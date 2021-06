Haltet uns am Leben – …und woher kommt das SARS-CoV-2? Das Revival der Laborhypothese…. und lieben Dank an ALLE

Lieben Dank an alle die uns diese Woche wieder einige interessante Artikel gesendet haben. Leider ist es uns nicht möglich alle zu veröffentlichen. Auch bekommen wir immer vermehrt Fragen zu einzelnen Artikel über deren Verfasser oder Quellen. Wir verweisen bei jedem Artikel auf die Quellen und bei den Videos ist der Kanalbetreiber ersichtlich. Wir möchten euch bitte dort direkt Kontakt aufzunehmen.

Wir erhalten Täglich über 20 Videos und zusätzlich noch 20 verschieden Artikel. Da fehlt uns leider die Kapazität diese alle zu sichten oder online zu stellen.

Daher haben wir noch eine Telegram-Gruppe erstellt. Da habt ihr die Möglichkeit eigene Infos zu Posten oder euch mit gleichgesinnten zu Unterhalten. Die Gruppe wächst und es sind viele interessante Information erhältlich die außerhalb unserer Webseite gepostet werden.

Gruppe: https://t.me/uncutnewsschweiz Nur News und Infos: https://t.me/uncut_news

Wie immer unser Aufruf

Haltet uns am Leben….

Unsere Arbeit ist sehr zeitintensiv. Das suchen und finden von vertrauenswürdigen Informationen und News verlangt nicht nur Zeit, sonder auch ein grundsätzliches Wissen über das Weltgeschehen und die Hintergründe. Die Übersetzungen von Englischen Artikeln sind per Deepl.com zwar einfach umgesetzt, müssen aber dennoch korrigiert und verbessert werden. Sind zwar nicht immer perfekt, aber verständlich. Zusätzlich lassen wir wichtige Artikel aus dem englischen von einem Fachmann ins deutsche übersetzten, was natürlich mit Kosten verbunden ist. Durchschnittlich ist für den Betrieb dieser Webseite ein Zeitaufwand (Personenstunden) von knapp sieben bis acht Stunden täglich erforderlich.

Die meisten großen Medienkonzerne werden gesteuert und beeinflusst von Interessengruppen und können so mit nicht mehr frei und unabhängig berichten. Sie pflegen gute Kontakte zur Politik und Wirtschaft und operieren, manipulieren und propagieren dementsprechende politische Ziele. Sie werden auch vom Staat und Konzernen mit Geldern unterstützt und sind deshalb gewisse Richtlinien gebunden und unserer Meinung nach nicht mehr vertrauenswürdig.

Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstige Lobbygruppen unterstützt . Alle Artikel sind kostenlos und du musst dich nicht dafür registrieren. Wir schalten keine Werbung, auch wirst du bei uns nicht von lästigen Pop-ups belästigt oder genötigt den Adblocker zu deaktivieren, daher sind wir auf deine Hilfe angewiesen.

Momentan wird unsere News-Seite von Google und den anderen Internet-Konzernen klar zensiert und teilweise als Fake-News Seite an oberster Stelle beworben. Bei der Vervollständigung der Suchanfrage bei Google wird dann uncut-news seriös angezeigt und automatisch alle NATO-Konformen Medien aufgelistet die uns für unsere kritische Berichterstattung als Fake-News bezeichnen. Daher sichert euch unsere Webseite in dem das ihr sie zu den Favoriten im Browser hinzufügt und verlink/bewirbt unsere Seite. Bitte weiter sagen….;)

Tip: Suchmaschine die nicht deine Daten speichert und dich verfolgt und auch die freien Medien bei der Suche auflistet duckduckgo.com.

Liebe Grüße Don R. Wetter und sein Team

Spendenerhalt Monat Mai SFr. 2219.-

Spendenerhalt vom 1. Juni bis 4. Juni SFr. 560.-

Spendenerhalt vom 5. Juni bis 11. Juni SFr. 590.-

VIELEN ❤LICHEN UND LIEBEN DANK❤

Unsere besonderen Dank gilt all denen die uns Unterstützen.

(Monatlicher Bedarf zur Deckung der Mindestkosten SFr. 1200.- )

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: Uncut-news Winterthur – Schweiz

oder per PayPal.

Woher kommt das SARS-CoV-2? Das Revival der Laborhypothese

Lange Zeit galt die These, das SARS-CoV-2-Virus entstamme nicht eines natürlichen Ursprungs, sondern sei menschlichen Ursprungs und womöglich bei einer Panne in einem Labor freigesetzt worden, als abseitig – und dies, obwohl die US-Präsidenten Trump und Biden samt ihrer Dienste diese Erklärung offenbar ernsthaft in Betracht zogen und ziehen. Rainer Fischbach ist dieser Frage für die NachDenkSeiten nachgegangen und ist dabei auf interessante Beobachtungen gestoßen.



Zu den schlimmsten Langzeitfolgen des politischen Umgangs mit SARS-CoV-2 und seiner medialen Begleitung gehört eine aus Angst geborene psychische Deformation, die in vielfältigen Symptomen Gestalt annimmt.[1] Eine dieser Gestalten ist die einer Blockade jeglicher rationalen Auseinandersetzung mit nahezu allen Aspekten des Virus, seiner Wirkungen und ganz besonders seiner Herkunft. Vermutungen, dass die nicht unmittelbar in der Natur läge, sondern vielmehr menschliche Intervention in Form genetischer Manipulation in einem Labor mit anschließender Freisetzung — durch welche Umstände oder aus welchen Motiven auch immer — beteiligt gewesen wäre, wurden durch prominente und auch laute Stimmen aus der Scientific Community sehr schnell zurückgewiesen und in den dominierenden Medien vehement bekämpft. Wie bei vielen anderen Fragen war und ist bei solchen Vermutungen immer noch das V-Wort ganz schnell bei der Hand und noch schneller, wenn ein als disqualifiziert geltender Akteur, in diesem Fall Donald Trump, sie äußert.

Offenkundig ist, dass die Vermutung, dass das Virus einem chinesischen Labor entstamme, durch Akteure, die eine Konfrontation des Westens mit China betreiben, begierig aufgegriffen und verbreitet wird. Jedoch ist weder dem Frieden zwischen den Völkern noch der Weltgesundheit gedient, wenn jene Vermutung aus diesem Grund ununtersucht gelassen wird, zumal es starke und sich zunehmend verdichtende Indizien für sie gibt. Eine Untersuchung ist in höchstem Interesse aller Völker, auch des chinesischen, da die Indizien auf ein fragwürdiges Forschungsprogramm und eine entsprechende Forschungspraxis hindeuten, die sich keinesfalls auf China beschränken, sondern Interessenten und Finanziers auch außerhalb Chinas finden. Tatsächlich werden sie weltweit verfolgt und bergen schwer einzuschätzende Gefahren für die Weltgesundheit. Angesichts dieser Situation nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, von einem »Verschwörungsmythos« zu reden und zu behaupten, dass »unter Wissenschaftlern […] weltweit ein breiter Konsens darüber [herrscht], dass das Coronavirus weder künstlich hergestellt wurde noch aus einem Labor entwichen ist«,[2] bedeutet, sein Publikum irrezuführen. Denn tatsächlich gibt es diesen Konsens nicht.

Wenn Teilnehmer in der Debatte um COVID-19 und seine Herkunft das V-Wort in den Mund nehmen, um die Gegenseite abzuwerten, und reklamieren, den