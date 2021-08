Impfchampion Israel setzt wieder auf drastische Kontrollmaßnahmen und schränkt die Freiheit seine Bevölkerung ein

Neue Coronavirus-Beschränkungen treten in Kraft

Ab Mittwoch müssen Kinder im Alter von 3-12 Jahren negativ auf das Coronavirus getestet werden, bevor sie viele öffentliche Räume betreten und an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen dürfen.

Um Mitternacht am Mittwochmorgen traten die neuen israelischen Coronavirus-Beschränkungen in Kraft.

Die neuen Vorschriften schränken die Zahl der Personen ein, die viele öffentliche Einrichtungen betreten dürfen, darunter auch viele Kultur- und Sportveranstaltungen und -einrichtungen, die nur noch für Personen zugänglich sind, die einen Grünen Pass besitzen, der nachweist, dass sie geimpft oder genesen sind, oder die einen kürzlich durchgeführten negativen Coronavirus-Test vorweisen können.

Darüber hinaus müssen Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren einen negativen Coronavirus-Test vorweisen, bevor sie geschlossene Räume mit einer großen Anzahl von Menschen wie Hotels, Veranstaltungshallen, Restaurants und andere Veranstaltungen betreten dürfen.

Die neuen Vorschriften gelten für alle Unternehmen, mit Ausnahme von Einkaufszentren und Geschäftslokalen.

Zu den zulässigen Coronavirus-Tests gehören Schnelltests und herkömmliche PCR-Tests. Die Bezahlung ist wie folgt:

Kinder im Alter von 0-3 Jahren sind von regelmäßigen Tests befreit.

Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren müssen sich vor dem Betreten öffentlicher Räume auf Coronaviren testen lassen, und die Tests sind kostenlos und werden von Steuergeldern bezahlt.

Kinder ab 12 Jahren, die sich nicht geimpft haben und nicht genesen sind, müssen für die Coronavirus-Tests, die sie machen müssen, um öffentliche Räume betreten zu dürfen, privat bezahlen.

Die israelischen „Purple-Pass“-Regeln werden ebenfalls wieder eingeführt und gelten für Einkaufszentren und andere Orte des Handels. Nach diesen Regeln ist der Zutritt auf eine Person pro sieben Meter Geschäftsfläche beschränkt. Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 100 Metern sind ausgenommen und müssen sich nicht an die Purple-Pass-Regeln halten.

Der Purple Pass gilt auch für Arbeitsplätze, an denen ein öffentlicher Empfang stattfindet.

Gesellschaftliche Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze sind auf bis zu 1.000 Personen in einem geschlossenen Raum und bis zu 5.000 Personen in einem offenen Bereich begrenzt.

Für gesellschaftliche Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen gibt es keine Höchstteilnehmerzahl, aber die Teilnehmer müssen einen Grünen Pass vorlegen.

Bei Veranstaltungen in Privathäusern und an anderen Orten, für die die Regeln des Grünen Passes nicht gelten, ist die Teilnehmerzahl auf 50 Personen in einem geschlossenen Raum und 100 Personen in einem offenen Bereich begrenzt.