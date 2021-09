Israel: Wir brauchen vielleicht einen vierten Impfstoff, aber das wird mehr Zeit als sechs Monate in Anspruch nehmen

3.247 Coronavirus-Fälle an einem Tag diagnostiziert

Wir brauchen vielleicht einen vierten Impfstoff, aber das wird mehr Zeit als sechs Monate in Anspruch nehmen“, sagt Prof. Arnon Ofek, Mitglied des Coronavirus-Kabinetts.

Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Donnerstagmorgen mit, dass am Mittwoch 3.247 neue Fälle von Coronavirus gemeldet wurden und dass es derzeit landesweit 84.505 bestätigte Fälle des Virus gibt.

Von den bestätigten Coronavirus-Fällen befinden sich derzeit 1.114 Patienten in Krankenhäusern, von denen sich 680 in einem ernsten und 227 in einem kritischen Zustand befinden. Insgesamt 160 Coronavirus-Patienten sind intubiert.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Israel 7.279 Todesfälle durch das Coronavirus, darunter 16 am Mittwoch und bisher zwei am Donnerstag. Seit Sonntag sind 87 Menschen an dem Virus gestorben.

Bei den Schulkindern sind 5,5 % der Coronavirus-Testergebnisse positiv. Derzeit sind insgesamt 42.000 Schulkinder nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, und 144.454 Schüler stehen unter Quarantäne.

Bisher wurden in Israel 2.690.387 Israelis mit drei Dosen des Pfizer-BioNTech-Coronavirus-Impfstoffs und 5.519.095 mit zwei Dosen geimpft.

Professor Arnon Ofek, stellvertretender Direktor des Sheba Medical Center in Tel Hashomer und Mitglied des Coronavirus-Kabinetts, erklärte am Donnerstagmorgen gegenüber Kan Bet: „Die Reaktion auf den dritten Impfstoff ist viel besser, sodass es Grund zum Optimismus gibt. Wir brauchen vielleicht einen vierten Impfstoff, aber das wird mehr Zeit als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.“