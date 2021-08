Israel: Impfen, Impfen und jetzt die dritte Impfung und das Gesundheitsministerium droht jetzt mit einem weiteren Lockdown!

Wir werden in zwei oder drei Wochen, vielleicht sogar im August, eine Entscheidung treffen müssen“, so der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums.

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Professor Nachman Ash, hat am Donnerstagmorgen davor gewarnt, dass bis Ende August eine Abriegelung erforderlich sein könnte.

„Im Moment würde ich der dritten Dosis eine Chance geben, und die anderen Maßnahmen werden funktionieren“, sagte Professor Ash gegenüber Galei Zahal. „Wir werden in zwei oder drei Wochen, vielleicht sogar im August, eine weitere Entscheidung treffen müssen.“

„Wir wollen nicht den Punkt erreichen, an dem wir eine Sperre verhängen, aber die Realität könnte dazu führen, dass dies ein notwendiger Schritt ist. Wir haben mit der Kampagne für eine dritte Dosis begonnen, um die Zahl der schweren Erkrankungen zu verringern, und wenn wir einen Rückgang feststellen, könnte dies härtere Maßnahmen verhindern oder aufschieben.“

Zuvor hatte das israelische Gesundheitsministerium am Donnerstag 3421 neue Coronavirus-Diagnosen gemeldet. Von den 25.463 Menschen mit aktiven Coronavirus-Fällen sind 460 im Krankenhaus, 241 befinden sich in einem ernsten Zustand, 66 in einem kritischen Zustand und 51 sind intubiert.

In der Zwischenzeit breitet sich die Delta-Coronavirus-Variante unter den arabischen Gemeinschaften in Israel aus, angeheizt durch die jüngsten Rückkehrer aus der Türkei.

Ayman Saif, der israelische Coronavirus-Koordinator für den arabischen Sektor, betonte, dass es neben den aus der Türkei importierten Infektionen auch eine Dunkelziffer von Coronavirus-Fällen unter der arabischen Bevölkerung gibt.