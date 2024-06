Japanische Neurowissenschaftler alarmiert: Große Studie zeigt starke Zunahme von Demenz bei COVID-Geimpften

Umfassende Studie mit 600.000 Personen: Neurowissenschaftler aus Japan sind alarmiert über die explosionsartige Zunahme von Demenzerkrankungen bei COVID-Geimpften

In einer aktuellen Folge des Masako Ganaha Channels vom 16. Juni 2024 äußerte Professor Dr. Hiroto Komano, ein renommierter Neurowissenschaftler und Professor an der Abteilung für Neurowissenschaften der Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der Medizinischen Universität Iwate, ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der COVID-19-Impfung und der Zunahme von Demenzerkrankungen.

Dr. Komano hat einen beeindruckenden akademischen Werdegang. Nach seinem Abschluss an der Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der Universität Tokio arbeitete er als Assistent an der Universität und hatte Forschungspositionen an der Stanford University und der University of Michigan Medical School in den USA inne. Im April 2007 wurde er zum Laborleiter am National Center for Geriatrics and Gerontology ernannt. Seine Forschung konzentriert sich auf das Verständnis der Moleküle, die an der Entstehung und Prävention der Alzheimer-Krankheit beteiligt sind.

Während des Interviews sprach Dr. Komano über eine Studie aus Südkorea, die kürzlich im International Journal of Medicine von Roh et al. am 28. Mai 2024 veröffentlicht wurde. Diese Studie ist sehr bemerkenswert, da sie die Gesundheitsdaten von nicht weniger als 558.017 Personen, die zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, untersuchte und diese geimpften Personen mit etwa 38.687 Personen verglich, die den Impfstoff nicht erhalten hatten. Es handelt sich um eine der größten Studien dieser Art.

Dr. Komano wies auf mehrere beunruhigende Ergebnisse hin: Zum einen zeigte sich, dass die Häufigkeit von leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI), einem frühen Stadium der Demenz, bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften mehr als doppelt so hoch war. Ferner war die Zahl der Geimpften, die innerhalb von drei Monaten nach der Impfung an Demenz, einschließlich Alzheimer, erkrankten, um mehr als 20 % höher als bei den Ungeimpften.

Er wies auf die besorgniserregende Zunahme von Demenzerkrankungen hin und erklärte: “Eine Zunahme von Demenzerkrankungen wäre katastrophal. Die älteren Menschen, die überleben, haben ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Derzeit ist bereits jeder Fünfte über 65 Jahre von Demenz betroffen. Die Situation könnte sich dramatisch verschlechtern, warnt Dr. Kamano: Das bedeutet, dass zwei von fünf Menschen betroffen sein könnten. Wenn die Impfung unkontrolliert fortgesetzt wird, wird die Zahl der Demenzerkrankungen weiter ansteigen, was eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Zusätzlich zu den Erkenntnissen über den möglichen Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und Demenz äußerte Dr. Komano große Bedenken über die weiteren Auswirkungen der Verabreichung solcher Impfstoffe. Er warnte: “Die Verabreichung dieses Impfstoffs, egal ob es sich um einen COVID-19-Impfstoff oder einen Replikon-Impfstoff handelt, führt durch die Induktion von IgG4 zu einer Schwächung des Immunsystems, und die Menschen sterben an anderen Krankheiten”. Dr. Komano wies auch auf mögliche negative Auswirkungen auf Kinder und Geburtenraten hin.

Dr. Komano kritisierte den experimentellen Charakter des COVID-19-Impfstoffs und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken beträchtlich seien. Er warnte davor, dass die Zahl der Demenzerkrankungen, insbesondere bei älteren Menschen, wahrscheinlich erheblich ansteigen werde, wenn die Impfung fortgesetzt werde. Dr. Komano betonte die Wichtigkeit weiterer Forschung, um die langfristigen Auswirkungen des Impfstoffs auf die kognitive Gesundheit zu verstehen.

Dr. Komano wies auch darauf hin, dass die Frage der Ausscheidung von Impfstoff/Spike-Proteinen unbedingt erforscht werden müsse, und äußerte seine tiefe Verwunderung über die derzeitige Situation: “Nichts davon ist wirklich erforscht, und dennoch wird der nächste Replikon-Impfstoff (mRNA) entwickelt. Es ist unglaublich, dass sie auch andere Impfstoffe mit Boten-RNA entwickeln”.

Der renommierte Molekularbiologe Dr. Hiroshi Arakawa beteiligte sich an der Diskussion und wies auf systemische Probleme in der Forschungsgemeinschaft hin. Er wies darauf hin, dass für viele Forscher die Sicherung der Finanzierung und das berufliche Fortkommen im Vordergrund stünden, was oft dazu führe, dass sie Themen meiden, die keine finanzielle Unterstützung bringen oder zu hochkarätigen Veröffentlichungen führen. Er zog Parallelen zu einem kürzlichen Vorfall in den Niederlanden, wo das Princess-Maxima-Zentrum versuchte, den Hauptautor eines BMJ-Artikels zu zensieren und zu maßregeln, in dem die Regierungen aufgefordert wurden, mögliche Schäden der mRNA-Gentherapie zu untersuchen.

Dr. Komano fügte hinzu, dass diese Probleme symptomatisch für tiefer liegende Probleme in der wissenschaftlichen Gemeinschaft seien. “So haben sich die Dinge entwickelt. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Es muss einen Grund geben, warum dies nicht gründlich untersucht wurde”, sagte er. Er erläuterte den Druck innerhalb der akademischen Welt und erklärte, dass die Quantität und Qualität der Publikationen entscheidend für das berufliche Fortkommen seien. Forschung in weniger lukrativen, aber wichtigen Bereichen wie der Impfstoffverabreichung werde oft nicht finanziert und bleibe unbeachtet. “Es ist sinnlos, solche Arbeiten zu schreiben, die niemand liest. Es werden auch keine Mittel dafür bereitgestellt. Also wird diese Forschung nicht gemacht”, sagte er. Beide Ärzte betonten die dringende Notwendigkeit, die Forschungsprioritäten zu verlagern, um diese wichtigen und potenziell schädlichen Probleme trotz der derzeitigen systemischen Hindernisse anzugehen.

Die gesamte zweistündige Diskussion zwischen Dr. Komano und Dr. Arakawa, die ein breites Spektrum von Themen im Zusammenhang mit mRNA- und Replikon-mRNA-Impfstoffen abdeckte, ist auf dem Kanal von Masako Ganaha verfügbar. Sobald ich die gesamte Diskussion mit englischen Untertiteln versehen habe, werde ich sie in einem separaten Beitrag aktualisieren.