Impfweltmeister Israel erwägt wieder einen Lockdown

Chef des israelischen Gesundheitsministeriums: „Wir könnten während der Feiertage einen Lockdown verhängen“!

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Ash, sagte dem Knesset-Kanal am Montagmorgen, dass eine neue Abriegelung während der kommenden Ferienzeit verhängt werden könnte.

„Der Aufwärtstrend der Zahl der neuen Fälle und auch die Zahl der schwer kranken Patienten hat sich nicht geändert“, sagte Ash, „also bleibt die Möglichkeit bestehen.“

„Ich möchte nicht zu diesem Punkt kommen, und ich denke nicht, dass es richtig ist. Es ist nicht etwas, das wir signalisieren, aber wir erwarten eine Änderung der Trends.“

„Es gibt noch eine weitere Statistik, die berücksichtigt werden muss, und das ist die Anzahl der Menschen an Beatmungsgeräten und in kritischem Zustand. Im Moment gibt es einen leichten Anstieg, aber nur sehr leicht, und wenn es auf diesem Niveau bleibt, werden wir nicht so harte Maßnahmen ergreifen müssen.“

Ash wehrte sich gegen Vorschläge, dass der Ben-Gurion-Flughafen, Israels wichtigstes internationales Reisezentrum, komplett geschlossen werden sollte.

„Ich glaube nicht, dass das eine angemessene Antwort ist. Die Freiheit des Reisens aus dem und in das Land ist für die Bürger wichtig, und der Oberste Gerichtshof hat auch in diesem Bereich entschieden. Ich denke nicht, dass das realistisch ist. Die Menschen müssen verantwortungsbewusst sein. Es gibt Reisen, die nicht notwendig sind und deshalb im Moment nicht durchgeführt werden sollten. Aber wir können keine pauschale Regel aufstellen. Die Leute müssen verantwortungsbewusst sein.“

Zuvor hatte das israelische Gesundheitsministerium am Montag mitgeteilt, dass am Sonntag 1398 neue Fälle des Coronavirus gemeldet wurden und dass es derzeit 11606 aktive Fälle des Coronavirus gibt, mit 199 hospitalisierten Patienten.

Davon sind 108 Coronavirus-Patienten in einem ernsten Zustand, 25 sind in einem kritischen Zustand und 20 sind an Beatmungsgeräten.

