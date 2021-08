Israel wird eine politische Kampagne gegen den neuen iranischen Präsidenten starten

Ist der Angriff auf den Tanker eine israelische Operation unter falscher Flagge? Bis jetzt wurden keine Beweise vorgelegt das der Iran dafür verantwortlich ist. Wem nützt es nun also?

Israel startet nach dem Angriff auf das Schiff im Golf von Oman eine politische Kampagne gegen den neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, berichtet Israel Hayom heute Morgen, Sonntag.

Dem Bericht zufolge wird erwartet, dass israelische Vertreter in der ganzen Welt den Zusammenhang zwischen der Geschichte von Raisi, der angeblich Tausende iranischer Zivilisten hingerichtet hat, und der angeblichen Ermordung der beiden Seeleute auf dem Schiff hervorheben werden.

Raisi wird diese Woche vereidigt, und der israelische Schritt soll deutlich machen, dass er das Gesicht der neuen iranischen Führung ist.

Israel beabsichtigt auch, militärisch auf den iranischen Angriff zu reagieren, aber offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt und erst, wenn die politischen Aktivitäten erschöpft sind. Eine politische Quelle sagte: „Es wird eine israelische, militärische und politische Antwort geben, aber sie wird in einer Weise erfolgen, die uns und nicht der anderen Seite dient.“

Nach der Beschädigung des Schiffes wurde eine Dringlichkeitsberatung im Verteidigungsapparat und in der Politik einberufen, an der unter anderem Premierminister Naftali Bennett, Verteidigungsminister Benny Gantz und Generalstabschef Aviv Kochavi teilnahmen.

Eine diplomatische Quelle sagte am Ende des Treffens, dass „der Iran in allen Ecken der Region Chaos und Gewalt anrichtet. Aus dem Eifer heraus, ein israelisches Ziel anzugreifen, haben sie die Tötung ausländischer Zivilisten verkompliziert und sich selbst damit belastet. Der iranische Angriff fand nur wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Raisi statt, der für die Massentötungen von Dissidenten verantwortlich war. Die Masken fallen, und es ist unmöglich, so zu tun, als ob man das Wesen des iranischen Regimes nicht kenne. Der Iran ist nicht nur ein Problem für Israel, er ist ein globales Problem, und sein Verhalten gefährdet die weltweite Freiheit der Schifffahrt und des Handels. Unsere Kampagne gegen das Regime wird fortgesetzt.“

Bei dem angegriffenen Schiff handelte es sich um den unter liberianischer Flagge fahrenden Tanker Mercer Street, der sich in japanischem Besitz befindet. Bei den getöteten Besatzungsmitgliedern handelte es sich um einen britischen und einen rumänischen Staatsangehörigen. In einer Erklärung bezeichnete Zodiac Maritime den Angriff als „mutmaßlichen Piraterievorfall“.

Angriffe auf Schiffe in der Region kommen häufig vor, aber dieser Vorfall ist der erste mit Todesopfern seit Jahren. Es ist noch nicht klar, wie die Mercer Street angegriffen wurde, aber ein ungenannter US-Beamter sagte der Associated Press, dass es sich offenbar um eine „Drohne“ handelte.

Ohne Beweise zu liefern, behaupteten ungenannte israelische Beamte gegenüber AP, dass der Iran verantwortlich sei, ein Land, das die Israelis immer schnell beschuldigen. Die Beamten fügten hinzu, dass Israels „Kampagne gegen [den Iran] weitergehen“ werde.

Einem Bericht eines arabischsprachigen iranischen Fernsehsenders zufolge war der Angriff auf den Tanker die Rache für die jüngsten israelischen Luftangriffe in Syrien. Laut dem iranischen Fernsehsender PressTV berichteten „informierte Quellen“ gegenüber Al-Alam TV, dass der Vorfall als Vergeltung für einen israelischen Raketenangriff auf Syrien geschah, bei dem zwei „Widerstandskräfte“ getötet wurden.

Israel bombardiert Syrien ständig, wobei fast jede Woche Luftangriffe gemeldet werden, die fast immer unbeantwortet bleiben. Die israelischen Luftangriffe in Syrien richten sich in der Regel gegen schiitische Milizen, deren Kämpfer im Allgemeinen aus dem Irak stammen. Es ist möglich, dass eine der vielen Milizen den Tanklastzug als Vergeltungsmaßnahme angegriffen hat, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts bestätigt.

Israel ist in den letzten Jahren für mehrere Angriffe auf iranische Schiffe verantwortlich gewesen. Das Wall Street Journal berichtete im März, dass Israel seit 2019 mindestens ein Dutzend Schiffe in der Region angegriffen hat. Die angegriffenen Schiffe waren auf dem Weg nach Syrien und zumeist iranisch oder hatten iranisches Öl geladen.