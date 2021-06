Israelische Forscher: „Seltene Autoimmunerkrankung“ in Verbindung mit Covid-Impfstoff von Pfizer das auch in Italien und Belgien festgestellt wurde

Die Forscher, die mit der Abteilung für Hämatologie am Shamir Medical Center assoziiert sind, fanden eine erhöhte Inzidenz von erworbener thrombotischer thrombozytopenischer Purpura (aTTP) in Israel über einen Zeitraum von einem Monat, und stellten fest, dass die Fälle bei denjenigen auftraten, die den Pfizer-Impfstoff bis zu einem Monat zuvor erhalten hatten.

Die Forscherin Dorit Blickstein erklärte gegenüber Channel 13, dass TTP „eine Krankheit ist, die in ihrer klassischen Form tödlich ist – 90% der Erkrankten würden sterben. Heute, mit Hilfe der neuen Behandlungen, die […] so schnell wie möglich verabreicht werden müssen, erholen sich die meisten Patienten.“

Sie sagte, die Forscher untersuchten einen möglichen Zusammenhang mit dem Impfstoff, nachdem sie eine erhöhte Konzentration von Fällen von aTTP in Israel gesehen hatten. Sie hatten 4 Fälle in einem Monat bemerkt, während es typischerweise 2-3 Fälle pro Jahr sind.

„Wir haben die jährliche Menge im Wesentlichen in einem Monat erledigt, und das ist nicht logisch. Also begannen wir zu fragen, was alle Patienten gemeinsam hatten. Und es stellte sich heraus, dass alle von ihnen den Coronavirus-Impfstoff erhalten hatten“

„Das veranlasste uns zu dem Verdacht, dass es eine Assoziation, eine Art Verbindung, zwischen dieser superseltenen Krankheit und dem Impfstoff gibt.“

Sie merkte an, dass die meisten Patienten mit der Krankheit jung sind und dass auch in ihrer Studie das Alter zwischen 28 und 45 Jahren lag. Männer und Frauen waren gleichen teils betroffen.

„Auf jeden Fall erregt es Aufmerksamkeit, denn die Häufung, die Konzentration passte nicht. Es ist nicht das, was wir in einem normalen Jahr sehen.“

Blickstein fügte hinzu, „mithilfe der serologischen Tests“ wussten die Forscher, „dass es sich nicht um Patienten handelte, die am Coronavirus erkrankt waren, sondern um Patienten, die den Impfstoff erhalten hatten.“

„Das war eine rote Flagge für uns.“

Sie sagte, dass es eine rote Flagge für „gesunde Menschen geben muss, die den Impfstoff erhalten haben und beginnen, Phänomene wie eine Neigung zu inneren Blutungen oder, Gott bewahre, Kopfschmerzen, Schwindel, Wortverlust, Druck auf der Brust oder Magenschmerzen zu entwickeln“, in diesem Fall sollten sie „sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.“

„Es könnte sein, dass es sich nicht um ein normales Impfphänomen handelt, sondern um den Ausdruck einer seltenen Krankheit.“

Blickstein merkte abschließend an, dass das Vorkommen „nicht nur in Israel ist. Im Moment gibt es einen Bericht über eine identische Reaktion auf den gleichen Impfstoff in Belgien und Italien.“

Die US National Library of Medicine definiert TTP als „eine seltene Erkrankung, bei der sich Blutgerinnsel (Thromben) in kleinen Blutgefäßen im ganzen Körper bilden. Diese Gerinnsel können ernsthafte medizinische Probleme verursachen, wenn sie Gefäße blockieren und den Blutfluss zu Organen wie dem Gehirn, den Nieren und dem Herzen einschränken.“

„Komplikationen, die aus diesen Gerinnseln resultieren, können neurologische Probleme (wie Persönlichkeitsveränderungen, Kopfschmerzen, Verwirrung und undeutliches Sprechen), Fieber, abnorme Nierenfunktion, Bauchschmerzen und Herzprobleme umfassen.“

Ein Anfang Juni vom Gesundheitsministerium veröffentlichter Bericht kam zu dem Schluss, dass Hunderte von Fällen von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) wahrscheinlich durch den Coronavirus-Impfstoff verursacht wurden, der im Rahmen der israelischen Massenimpfkampagne verabreicht wurde.

Die überwiegende Mehrheit der Fälle wurde unter jungen Männern und Teenagern gemeldet. Die meisten Fälle wurden bei Männern im Alter von 16 bis 30 Jahren gemeldet, wobei der höchste Anteil bei männlichen Teenagern im Alter von 16 bis 19 Jahren festgestellt wurde. Neunzig Prozent aller Myokarditis-Fälle, die mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht wurden, wurden bei Männern gemeldet.