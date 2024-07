In 2 Minuten erklärt: Warum die Globalisten versuchen, die Lebensmittelproduktion zu übernehmen

Es ist kein Zufall, dass sich die Klimapolitik negativ auf die Landwirte auswirkt. Das sagt zumindest Catherine Austin Fitts, die für kurze Zeit in der Regierung von George H. W. Bush tätig war.

Die Globalisten versuchen, die Bauern in den Ruin zu treiben.

Warum? Wenn ihre Pläne Erfolg haben, könnte die Pharmaindustrie die Lebensmittelproduktion übernehmen, argumentiert Fitts in einem Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog.com.

"Once they have control of your transactions… they can dictate what food you can and cannot buy."



Former investment banker, Catherine Austin Fitts: Control of the food supply is one of the motives driving the push towards CBDCs.



"They're pushing to control the food supply…… pic.twitter.com/oP69s42Erk