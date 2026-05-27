Iran-USA-Memorandum aufgetaucht: 300 Milliarden Dollar, Hormus-Öffnung und Ende des Nahostkriegs im Gespräch

Während die Welt auf die Eskalation im Nahen Osten blickt, sorgt nun ein angeblich geleaktes „Memorandum of Understanding“ zwischen Iran und den Vereinigten Staaten für Aufsehen. Das Dokument, das laut einem iranischen Abgeordneten den aktuellen Stand der Verhandlungen widerspiegeln soll, deutet auf einen möglichen geopolitischen Mega-Deal hin — mit enormen Konsequenzen für Energie, Krieg und die globale Wirtschaft.

Sollte das Memorandum echt sein, würde es nichts Geringeres bedeuten als:

▪️ ein mögliches Ende des offenen Konflikts im Nahen Osten,

▪️ die schrittweise Aufhebung der Iran-Sanktionen,

▪️ eine Wiederöffnung der Straße von Hormus,

▪️ und ein gigantisches Wiederaufbauprogramm im Wert von 300 Milliarden Dollar für Iran.

⚡️EXCLUSIVE: We have obtained a complete version of the current “Memorandum of Understanding” between Iran and the United States



Details of the current Peace Deal, per an Iranian MP:



1. Declaration of the end of the war throughout the Middle East



2. Respect for each other’s… — Iran Observer (@IranObserver0) May 27, 2026

Besonders brisant:

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Energie-Nadelöhre der Welt. Eine dauerhafte Blockade hätte katastrophale Folgen für Ölpreise, Lieferketten und die Weltwirtschaft. Genau deshalb beobachten Märkte und Regierungen jede Bewegung zwischen Washington und Teheran mit äußerster Nervosität.

Das angebliche Abkommen enthält laut der Veröffentlichung folgende Punkte:

Erklärung des Endes des Krieges im gesamten Nahen Osten Respektierung der gegenseitigen Souveränität und territorialen Integrität Verhandlung eines endgültigen Abkommens innerhalb von 60 Tagen, wobei die Frist im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen und Abzug amerikanischer Truppen aus der Umgebung Irans Öffnung der Straße von Hormus durch Iran innerhalb von 30 Tagen Zusage eines Wiederaufbauprogramms in Höhe von 300 Milliarden Dollar für Iran nach Unterzeichnung des endgültigen Abkommens Aufhebung der primären und sekundären Sanktionen gegen Iran nach einem festgelegten Zeitplan, falls ein endgültiges Abkommen erreicht wird Einfrieren des iranischen Atomprogramms im Gegenzug dafür, dass die Vereinigten Staaten die Sanktionen während der Verhandlungen nicht verschärfen Vorübergehende Aufhebung der Sanktionen gegen iranisches Öl und petrochemische Produkte Die Vereinigten Staaten werden schrittweise eingefrorene iranische Vermögenswerte freigeben, falls die Verhandlungen Fortschritte machen

Sollte sich dieses Papier bestätigen, wäre es ein geopolitischer Schock historischen Ausmaßes. Denn über Jahre galt ein umfassender Deal zwischen Washington und Teheran praktisch als unmöglich. Besonders Israel und Hardliner in Washington lehnten jede größere Annäherung kategorisch ab.

Genau deshalb könnte Punkt 4 und 5 zur politischen Sprengladung werden:

Ein Abzug amerikanischer Truppen aus der Nähe Irans und die Öffnung der Straße von Hormus würden den gesamten Machtbalance im Nahen Osten verändern.

Auch wirtschaftlich wäre der Effekt gewaltig:

Die schrittweise Rückkehr iranischen Öls auf den Weltmarkt könnte die Energiemärkte massiv entspannen — gleichzeitig würden aber regionale Machtverhältnisse neu geordnet werden.

Ob das Memorandum tatsächlich umgesetzt wird, ist völlig offen. Doch bereits die Existenz eines solchen Dokuments zeigt, wie dramatisch sich die geopolitische Lage hinter den Kulissen verändert haben könnte.

🚨 BREAKING:



🇮🇷🇺🇸 Iranian state TV says it has obtained a draft of the initial unofficial framework for the U.S.-Iran MOU.



– U.S. military forces will withdraw from the vicinity of Iran and lift the naval blockade

– Iran commits to restoring commercial transit through the… https://t.co/53XhEPq8LM pic.twitter.com/5L9nlHRhWL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 27, 2026

Iranischer Staatssender meldet, er habe einen Entwurf des ersten inoffiziellen Rahmens für das Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran erhalten.

Demnach werden sich US-Militärkräfte aus der Umgebung Irans zurückziehen und die Seeblockade aufheben.

Der Iran verpflichtet sich, den kommerziellen Transit durch die Straße innerhalb eines Monats auf das Niveau vor dem Krieg wiederherzustellen.

– Militärfahrzeuge sind nicht in die Vereinbarung einbezogen.

– Die Verkehrsregelung durch die Straße wird vom Iran in Zusammenarbeit mit Oman übernommen.