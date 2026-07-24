In eigener Sache: Ein herzliches Dankeschön – wir schalten einen Gang zurück und haben neue Videos für Sie

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Urlaubszeit ist da – und für viele bedeutet das auch eine digitale Auszeit. Da einige unserer Moderatoren im Urlaub sind oder einen Ferienjob angenommen haben, werde auch ich in den kommenden Tagen etwas kürzertreten.

Bis mindestens 2. August werden wir die Zahl der Berichte und Artikel reduzieren und uns auf die wichtigsten Entwicklungen konzentrieren. Selbstverständlich werden wir weiterhin versuchen, Sie über bedeutende Ereignisse zeitnah zu informieren.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bedanken. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit.

Herzliche Grüße Don

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