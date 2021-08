Israel: Jetzt da die „Auffrischungsimpfung“ für alle verfügbar ist, soll denjenigen die „nur zweimal“ geimpft sind der „grüne Pass“ wieder entzogen werden

Anfangs war der Zutritt nur für Vollständig geimpfte mit einem grünen Pass gewährt. Nun werden erste Stimmen laut, die verlangen, dass der Pass denen wieder entzogen, werden soll, die nicht eine Auffrischungsimpfung wollen. Was wird nach der dritten Impfung folgen?

Die israelische Webseite israelnationalnews.com schreibt.

Israel bietet Auffrischungsimpfungen für alle Altersgruppen an und verkürzt die Dauer des Grünen Passes

Das Gesundheitsministerium kündigt an, dass Auffrischungsimpfungen für alle Altersgruppen, die für die ersten beiden Impfungen infrage kommen, verfügbar sein werden. Die Dauer des Grünen Passes wird verkürzt.

Wie das israelische Gesundheitsministerium am Sonntagnachmittag bekannt gab, können alle geimpften Israelis eine dritte Auffrischungsimpfung des COVID-Impfstoffs erhalten.

Auf einer Pressekonferenz am Sonntag gab der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Ash, bekannt, dass die Altersgrenze für COVID-Auffrischungsimpfungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird, so dass alle Personen über 12 Jahren, die die ersten beiden Dosen des Impfstoffs erhalten haben, eine dritte Impfung erhalten können.

Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage, nachdem das Gesundheitsministerium das Auffrischungsimpfungsprogramm auf alle geimpften Israelis über 30 Jahre ausgeweitet hat.

Gesundheitsminister Nitzan Horowitz (Meretz) sagte auf der Pressekonferenz am Sonntag, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die laufende Auffrischungsimpfkampagne die jüngste Welle der COVID-Pandemie, die vierte in Israel seit Anfang 2020, wirksam gestoppt habe.

Zusammen mit der Ausweitung des Auffrischungsimpfungsprogramms kündigten Beamte des Gesundheitsministeriums am Sonntag auch an, dass die Gültigkeit der nach der vollständigen Impfung ausgestellten grünen Ausweise nun auf sechs Monate nach der zweiten Dosis begrenzt wird.

Letzte Woche forderte Innenministerin Ayelet Shaked (Jamina) die Regierung auf, die grünen Pässe für Israelis, die die Auffrischungsimpfung noch nicht erhalten haben, zu streichen.

„Ich bin der Meinung, dass in dem Moment, in dem die dritte Dosis für alle verfügbar ist, der grüne Pass all jenen entzogen werden sollte, die nur zweimal geimpft worden sind.