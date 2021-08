Israel: Unabhängig von ihrem Impfstatus oder früheren Infektionen müssen Rückkehrer aus dem Ausland wieder in Quarantäne

Ab Mittwochmorgen müssen israelische Reisende, die aus den USA nach Hause zurückkehren, zu Hause in Quarantäne bleiben, nachdem die USA auf die israelische Reisewarnliste gesetzt wurden.

Alle Reisenden, die ab Mittwoch aus den USA nach Israel einreisen, sind unabhängig von ihrem Alter, ihrem Impfstatus oder früheren Infektionen verpflichtet, sich eine Woche lang selbst zu isolieren.

Siebzehn weitere Länder wurden am Mittwoch in die aktualisierte Liste der Länder auf der Reisewarnliste aufgenommen, sodass Israelis, die aus einem der Länder auf der Liste zurückkehren, eine Woche lang in Isolation bleiben müssen. Zu den Ländern, die am Mittwoch auf die Liste gesetzt wurden, gehören die Ukraine, Italien, Island, Estland, Botswana, Bulgarien, Deutschland, die Niederlande, Tansania, Griechenland, Malawi, Ägypten, die Tschechische Republik, Frankreich, Kuba, Ruanda und Tunesien.

Für die folgenden Länder gelten weiterhin Reisebeschränkungen: VAE, Guatemala, Honduras, Simbabwe, Mongolei, Myanmar, Namibia, Fidschi, Kolumbien und Kambodscha.

Anfang dieser Woche stellte das israelische Gesundheitsministerium ein neues Modell für die Festlegung des Flugberatungsstatus vor, mit dem die Zahl der Länder, die auf der Liste der Länder mit hohem oder mittlerem Risiko stehen, erheblich erweitert wurde. Reisende, die aus Ländern mit mäßigem Risiko zurückkehren, müssen einen Tag in Isolation bleiben, wenn sie geimpft sind, ansonsten sieben Tage.

Das neue System soll am kommenden Montag in Kraft treten.