstehen, mit der „Impfgegner“ zu ihren Schlussfolgerungen über die Vorteile und Risiken von Impfungen kommen, und tun Sie es stattdessen tatsächlich!

Zunächst könnte er mehr darüber erfahren, wie die Öffentlichkeit propagiert wird, und die Irrtümer der üblichen Argumente über Masern und andere Impfstoffe, indem er meinen vollständig referenzierten Artikel „Wie Sie sich gegen Impfpropaganda immunisieren“ liest.

Dann könnte er sich über „Wie die öffentliche Impfpolitik unser Recht auf informierte Zustimmung verletzt“ informieren, ebenfalls ein Artikel mit vollständigen Quellenangaben.

Für Informationen darüber, wie die Öffentlichkeit ständig mit falschen Statistiken über Masern versorgt wird, könnte er meinen Artikel für Children’s Health Defense, „CDC Lies About, and Media Repeats, Risk of Dying from Measles“ lesen, der ebenfalls vollständig mit Quellen aus der wissenschaftlichen Literatur belegt ist.

Ich rechne es Isaac zumindest hoch an, dass er zugegeben hat, dass der Masernimpfstoff Enzephalitis verursachen kann. Das ist besser als ein Facebook-„Faktenprüfer“, dem ich begegnet bin und der die Nutzer belügt, indem er leugnet, dass dies der Fall ist. Mehr dazu finden Sie in meinem Artikel „Facebook „Fact-Checker“ informiert Nutzer falsch über die Sicherheit von Impfstoffen“. Noch einmal: Ich erwarte nicht, dass meine Leser mir alles glauben; wie der Rest, ist auch dieser Artikel vollständig referenziert.