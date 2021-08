Impfchampion Israel: Infektionsrate steigt rapide an! Die Zahl der schwer erkrankten COVID-Patienten steigt, während sich die Zahl der täglich neuen Fälle fast verdoppelt

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle des Coronavirus ist am Montag stark angestiegen, ebenso wie der Prozentsatz der Tests, die positiv ausfielen.

Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums vom Dienstagmorgen wurden am Montag in ganz Israel insgesamt 6275 neue Fälle des Coronavirus diagnostiziert, gegenüber 3421 am Vortag.

Von den 6 275 neuen Fällen, die am Montag gemeldet wurden, waren 44,3 % ungeimpft, während 54 % vollständig geimpft waren und 1,7 % eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatten.

Der Prozentsatz der Tests, die positiv ausfielen, stieg ebenfalls an, und zwar von 3,9 % am Sonntag auf 4,84 % am Montag.

Derzeit sind 35 466 aktive Fälle des Virus in Israel bekannt. Insgesamt 648 Patienten befinden sich mit COVID im Krankenhaus.

Von diesen befinden sich 394 in einem ernsten Zustand, gegenüber 379 am Montag. Dies ist die höchste Zahl seit dem 30. März.

87 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, darunter 64 mit Beatmungsgeräten.

Von den schwerkranken Patienten sind 36 % nicht geimpft, während 61 % vollständig geimpft sind und 3 % nur eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben.